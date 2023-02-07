https://ria.ru/20230207/google-1850365099.html

"Газпром-Медиа Холдинг" прекратил работу с корпорацией Google

"Газпром-Медиа Холдинг" прекратил работу с корпорацией Google - РИА Новости, 07.02.2023

"Газпром-Медиа Холдинг" прекратил работу с корпорацией Google

"Газпром-Медиа Холдинг" после блокировки каналов ТНТ и НТВ на YouTube считает, что строить деловые отношения с корпорация Google невозможно, сообщила... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T17:50

2023-02-07T17:50

2023-02-07T17:50

медиавойны

технологии

газпром-медиа холдинг

google

youtube

россия

общество

тнт (телеканал)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150965/65/1509656550_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_26824ff75ef57240c6644fd9ddf2e5eb.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. "Газпром-Медиа Холдинг" после блокировки каналов ТНТ и НТВ на YouTube считает, что строить деловые отношения с корпорация Google невозможно, сообщила пресс-служба холдинга. Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение, что с 1 февраля проекты "Газпром-Медиа Холдинга" прекратили выкладывать контент на YouTube. Отмечается, что с RuTube подобных проблем не может быть, так как это российский ресурс. "Мы, как его владелец, заинтересованы в привлечении на него самого лучшего контента. Напоминаем, что RuTube всего за год утроил свою аудиторию и имеет отлаженную систему монетизации, что делает его привлекательным не только для наших активов", - заключается в сообщении.

https://ria.ru/20230119/youtube-1845958996.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, газпром-медиа холдинг, google, youtube, россия, общество, тнт (телеканал), матч тв