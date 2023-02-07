https://ria.ru/20230207/google-1850365099.html
"Газпром-Медиа Холдинг" прекратил работу с корпорацией Google
"Газпром-Медиа Холдинг" прекратил работу с корпорацией Google - РИА Новости, 07.02.2023
"Газпром-Медиа Холдинг" прекратил работу с корпорацией Google
"Газпром-Медиа Холдинг" после блокировки каналов ТНТ и НТВ на YouTube считает, что строить деловые отношения с корпорация Google невозможно, сообщила... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T17:50
2023-02-07T17:50
2023-02-07T17:50
медиавойны
технологии
газпром-медиа холдинг
google
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россия
общество
тнт (телеканал)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. "Газпром-Медиа Холдинг" после блокировки каналов ТНТ и НТВ на YouTube считает, что строить деловые отношения с корпорация Google невозможно, сообщила пресс-служба холдинга. Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение, что с 1 февраля проекты "Газпром-Медиа Холдинга" прекратили выкладывать контент на YouTube. Отмечается, что с RuTube подобных проблем не может быть, так как это российский ресурс. "Мы, как его владелец, заинтересованы в привлечении на него самого лучшего контента. Напоминаем, что RuTube всего за год утроил свою аудиторию и имеет отлаженную систему монетизации, что делает его привлекательным не только для наших активов", - заключается в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, газпром-медиа холдинг, google, youtube, россия, общество, тнт (телеканал), матч тв
Медиавойны, Технологии, Газпром-Медиа Холдинг, Google, YouTube, Россия, Общество, ТНТ (телеканал), Матч ТВ
"Газпром-Медиа Холдинг" прекратил работу с корпорацией Google
"Газпром-Медиа Холдинг" прекратил работу с корпорацией Google в том числе и с YouTube
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. "Газпром-Медиа Холдинг" после блокировки каналов ТНТ и НТВ на YouTube считает, что строить деловые отношения с корпорация Google невозможно, сообщила пресс-служба холдинга.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение, что с 1 февраля проекты "Газпром-Медиа Холдинга" прекратили выкладывать контент на YouTube.
"В марте прошлого года корпорация Google незаконно заблокировала каналы "Газпром-Медиа Холдинга" ТНТ и НТВ на YouTube, и по этим фактам мы инициировали судебные процессы. Строить долгосрочные и понятные деловые отношения с площадкой, которая в одностороннем порядке их расторгает, невозможно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с RuTube
подобных проблем не может быть, так как это российский ресурс.
"Мы, как его владелец, заинтересованы в привлечении на него самого лучшего контента. Напоминаем, что RuTube всего за год утроил свою аудиторию и имеет отлаженную систему монетизации, что делает его привлекательным не только для наших активов", - заключается в сообщении.