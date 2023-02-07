https://ria.ru/20230207/gazprom-1850424648.html

"Газпром" продлил контракты на поставку газа в Белоруссию

"Газпром" продлил контракты на поставку газа в Белоруссию - РИА Новости, 07.02.2023

"Газпром" продлил контракты на поставку газа в Белоруссию

"Газпром" и его дочернее предприятие "Газпром трансгаз Беларусь" продлили контракты на поставку газа в Белоруссию на 2023–2025 годы и его транзит через... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T21:55

2023-02-07T21:55

2023-02-07T21:56

экономика

белоруссия

газпром

газпром трансгаз беларусь

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. "Газпром" и его дочернее предприятие "Газпром трансгаз Беларусь" продлили контракты на поставку газа в Белоруссию на 2023–2025 годы и его транзит через территорию страны в 2023 году, следует материалов компании. "Вид: Дополнительные соглашения. Предмет: Поставка в 2023-2025 годах природного газа газоснабжающим организациям Республики Беларусь… Вид: Дополнение №9 от 3 февраля 2023 года к Контракту… от 12 декабря 2014 года на транспортировку природного газа через территорию Республики Беларусь в 2015-2022 годах. Предмет: Продление срока действия контракта на 2023 год; определение на 2023 год: объемов транспортировки природного газа, его распределения по направлениям, расчетной стоимости услуг по транспортировке природного газа", – говорится на сайте раскрытия корпоративной информации. Предыдущие контракты действовали до конца 2022 года. Стоимость поставляемого газа ориентировочно составит 250 миллиардов рублей ежегодно, а стоимость услуг по транспортировке – 12 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230205/gaz-1849822062.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, белоруссия, газпром, газпром трансгаз беларусь