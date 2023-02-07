21:55 07.02.2023 (обновлено: 21:56 07.02.2023)
"Газпром" продлил контракты на поставку газа в Белоруссию
"Газпром" продлил контракты на поставку газа в Белоруссию на 2023–2025 годы
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкРаботник на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) "Газпром нефть"
Работник на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) "Газпром нефть" . Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. "Газпром" и его дочернее предприятие "Газпром трансгаз Беларусь" продлили контракты на поставку газа в Белоруссию на 2023–2025 годы и его транзит через территорию страны в 2023 году, следует материалов компании.
"Вид: Дополнительные соглашения. Предмет: Поставка в 2023-2025 годах природного газа газоснабжающим организациям Республики Беларусь… Вид: Дополнение №9 от 3 февраля 2023 года к Контракту… от 12 декабря 2014 года на транспортировку природного газа через территорию Республики Беларусь в 2015-2022 годах. Предмет: Продление срока действия контракта на 2023 год; определение на 2023 год: объемов транспортировки природного газа, его распределения по направлениям, расчетной стоимости услуг по транспортировке природного газа", – говорится на сайте раскрытия корпоративной информации.
Предыдущие контракты действовали до конца 2022 года.
Стоимость поставляемого газа ориентировочно составит 250 миллиардов рублей ежегодно, а стоимость услуг по транспортировке – 12 миллиардов рублей.