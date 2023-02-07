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"Газпром" продлил контракты на поставку газа в Белоруссию - РИА Новости, 07.02.2023
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"Газпром" продлил контракты на поставку газа в Белоруссию
"Газпром" продлил контракты на поставку газа в Белоруссию - РИА Новости, 07.02.2023
"Газпром" продлил контракты на поставку газа в Белоруссию
"Газпром" и его дочернее предприятие "Газпром трансгаз Беларусь" продлили контракты на поставку газа в Белоруссию на 2023–2025 годы и его транзит через... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T21:55
2023-02-07T21:56
экономика
белоруссия
газпром
газпром трансгаз беларусь
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. "Газпром" и его дочернее предприятие "Газпром трансгаз Беларусь" продлили контракты на поставку газа в Белоруссию на 2023–2025 годы и его транзит через территорию страны в 2023 году, следует материалов компании. "Вид: Дополнительные соглашения. Предмет: Поставка в 2023-2025 годах природного газа газоснабжающим организациям Республики Беларусь… Вид: Дополнение №9 от 3 февраля 2023 года к Контракту… от 12 декабря 2014 года на транспортировку природного газа через территорию Республики Беларусь в 2015-2022 годах. Предмет: Продление срока действия контракта на 2023 год; определение на 2023 год: объемов транспортировки природного газа, его распределения по направлениям, расчетной стоимости услуг по транспортировке природного газа", – говорится на сайте раскрытия корпоративной информации. Предыдущие контракты действовали до конца 2022 года. Стоимость поставляемого газа ориентировочно составит 250 миллиардов рублей ежегодно, а стоимость услуг по транспортировке – 12 миллиардов рублей.
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экономика, белоруссия, газпром, газпром трансгаз беларусь
Экономика, Белоруссия, Газпром, Газпром трансгаз Беларусь
21:55 07.02.2023 (обновлено: 21:56 07.02.2023)
 
"Газпром" продлил контракты на поставку газа в Белоруссию

"Газпром" продлил контракты на поставку газа в Белоруссию на 2023–2025 годы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкРаботник на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) "Газпром нефть"
Работник на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) Газпром нефть - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работник на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) "Газпром нефть" . Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. "Газпром" и его дочернее предприятие "Газпром трансгаз Беларусь" продлили контракты на поставку газа в Белоруссию на 2023–2025 годы и его транзит через территорию страны в 2023 году, следует материалов компании.
"Вид: Дополнительные соглашения. Предмет: Поставка в 2023-2025 годах природного газа газоснабжающим организациям Республики Беларусь… Вид: Дополнение №9 от 3 февраля 2023 года к Контракту… от 12 декабря 2014 года на транспортировку природного газа через территорию Республики Беларусь в 2015-2022 годах. Предмет: Продление срока действия контракта на 2023 год; определение на 2023 год: объемов транспортировки природного газа, его распределения по направлениям, расчетной стоимости услуг по транспортировке природного газа", – говорится на сайте раскрытия корпоративной информации.
Предыдущие контракты действовали до конца 2022 года.
Стоимость поставляемого газа ориентировочно составит 250 миллиардов рублей ежегодно, а стоимость услуг по транспортировке – 12 миллиардов рублей.
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