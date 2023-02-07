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Рогов заявил о стабилизации линии фронта в Запорожской области
Рогов заявил о стабилизации линии фронта в Запорожской области - РИА Новости, 07.02.2023
Рогов заявил о стабилизации линии фронта в Запорожской области
В Запорожской области стабилизировалась линия фронта, рассказал РИА Новости член главного совета региональной администрации Владимир Рогов. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T08:22
2023-02-07T08:22
2023-02-07T09:19
запорожская область
россия
киев
владимир рогов
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев — РИА Новости. В Запорожской области стабилизировалась линия фронта, рассказал РИА Новости член главного совета региональной администрации Владимир Рогов. В январе российские войска вели на Запорожском направлении локальные наступательные действия. Бои шли практически по всей линии фронта, в основном — в районе городов Орехов и Гуляйполе. Удалось освободить и взять под огневой или оперативный контроль девять населенных пунктов. Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Киев не признает легитимность этого голосования и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится 70 процентов Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20230206/spetsoperatsiya-1850051010.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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запорожская область, россия, киев, владимир рогов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Запорожская область, Россия, Киев, Владимир Рогов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
08:22 07.02.2023 (обновлено: 09:19 07.02.2023)
Рогов заявил о стабилизации линии фронта в Запорожской области
Владимир Рогов заявил, что ВС России стабилизировали линию фронта в Запорожской области