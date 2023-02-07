https://ria.ru/20230207/front-1850183158.html

Рогов заявил о стабилизации линии фронта в Запорожской области

Рогов заявил о стабилизации линии фронта в Запорожской области - РИА Новости, 07.02.2023

Рогов заявил о стабилизации линии фронта в Запорожской области

В Запорожской области стабилизировалась линия фронта, рассказал РИА Новости член главного совета региональной администрации Владимир Рогов. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T08:22

2023-02-07T08:22

2023-02-07T09:19

запорожская область

россия

киев

владимир рогов

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев — РИА Новости. В Запорожской области стабилизировалась линия фронта, рассказал РИА Новости член главного совета региональной администрации Владимир Рогов. В январе российские войска вели на Запорожском направлении локальные наступательные действия. Бои шли практически по всей линии фронта, в основном — в районе городов Орехов и Гуляйполе. Удалось освободить и взять под огневой или оперативный контроль девять населенных пунктов. Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Киев не признает легитимность этого голосования и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится 70 процентов Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20230206/spetsoperatsiya-1850051010.html

запорожская область

россия

киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, россия, киев, владимир рогов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность