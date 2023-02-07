https://ria.ru/20230207/fond-1850393453.html
Тюменская область и фонд "Круг добра" подписали соглашение о помощи детям
Тюменская область и фонд "Круг добра" подписали соглашение о помощи детям - РИА Новости, 07.02.2023
Тюменская область и фонд "Круг добра" подписали соглашение о помощи детям
Тюменская область и фонд "Круг добра" заключили соглашение о сотрудничестве для помощи детям с редкими и тяжелыми заболеваниями, документ подписали во вторник... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T19:04
2023-02-07T19:04
2023-02-07T19:04
тюменская область
тюменская область
александр моор
александр ткаченко (протоиерей)
россия
дети
фонд "круг добра"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789432491_0:661:2466:2048_1920x0_80_0_0_d539455a8301b3d78546f1980a24752f.jpg
ТЮМЕНЬ, 7 фев – РИА Новости. Тюменская область и фонд "Круг добра" заключили соглашение о сотрудничестве для помощи детям с редкими и тяжелыми заболеваниями, документ подписали во вторник губернатор Александр Моор и председатель правления фонда, протоиерей Александр Ткаченко. Соглашение подписано в целях обеспечения детей с тяжелыми заболеваниями медицинской помощью, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и техническими средствами реабилитации. "Сотрудничество Тюменской области с Фондом поддержки детей "Круг добра" будет продолжено. Сегодня подписали соглашение с председателем правления организации Александром Ткаченко", – сообщил Моор в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что "Круг добра" два года помогает детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями, сейчас среди подопечных фонда 71 ребёнок из Тюменской области. Помимо этого, были удовлетворены заявки на дорогостоящие лекарства еще для 36 тюменских детей. "Консолидация усилий дает больше шансов и возможностей. Подписание соглашения о взаимном сотрудничестве с фондом поможет сделать нашу работу более эффективной, оперативной и усовершенствовать существующий механизм партнёрства, чтобы все нуждающиеся в помощи дети с редкими заболеваниями всегда были частью нашего круга добра", – заявил Моор. Александр Ткаченко подчеркнул, что подписанное соглашение определяет точные сферы взаимодействия. "Будет назначен ответственный за взаимодействие с фондом, который будет регулярно доносить информацию об остатках лекарственных препаратов, о состоянии и динамике, чтобы фонд мог планировать лекарственное обеспечение, чтобы дети не имели недостатка ни в чем, чтобы лекарства поступали вовремя. Мы уверены, что соглашение ускорит процедуры поставки лекарств и увеличит эффективность оказания помощи детям", – добавил Ткаченко. По данным информцентра правительства региона, тюменские власти также поддерживают земляков, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими заболеваниями. Терапию получают 200 таких пациентов, в том числе 109 детей, на эти цели выделено 150 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230203/zhkkh-1849641652.html
https://ria.ru/20230131/zhile-1848743376.html
тюменская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789432491_29:512:2077:2048_1920x0_80_0_0_21d2bde0679c44ad4e4ef1efc81dc015.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, александр моор, александр ткаченко (протоиерей), россия, дети, фонд "круг добра"
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор, Александр Ткаченко (протоиерей), Россия, Дети, Фонд "Круг добра"
Тюменская область и фонд "Круг добра" подписали соглашение о помощи детям
Тюменская область и фонд "Круг добра" заключили соглашение о помощи больным детям
ТЮМЕНЬ, 7 фев – РИА Новости.
Тюменская область и фонд "Круг добра" заключили
соглашение о сотрудничестве для помощи детям с редкими и тяжелыми заболеваниями, документ подписали во вторник губернатор Александр Моор и председатель правления фонда, протоиерей Александр Ткаченко.
Соглашение подписано в целях обеспечения детей с тяжелыми заболеваниями медицинской помощью, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и техническими средствами реабилитации.
"Сотрудничество Тюменской области с Фондом поддержки детей "Круг добра" будет продолжено. Сегодня подписали соглашение с председателем правления организации Александром Ткаченко", – сообщил Моор в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что "Круг добра" два года помогает детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями, сейчас среди подопечных фонда 71 ребёнок из Тюменской области. Помимо этого, были удовлетворены заявки на дорогостоящие лекарства еще для 36 тюменских детей.
"Консолидация усилий дает больше шансов и возможностей. Подписание соглашения о взаимном сотрудничестве с фондом поможет сделать нашу работу более эффективной, оперативной и усовершенствовать существующий механизм партнёрства, чтобы все нуждающиеся в помощи дети с редкими заболеваниями всегда были частью нашего круга добра", – заявил Моор.
Александр Ткаченко подчеркнул, что подписанное соглашение определяет точные сферы взаимодействия. "Будет назначен ответственный за взаимодействие с фондом, который будет регулярно доносить информацию об остатках лекарственных препаратов, о состоянии и динамике, чтобы фонд мог планировать лекарственное обеспечение, чтобы дети не имели недостатка ни в чем, чтобы лекарства поступали вовремя. Мы уверены, что соглашение ускорит процедуры поставки лекарств и увеличит эффективность оказания помощи детям", – добавил Ткаченко.
По данным информцентра правительства региона, тюменские власти также поддерживают земляков, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими заболеваниями. Терапию получают 200 таких пациентов, в том числе 109 детей, на эти цели выделено 150 миллионов рублей.