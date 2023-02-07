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Тюменская область и фонд "Круг добра" подписали соглашение о помощи детям - РИА Новости, 07.02.2023
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Тюменская область
https://ria.ru/20230207/fond-1850393453.html
Тюменская область и фонд "Круг добра" подписали соглашение о помощи детям
Тюменская область и фонд "Круг добра" подписали соглашение о помощи детям - РИА Новости, 07.02.2023
Тюменская область и фонд "Круг добра" подписали соглашение о помощи детям
Тюменская область и фонд "Круг добра" заключили соглашение о сотрудничестве для помощи детям с редкими и тяжелыми заболеваниями, документ подписали во вторник... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T19:04
2023-02-07T19:04
тюменская область
тюменская область
александр моор
александр ткаченко (протоиерей)
россия
дети
фонд "круг добра"
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ТЮМЕНЬ, 7 фев – РИА Новости. Тюменская область и фонд "Круг добра" заключили соглашение о сотрудничестве для помощи детям с редкими и тяжелыми заболеваниями, документ подписали во вторник губернатор Александр Моор и председатель правления фонда, протоиерей Александр Ткаченко. Соглашение подписано в целях обеспечения детей с тяжелыми заболеваниями медицинской помощью, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и техническими средствами реабилитации. "Сотрудничество Тюменской области с Фондом поддержки детей "Круг добра" будет продолжено. Сегодня подписали соглашение с председателем правления организации Александром Ткаченко", – сообщил Моор в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что "Круг добра" два года помогает детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями, сейчас среди подопечных фонда 71 ребёнок из Тюменской области. Помимо этого, были удовлетворены заявки на дорогостоящие лекарства еще для 36 тюменских детей. "Консолидация усилий дает больше шансов и возможностей. Подписание соглашения о взаимном сотрудничестве с фондом поможет сделать нашу работу более эффективной, оперативной и усовершенствовать существующий механизм партнёрства, чтобы все нуждающиеся в помощи дети с редкими заболеваниями всегда были частью нашего круга добра", – заявил Моор. Александр Ткаченко подчеркнул, что подписанное соглашение определяет точные сферы взаимодействия. "Будет назначен ответственный за взаимодействие с фондом, который будет регулярно доносить информацию об остатках лекарственных препаратов, о состоянии и динамике, чтобы фонд мог планировать лекарственное обеспечение, чтобы дети не имели недостатка ни в чем, чтобы лекарства поступали вовремя. Мы уверены, что соглашение ускорит процедуры поставки лекарств и увеличит эффективность оказания помощи детям", – добавил Ткаченко. По данным информцентра правительства региона, тюменские власти также поддерживают земляков, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими заболеваниями. Терапию получают 200 таких пациентов, в том числе 109 детей, на эти цели выделено 150 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230203/zhkkh-1849641652.html
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тюменская область, александр моор, александр ткаченко (протоиерей), россия, дети, фонд "круг добра"
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор, Александр Ткаченко (протоиерей), Россия, Дети, Фонд "Круг добра"
19:04 07.02.2023
 
Тюменская область и фонд "Круг добра" подписали соглашение о помощи детям

Тюменская область и фонд "Круг добра" заключили соглашение о помощи больным детям

CC0 / / Таблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
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ТЮМЕНЬ, 7 фев – РИА Новости. Тюменская область и фонд "Круг добра" заключили соглашение о сотрудничестве для помощи детям с редкими и тяжелыми заболеваниями, документ подписали во вторник губернатор Александр Моор и председатель правления фонда, протоиерей Александр Ткаченко.
Соглашение подписано в целях обеспечения детей с тяжелыми заболеваниями медицинской помощью, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и техническими средствами реабилитации.
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"Сотрудничество Тюменской области с Фондом поддержки детей "Круг добра" будет продолжено. Сегодня подписали соглашение с председателем правления организации Александром Ткаченко", – сообщил Моор в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что "Круг добра" два года помогает детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями, сейчас среди подопечных фонда 71 ребёнок из Тюменской области. Помимо этого, были удовлетворены заявки на дорогостоящие лекарства еще для 36 тюменских детей.
"Консолидация усилий дает больше шансов и возможностей. Подписание соглашения о взаимном сотрудничестве с фондом поможет сделать нашу работу более эффективной, оперативной и усовершенствовать существующий механизм партнёрства, чтобы все нуждающиеся в помощи дети с редкими заболеваниями всегда были частью нашего круга добра", – заявил Моор.
Александр Ткаченко подчеркнул, что подписанное соглашение определяет точные сферы взаимодействия. "Будет назначен ответственный за взаимодействие с фондом, который будет регулярно доносить информацию об остатках лекарственных препаратов, о состоянии и динамике, чтобы фонд мог планировать лекарственное обеспечение, чтобы дети не имели недостатка ни в чем, чтобы лекарства поступали вовремя. Мы уверены, что соглашение ускорит процедуры поставки лекарств и увеличит эффективность оказания помощи детям", – добавил Ткаченко.
По данным информцентра правительства региона, тюменские власти также поддерживают земляков, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими заболеваниями. Терапию получают 200 таких пациентов, в том числе 109 детей, на эти цели выделено 150 миллионов рублей.
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