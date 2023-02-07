https://ria.ru/20230207/finansirovanie-1850337871.html

ПСБ профинансировал строительство жилкомплекса для ВПК "НПО машиностроения"

ПСБ профинансировал строительство жилкомплекса для ВПК "НПО машиностроения" - РИА Новости, 07.02.2023

ПСБ профинансировал строительство жилкомплекса для ВПК "НПО машиностроения"

ПСБ профинансировал сооружение в Реутове жилого комплекса для работников ВПК "НПО машиностроения" в рамках специальной программы по строительству жилья для... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T16:29

2023-02-07T16:29

2023-02-07T16:29

псб (банк псб)

промсвязьбанк

жилье

реутов

впк "нпо машиностроения"

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. ПСБ профинансировал сооружение в Реутове жилого комплекса для работников ВПК "НПО машиностроения" в рамках специальной программы по строительству жилья для сотрудников оборонной отрасли на льготных условиях, сообщает банк.Как отметил на церемонии открытия первой очереди комплекса первый зампредседателя ПСБ Олег Минаев, совместная работа банка с "НПО машиностроения" сегодня связана не только с обеспечением гособоронзаказа, но и с реализацией социально-значимых проектов, в частности, с созданием мотивационных программ привлечения квалифицированных кадров в отрасль и обеспечения сотрудников жильем.Как отметил генеральный конструктор ВПК "НПО машиностроения" Александр Леонов, это самая масштабная жилищная программа предприятия с советских времен. "Мы хотели предоставить возможность приобретения жилья всем работникам предприятия, кто реально в этом нуждается, но, конечно, в первую очередь программа предназначена для закрепления на рабочих местах специалистов, необходимых для реализации перспективных работ предприятия", - сказал он.

https://ria.ru/20221122/opk-1833455777.html

реутов

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

псб (банк псб), промсвязьбанк, жилье, реутов, впк "нпо машиностроения"