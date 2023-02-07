ПСБ профинансировал строительство жилкомплекса для ВПК "НПО машиностроения"
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. ПСБ профинансировал сооружение в Реутове жилого комплекса для работников ВПК "НПО машиностроения" в рамках специальной программы по строительству жилья для сотрудников оборонной отрасли на льготных условиях, сообщает банк.
Как отметил на церемонии открытия первой очереди комплекса первый зампредседателя ПСБ Олег Минаев, совместная работа банка с "НПО машиностроения" сегодня связана не только с обеспечением гособоронзаказа, но и с реализацией социально-значимых проектов, в частности, с созданием мотивационных программ привлечения квалифицированных кадров в отрасль и обеспечения сотрудников жильем.
"Предложенный ПСБ механизм проектного финансирования позволил предприятию получить инвестиционный кредит на строительство жилых домов по льготной ставке. Стоимость квадратного метра в таком жилье значительно ниже рыночной. На сегодняшний день уже более 160 сотрудников корпорации оформили льготную ипотеку в нашем банке, чтобы приобрести квартиры в новом современном микрорайоне", - приводятся в сообщении слова Минаева.
Как отметил генеральный конструктор ВПК "НПО машиностроения" Александр Леонов, это самая масштабная жилищная программа предприятия с советских времен.
"Мы хотели предоставить возможность приобретения жилья всем работникам предприятия, кто реально в этом нуждается, но, конечно, в первую очередь программа предназначена для закрепления на рабочих местах специалистов, необходимых для реализации перспективных работ предприятия", - сказал он.
"Мы хотели предоставить возможность приобретения жилья всем работникам предприятия, кто реально в этом нуждается, но, конечно, в первую очередь программа предназначена для закрепления на рабочих местах специалистов, необходимых для реализации перспективных работ предприятия", - сказал он.
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