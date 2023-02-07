https://ria.ru/20230207/evrosoyuz-1850244654.html
ЕС создает центр анализа информационных угроз, заявил Боррель
ЕС создает центр анализа информационных угроз, заявил Боррель - РИА Новости, 07.02.2023
ЕС создает центр анализа информационных угроз, заявил Боррель
ЕС создает центр по сбору и анализу информационных угроз и манипулирования информацией, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T12:32
2023-02-07T12:32
2023-02-07T12:32
в мире
технологии
жозеп боррель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев – РИА Новости. ЕС создает центр по сбору и анализу информационных угроз и манипулирования информацией, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, выступая на конференции, посвященной борьбе с дезинформацией. "Я хочу объявить о создании нового централизованного ресурса для сбора информации по угрозам, иностранным информационным манипуляциям. Этот центр позволит делиться информацией, опытом и знаниями, аналитиков... Это долгосрочная борьба, нам необходимы инструменты", - сказал Боррель. По его словам, создание такого центра было прописано в принятой некоторое время назад в ЕС оборонной программе "Стратегический компас". "Это необходимо, чтобы лучше защитить наши демократические общества от дезинформации", - отметил Боррель Верховный представитель ЕС напомнил, что "сбор данных о дезинформации помог ввести санкции против тех, кто манипулировал информацией, и прекратить распространение таких ресурсов в Евросоюзе". Боррель также заявил о необходимости "больше инвестировать в борьбу с дезинформацией по всему миру".
https://ria.ru/20230207/ukraine-1850197560.html
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в мире, технологии, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Технологии, Жозеп Боррель, Евросоюз
ЕС создает центр анализа информационных угроз, заявил Боррель
Боррель: ЕС создает центр анализа информационных угроз для борьбы с дезинформацией
БРЮССЕЛЬ, 7 фев – РИА Новости. ЕС создает центр по сбору и анализу информационных угроз и манипулирования информацией, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, выступая на конференции, посвященной борьбе с дезинформацией.
"Я хочу объявить о создании нового централизованного ресурса для сбора информации по угрозам, иностранным информационным манипуляциям. Этот центр позволит делиться информацией, опытом и знаниями, аналитиков... Это долгосрочная борьба, нам необходимы инструменты", - сказал Боррель.
По его словам, создание такого центра было прописано в принятой некоторое время назад в ЕС оборонной программе "Стратегический компас". "Это необходимо, чтобы лучше защитить наши демократические общества от дезинформации", - отметил Боррель
Верховный представитель ЕС напомнил, что "сбор данных о дезинформации помог ввести санкции против тех, кто манипулировал информацией, и прекратить распространение таких ресурсов в Евросоюзе".
Боррель также заявил о необходимости "больше инвестировать в борьбу с дезинформацией по всему миру".