ЕС активно помогает российским СМИ-иноагентам, признал Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил об активной поддержке российских СМИ-иноагентов
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Евросоюз активно поддерживает независимые СМИ, которых в России называют иностранными агентами, поскольку они "пытаются говорить правду", утверждает глава евродипломатии Жозеп Боррель.
"Мы на стороне российских независимых СМИ, защитников прав человека и гражданского общества. Я не могу раскрывать детали, но поверьте мне, мы поддерживаем их не только на словах, но и на практике", — заявил дипломат, выступая на конференции "по борьбе с дезинформацией".
Ранее Боррель назвал запрет российских СМИ на территории европейских стран "защитой свободы слова".
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия изданиям, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.