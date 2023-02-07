https://ria.ru/20230207/es-1850317196.html

ЕС активно помогает российским СМИ-иноагентам, признал Боррель

ЕС активно помогает российским СМИ-иноагентам, признал Боррель - РИА Новости, 07.02.2023

ЕС активно помогает российским СМИ-иноагентам, признал Боррель

Евросоюз активно поддерживает независимые СМИ, которых в России называют иностранными агентами, поскольку они "пытаются говорить правду", утверждает глава... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T15:23

2023-02-07T15:23

2023-02-07T15:23

в мире

россия

жозеп боррель

евросоюз

европарламент

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Евросоюз активно поддерживает независимые СМИ, которых в России называют иностранными агентами, поскольку они "пытаются говорить правду", утверждает глава евродипломатии Жозеп Боррель."Мы на стороне российских независимых СМИ, защитников прав человека и гражданского общества. Я не могу раскрывать детали, но поверьте мне, мы поддерживаем их не только на словах, но и на практике", — заявил дипломат, выступая на конференции "по борьбе с дезинформацией".Ранее Боррель назвал запрет российских СМИ на территории европейских стран "защитой свободы слова".Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия изданиям, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.

https://ria.ru/20230207/ukraina-1850240340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, россия, жозеп боррель, евросоюз, европарламент