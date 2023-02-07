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ЕС активно помогает российским СМИ-иноагентам, признал Боррель - РИА Новости, 07.02.2023
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ЕС активно помогает российским СМИ-иноагентам, признал Боррель
ЕС активно помогает российским СМИ-иноагентам, признал Боррель - РИА Новости, 07.02.2023
ЕС активно помогает российским СМИ-иноагентам, признал Боррель
Евросоюз активно поддерживает независимые СМИ, которых в России называют иностранными агентами, поскольку они "пытаются говорить правду", утверждает глава... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:23
2023-02-07T15:23
в мире
россия
жозеп боррель
евросоюз
европарламент
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Евросоюз активно поддерживает независимые СМИ, которых в России называют иностранными агентами, поскольку они "пытаются говорить правду", утверждает глава евродипломатии Жозеп Боррель."Мы на стороне российских независимых СМИ, защитников прав человека и гражданского общества. Я не могу раскрывать детали, но поверьте мне, мы поддерживаем их не только на словах, но и на практике", — заявил дипломат, выступая на конференции "по борьбе с дезинформацией".Ранее Боррель назвал запрет российских СМИ на территории европейских стран "защитой свободы слова".Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия изданиям, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.
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в мире, россия, жозеп боррель, евросоюз, европарламент
В мире, Россия, Жозеп Боррель, Евросоюз, Европарламент
15:23 07.02.2023
 
ЕС активно помогает российским СМИ-иноагентам, признал Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил об активной поддержке российских СМИ-иноагентов

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Евросоюз активно поддерживает независимые СМИ, которых в России называют иностранными агентами, поскольку они "пытаются говорить правду", утверждает глава евродипломатии Жозеп Боррель.
"Мы на стороне российских независимых СМИ, защитников прав человека и гражданского общества. Я не могу раскрывать детали, но поверьте мне, мы поддерживаем их не только на словах, но и на практике", — заявил дипломат, выступая на конференции "по борьбе с дезинформацией".
Ранее Боррель назвал запрет российских СМИ на территории европейских стран "защитой свободы слова".
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия изданиям, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.
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