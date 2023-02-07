https://ria.ru/20230207/eres-1850289588.html

В РПЦ призвали Ватикан извиниться за обвинение патриарха Кирилла в ереси

В РПЦ призвали Ватикан извиниться за обвинение патриарха Кирилла в ереси - РИА Новости, 07.02.2023

В РПЦ призвали Ватикан извиниться за обвинение патриарха Кирилла в ереси

Председателю папского совета по содействию христианскому единству кардиналу Курту Коху стоит принести извинения за обвинение патриарха Московского и всея Руси... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T14:20

2023-02-07T14:20

2023-02-07T14:20

религия

россия

африка

южный судан

папа римский

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оон

римско-католическая церковь

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Председателю папского совета по содействию христианскому единству кардиналу Курту Коху стоит принести извинения за обвинение патриарха Московского и всея Руси Кирилла в ереси, сказал РИА Новости патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев). Ранее издание cath.ch опубликовало комментарий Коха, в котором о заявил, что то, что патриарх Московский Кирилл "узаконивает" СВО – "это ересь". "Почему бы кардиналу Коху не принести извинения патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и России за то, что он назвал предстоятеля Русской православной церкви еретиком?" – сказал РИА Новости митрополит Леонид. Любой церковный или государственный лидер, подчеркнул экзарх, имеет право на выстраивание внутренней и внешней политики, и это правильный и прагматичный подход, однако "понтифик официально встречается с украинскими раскольническими лидерами, которых он не пожурил, а весьма радушно принял". "О закулисных переговорах со стамбульским Варфоломеем (патриарх Константинопольский – ред.) я вообще молчу", – сказал экзарх. При этом глава Африканского экзархата отметил, что в местах своего служения с католиками ему удавалось устанавливать взвешенное взаимодействие. "Где бы я ни нес свое служение, за крайне редким исключением у меня складывались рабочие и сбалансированные отношения с представителями Римско-католической церкви. Многие из них так же, как и мы, отстаивают интересы Церкви и традиционные христианские мировоззренческие ценности", – заключил митрополит Леонид.Папа Римский 31 января прибыл в Демократическую Республику Конго (ДРК). В речи после встречи с президентом страны Феликсом Чисекеди понтифик назвал ДРК разграбленной страной, которая не может воспользоваться своими огромными ресурсами из-за "экономического колониализма", и призвал убрать "руки прочь" от ДРК и Африки. В пятницу понтифик покинет ДРК, чтобы направиться в Южный Судан."Слова понтифика вызывают уважение. Мы все против любых проявлений колониализма, но когда мы смотрим на отдельно взятые события, мы видим одну картину, и деяния Святого Отца на ней ярко подчеркивают приверженность традиционным ценностям. Предлагаю взглянуть более широко, комплексно и объемно. И начнем с общего обзора последних событий. Почему бы папе Римскому, если он выступает с позиции главы государства, не возвысить свой голос в поддержку инициативы президента России и не обратиться к соответствующим инстанциям, чтобы те партии удобрений, которые задержаны в портах, разморозить и направить в нуждающиеся страны Африки?" – сказал РИА Новости митрополит Леонид, комментируя выступление папы.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20230206/foto-1849973568.html

https://ria.ru/20230204/rpts-1849794528.html

https://ria.ru/20230205/papa-1849899313.html

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россия, африка, южный судан, папа римский, русская православная церковь, оон, римско-католическая церковь