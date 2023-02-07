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В липецком Ельце в 2023 году откроется ряд новых объектов - РИА Новости, 07.02.2023
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Липецкая область
https://ria.ru/20230207/elets-1850207515.html
В липецком Ельце в 2023 году откроется ряд новых объектов
В липецком Ельце в 2023 году откроется ряд новых объектов - РИА Новости, 07.02.2023
В липецком Ельце в 2023 году откроется ряд новых объектов
В Ельце Липецкой области в этом году ожидается открытие сразу трех крупных объектов социальной инфраструктуры – нового ФОК "Виктория" с 25-метровым бассейном,... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T10:42
2023-02-07T10:42
липецкая область
игорь артамонов
елец
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ЛИПЕЦК, 7 фев – РИА Новости. В Ельце Липецкой области в этом году ожидается открытие сразу трех крупных объектов социальной инфраструктуры – нового ФОК "Виктория" с 25-метровым бассейном, реконструированного ДК "Эльта" и кинотеатра "Луч", сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что все это – часть исполнения программы развития города "Елец 2.0", в рамках которой в городе оформили десятки мест отдыха для горожан, около тридцати участков дорог отремонтировали и проложили новые, сделали капитальный ремонт в общеобразовательных учебных заведениях, в детской городской школе искусств, в художественной школе, в библиотеках, преобразовав их в модельные.С учетом пожеланий жителей приведены в порядок дворы и почти 100 мусорных площадок, установлены новые остановочные павильоны. Артамонов отметил, что многое из этого сделано на средства нацпроектов "Жильё и городская среда" и "Безопасные качественные дороги". Как, например, обустройство лыжероллерной трассы протяженностью полтора километра. Помимо самой трассы отремонтированы спортивные и волейбольные площадки города. А благодаря победе Ельца в конкурсе малых городов и исторических поселений, обновлен сквер Пушкина в центре города.Губернатор уточнил, что в планах этого года - ввод жилья в новых микрорайонах и строительство еще одного физкультурно - оздоровительного комплекса."Елец успешно реализует национальные проекты и создает современные общественные пространства. Ремонтируются улицы и здания, обновляются дороги, парки и скверы. Продолжим развивать Елец, улучшать инфраструктуру и поднимать качество жизни ельчан на более высокий уровень", - отметил Артамонов.
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игорь артамонов, елец
Липецкая область, Игорь Артамонов, Елец
10:42 07.02.2023
 

В липецком Ельце в 2023 году откроется ряд новых объектов

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 7 фев – РИА Новости. В Ельце Липецкой области в этом году ожидается открытие сразу трех крупных объектов социальной инфраструктуры – нового ФОК "Виктория" с 25-метровым бассейном, реконструированного ДК "Эльта" и кинотеатра "Луч", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что все это – часть исполнения программы развития города "Елец 2.0", в рамках которой в городе оформили десятки мест отдыха для горожан, около тридцати участков дорог отремонтировали и проложили новые, сделали капитальный ремонт в общеобразовательных учебных заведениях, в детской городской школе искусств, в художественной школе, в библиотеках, преобразовав их в модельные.
Стройка - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
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В Липецкой области до 2025 года построят еще семь соцобъектов
С учетом пожеланий жителей приведены в порядок дворы и почти 100 мусорных площадок, установлены новые остановочные павильоны. Артамонов отметил, что многое из этого сделано на средства нацпроектов "Жильё и городская среда" и "Безопасные качественные дороги". Как, например, обустройство лыжероллерной трассы протяженностью полтора километра. Помимо самой трассы отремонтированы спортивные и волейбольные площадки города. А благодаря победе Ельца в конкурсе малых городов и исторических поселений, обновлен сквер Пушкина в центре города.
Губернатор уточнил, что в планах этого года - ввод жилья в новых микрорайонах и строительство еще одного физкультурно - оздоровительного комплекса.
"Елец успешно реализует национальные проекты и создает современные общественные пространства. Ремонтируются улицы и здания, обновляются дороги, парки и скверы. Продолжим развивать Елец, улучшать инфраструктуру и поднимать качество жизни ельчан на более высокий уровень", - отметил Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЕлец
 
 
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