https://ria.ru/20230207/elets-1850207515.html
В липецком Ельце в 2023 году откроется ряд новых объектов
В липецком Ельце в 2023 году откроется ряд новых объектов - РИА Новости, 07.02.2023
В липецком Ельце в 2023 году откроется ряд новых объектов
В Ельце Липецкой области в этом году ожидается открытие сразу трех крупных объектов социальной инфраструктуры – нового ФОК "Виктория" с 25-метровым бассейном,... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T10:42
2023-02-07T10:42
2023-02-07T10:42
липецкая область
игорь артамонов
елец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847058768_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_976178b5b86bb7626230eb047d411000.jpg
ЛИПЕЦК, 7 фев – РИА Новости. В Ельце Липецкой области в этом году ожидается открытие сразу трех крупных объектов социальной инфраструктуры – нового ФОК "Виктория" с 25-метровым бассейном, реконструированного ДК "Эльта" и кинотеатра "Луч", сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что все это – часть исполнения программы развития города "Елец 2.0", в рамках которой в городе оформили десятки мест отдыха для горожан, около тридцати участков дорог отремонтировали и проложили новые, сделали капитальный ремонт в общеобразовательных учебных заведениях, в детской городской школе искусств, в художественной школе, в библиотеках, преобразовав их в модельные.С учетом пожеланий жителей приведены в порядок дворы и почти 100 мусорных площадок, установлены новые остановочные павильоны. Артамонов отметил, что многое из этого сделано на средства нацпроектов "Жильё и городская среда" и "Безопасные качественные дороги". Как, например, обустройство лыжероллерной трассы протяженностью полтора километра. Помимо самой трассы отремонтированы спортивные и волейбольные площадки города. А благодаря победе Ельца в конкурсе малых городов и исторических поселений, обновлен сквер Пушкина в центре города.Губернатор уточнил, что в планах этого года - ввод жилья в новых микрорайонах и строительство еще одного физкультурно - оздоровительного комплекса."Елец успешно реализует национальные проекты и создает современные общественные пространства. Ремонтируются улицы и здания, обновляются дороги, парки и скверы. Продолжим развивать Елец, улучшать инфраструктуру и поднимать качество жизни ельчан на более высокий уровень", - отметил Артамонов.
https://ria.ru/20230203/sotsobekty-1849465626.html
елец
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847058768_133:0:1270:853_1920x0_80_0_0_edcb8b4286b01d4811642ee66259b7d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, елец
Липецкая область, Игорь Артамонов, Елец
ЛИПЕЦК, 7 фев – РИА Новости. В Ельце Липецкой области в этом году ожидается открытие сразу трех крупных объектов социальной инфраструктуры – нового ФОК "Виктория" с 25-метровым бассейном, реконструированного ДК "Эльта" и кинотеатра "Луч", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что все это – часть исполнения программы развития города "Елец 2.0", в рамках которой в городе оформили десятки мест отдыха для горожан, около тридцати участков дорог отремонтировали и проложили новые, сделали капитальный ремонт в общеобразовательных учебных заведениях, в детской городской школе искусств, в художественной школе, в библиотеках, преобразовав их в модельные.
С учетом пожеланий жителей приведены в порядок дворы и почти 100 мусорных площадок, установлены новые остановочные павильоны. Артамонов отметил, что многое из этого сделано на средства нацпроектов "Жильё и городская среда" и "Безопасные качественные дороги". Как, например, обустройство лыжероллерной трассы протяженностью полтора километра. Помимо самой трассы отремонтированы спортивные и волейбольные площадки города. А благодаря победе Ельца в конкурсе малых городов и исторических поселений, обновлен сквер Пушкина в центре города.
Губернатор уточнил, что в планах этого года - ввод жилья в новых микрорайонах и строительство еще одного физкультурно - оздоровительного комплекса.
"Елец успешно реализует национальные проекты и создает современные общественные пространства. Ремонтируются улицы и здания, обновляются дороги, парки и скверы. Продолжим развивать Елец, улучшать инфраструктуру и поднимать качество жизни ельчан на более высокий уровень", - отметил Артамонов
.