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На двух стульях: Европа опозорилась с нефтяным эмбарго - РИА Новости, 07.02.2023
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На двух стульях: Европа опозорилась с нефтяным эмбарго
На двух стульях: Европа опозорилась с нефтяным эмбарго - РИА Новости, 07.02.2023
На двух стульях: Европа опозорилась с нефтяным эмбарго
Объявив эмбарго на российские энергоносители, Запад сразу принялся искать способы обхода собственных запретов. Сегодня сделали исключение для нефтепродуктов,... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T16:14
2023-02-07T18:45
экономика
цены на нефть
россия
европа
сша
дмитрий адамидов
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская, Ренат Абдуллин. Объявив эмбарго на российские энергоносители, Запад сразу принялся искать способы обхода собственных запретов. Сегодня сделали исключение для нефтепродуктов, переработанных в третьих странах. О том, к чему это приведет, — в материале РИА Новости.Обходной путьВо вторник, 7 февраля, Европейская комиссия (ЕК — высший орган исполнительной власти ЕС) представила "Руководство по потолку цен на нефть".Согласно документу, эмбарго на нефтепродукты не действует, если они произведены в третьих странах.Кроме того, при смешении российского сырья с чьим-то еще, продавать его можно без ограничений, а европейские провайдеры получают право свободно страховать и транспортировать поставки.Послабления затронули и территорию России. "В случае с трубопроводом КТК (Каспийский трубопроводный консорциум) смешанная нефть является нефтью казахстанского происхождения &lt;…&gt; с некоторыми неизбежными российскими остатками по техническим причинам. На транспортировку не будет действовать ценовой потолок", — говорится в документе ЕК.Таким образом, Европа фактически обходит собственные санкции. С 3 февраля ЕС и страны "Большой семерки" (G7) ограничили цену дизельного топлива сотней долларов за баррель, мазута — 45. Потолок на сырую нефть определили раньше — 60 долларов. Все, что дороже, страховать и транспортировать нельзя. Москва в ответ запретила поставлять нефть и продукты компаниям, подчинившимся этим решениям ЕС и США.Кому выгодноДвойственность политики Запада по нефти вполне понятна."Эмбарго может полностью разрушить им экономику, которая и так трещит по швам, — говорит независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. — Поэтому они и делают лазейки для себя. И одновременно — для "непокорной" России, которая упорно выдерживает санкции".Аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов, в свою очередь, отмечает, что "эмбарго отсекло всех посредников, торговавших российскими нефтепродуктами, а последовавшие послабления открыли дорогу "правильным" партнерам"."Теперь будет все то же самое, но под другими флагами и эмблемами. Физическое потребление не изменится, цены для потребителей, возможно, вырастут, и, наверное, правительства выделят субсидии. А дополнительная маржа осядет как раз в кармане "правильных" посредников", — указывает эксперт.Угроза для ЕСРазъяснение ЕК открывает широкие перспективы для стран, приобретающих российские углеводороды."Китай и Индия могут существенно нарастить закупки для последующих поставок в Европейский союз, равно как бензина и дизельного топлива, которые будут смешивать с аналогичными нефтепродуктами из сырья, добытого где угодно", — подчеркивает Хазанов.Также, по его мнению, увеличится импорт в Венгрию, Чехию, Словакию, Австрию и Люксембург. У этих стран нет выхода к морю, и они наверняка воспользуются ситуацией, чтобы обеспечить себя бензином и дизелем из России. А заодно поспекулировать, предложив топливо "братьям" по ЕС по ценам даже выше, чем до введения потолка."В результате трещин в экономике Европейского союза прибавится, внутренние противоречия обострятся. Такова реальная плата за ограничения", — считает аналитик.Американский опыт и "латвийская" смесьЕС давно следует в американском фарватере. А Вашингтон, формально отказавшись от российского сырья, уже подстелил соломку.Еще в ноябре Министерство финансов США выпустило "Руководство по реализации политики ограничения цен на сырую нефть российского происхождения", уточнившее, что топливо, прошедшее за пределами России "существенную переработку", под санкции не попадает.Перечисляются дистилляция, термическая обработка, гидроочистка, алкалирование (при производстве бензина) и многое другое. Фактически российская нефть, так или иначе утратившая свои исходные характеристики, считается иностранной.Еще прошлой весной британо-нидерландская нефтегазовая компания Shell сама себе разрешила закупать российское сырье, если оно хотя бы наполовину смешано с другим. Такая смесь получила название "латвийской" — ее готовили в прибалтийском порту Вентспилс. В Брюсселе это не вызвало никаких нареканий.А что с ценами?Все подобные ухищрения Запада — улица с двусторонним движением. Контрагенты Евросоюза тоже могут диктовать условия. И аналитики сходятся в том, что поставки в ЕС подорожают."Тут все зависит от того, насколько глубоко организаторы схемы способны влезть в государственный карман", — отмечает Адамидов. По его оценкам, дифференциал к сырой нефти подрастет минимум на пять долларов за баррель.Хазанов также предрекает повышение цен. На нефтепродукты — до 20 процентов, ведь многие посредники не упустят случая поживиться на энергетических потребностях ЕС.
https://ria.ru/20230119/tseny-1846020588.html
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экономика, цены на нефть, россия, европа, сша, дмитрий адамидов, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Россия, Европа, США, Дмитрий Адамидов, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Санкции в отношении России
16:14 07.02.2023 (обновлено: 18:45 07.02.2023)
 

На двух стульях: Европа опозорилась с нефтяным эмбарго

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская, Ренат Абдуллин. Объявив эмбарго на российские энергоносители, Запад сразу принялся искать способы обхода собственных запретов. Сегодня сделали исключение для нефтепродуктов, переработанных в третьих странах. О том, к чему это приведет, — в материале РИА Новости.

Обходной путь

Во вторник, 7 февраля, Европейская комиссия (ЕК — высший орган исполнительной власти ЕС) представила "Руководство по потолку цен на нефть".
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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Еврокомиссия спрогнозировала сохранение повышенных цен на энергию в Европе
Согласно документу, эмбарго на нефтепродукты не действует, если они произведены в третьих странах.
Кроме того, при смешении российского сырья с чьим-то еще, продавать его можно без ограничений, а европейские провайдеры получают право свободно страховать и транспортировать поставки.
Послабления затронули и территорию России. "В случае с трубопроводом КТК (Каспийский трубопроводный консорциум) смешанная нефть является нефтью казахстанского происхождения <…> с некоторыми неизбежными российскими остатками по техническим причинам. На транспортировку не будет действовать ценовой потолок", — говорится в документе ЕК.
Таким образом, Европа фактически обходит собственные санкции. С 3 февраля ЕС и страны "Большой семерки" (G7) ограничили цену дизельного топлива сотней долларов за баррель, мазута — 45. Потолок на сырую нефть определили раньше — 60 долларов. Все, что дороже, страховать и транспортировать нельзя. Москва в ответ запретила поставлять нефть и продукты компаниям, подчинившимся этим решениям ЕС и США.

Кому выгодно

Двойственность политики Запада по нефти вполне понятна.
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Нефтяное эмбарго и ценовой потолок: что это значит для России и Европы
"Эмбарго может полностью разрушить им экономику, которая и так трещит по швам, — говорит независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. — Поэтому они и делают лазейки для себя. И одновременно — для "непокорной" России, которая упорно выдерживает санкции".
Аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов, в свою очередь, отмечает, что "эмбарго отсекло всех посредников, торговавших российскими нефтепродуктами, а последовавшие послабления открыли дорогу "правильным" партнерам".
"Теперь будет все то же самое, но под другими флагами и эмблемами. Физическое потребление не изменится, цены для потребителей, возможно, вырастут, и, наверное, правительства выделят субсидии. А дополнительная маржа осядет как раз в кармане "правильных" посредников", — указывает эксперт.

Угроза для ЕС

Разъяснение ЕК открывает широкие перспективы для стран, приобретающих российские углеводороды.
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"Китай и Индия могут существенно нарастить закупки для последующих поставок в Европейский союз, равно как бензина и дизельного топлива, которые будут смешивать с аналогичными нефтепродуктами из сырья, добытого где угодно", — подчеркивает Хазанов.
Также, по его мнению, увеличится импорт в Венгрию, Чехию, Словакию, Австрию и Люксембург. У этих стран нет выхода к морю, и они наверняка воспользуются ситуацией, чтобы обеспечить себя бензином и дизелем из России. А заодно поспекулировать, предложив топливо "братьям" по ЕС по ценам даже выше, чем до введения потолка.
"В результате трещин в экономике Европейского союза прибавится, внутренние противоречия обострятся. Такова реальная плата за ограничения", — считает аналитик.

Американский опыт и "латвийская" смесь

ЕС давно следует в американском фарватере. А Вашингтон, формально отказавшись от российского сырья, уже подстелил соломку.
Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ)
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США проведут ревизию ценового потолка на нефть из России
Еще в ноябре Министерство финансов США выпустило "Руководство по реализации политики ограничения цен на сырую нефть российского происхождения", уточнившее, что топливо, прошедшее за пределами России "существенную переработку", под санкции не попадает.
Перечисляются дистилляция, термическая обработка, гидроочистка, алкалирование (при производстве бензина) и многое другое. Фактически российская нефть, так или иначе утратившая свои исходные характеристики, считается иностранной.
Еще прошлой весной британо-нидерландская нефтегазовая компания Shell сама себе разрешила закупать российское сырье, если оно хотя бы наполовину смешано с другим. Такая смесь получила название "латвийской" — ее готовили в прибалтийском порту Вентспилс. В Брюсселе это не вызвало никаких нареканий.

А что с ценами?

Все подобные ухищрения Запада — улица с двусторонним движением. Контрагенты Евросоюза тоже могут диктовать условия. И аналитики сходятся в том, что поставки в ЕС подорожают.
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 04:47
Российский экспорт не пострадает из-за предела цен на нефть, заявил МВФ
"Тут все зависит от того, насколько глубоко организаторы схемы способны влезть в государственный карман", — отмечает Адамидов. По его оценкам, дифференциал к сырой нефти подрастет минимум на пять долларов за баррель.
Хазанов также предрекает повышение цен. На нефтепродукты — до 20 процентов, ведь многие посредники не упустят случая поживиться на энергетических потребностях ЕС.
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияЕвропаСШАДмитрий АдамидовЕвросоюзЕврокомиссияG7Санкции в отношении России
 
 
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