https://ria.ru/20230207/efremov-1850373835.html
СК возбудил дело после обрушения части дома в Ефремове
СК возбудил дело после обрушения части дома в Ефремове - РИА Новости, 07.02.2023
СК возбудил дело после обрушения части дома в Ефремове
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после обрушения части дома в Тульской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T18:21
2023-02-07T18:21
2023-02-07T18:21
происшествия
тульская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после обрушения части дома в Тульской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Следователями СУСК РФ по Тульской области в связи с обрушением части жилого дома в Ефремове возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сказали в ведомстве. Следствием установлено, что во вторник в результате взрыва газа обрушился один из подъездов пятиэтажного жилого дома по улице Химиков. Количество пострадавших уточняется.
https://ria.ru/20230207/gaz-1850368635.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тульская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тульская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после обрушения части дома в Ефремове
СК возбудил дело после обрушения части дома из-за взрыва газа в тульском Ефремове
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после обрушения части дома в Тульской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Следователями СУСК РФ по Тульской области в связи с обрушением части жилого дома в Ефремове возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сказали в ведомстве.
Следствием установлено, что во вторник в результате взрыва газа обрушился один из подъездов пятиэтажного жилого дома по улице Химиков. Количество пострадавших уточняется.