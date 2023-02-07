https://ria.ru/20230207/efremov-1850373835.html

СК возбудил дело после обрушения части дома в Ефремове

СК возбудил дело после обрушения части дома в Ефремове - РИА Новости, 07.02.2023

СК возбудил дело после обрушения части дома в Ефремове

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после обрушения части дома в Тульской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T18:21

2023-02-07T18:21

2023-02-07T18:21

происшествия

тульская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после обрушения части дома в Тульской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Следователями СУСК РФ по Тульской области в связи с обрушением части жилого дома в Ефремове возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сказали в ведомстве. Следствием установлено, что во вторник в результате взрыва газа обрушился один из подъездов пятиэтажного жилого дома по улице Химиков. Количество пострадавших уточняется.

https://ria.ru/20230207/gaz-1850368635.html

тульская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, тульская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)