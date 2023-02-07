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МЧС уточнило количество погибших при взрыве газа в Ефремове - РИА Новости, 07.02.2023
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МЧС уточнило количество погибших при взрыве газа в Ефремове
МЧС уточнило количество погибших при взрыве газа в Ефремове - РИА Новости, 07.02.2023
МЧС уточнило количество погибших при взрыве газа в Ефремове
При взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в Ефремове Тульской области погибли четыре человека, спасено пять, предварительно, под завалами остаются еще двое,... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T18:02
2023-02-07T19:43
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тульская область
взрыв газа в жилом доме в ефремове
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. При взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в Ефремове Тульской области погибли четыре человека, спасено пять, предварительно, под завалами остаются еще двое, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."На данный момент спасено пять человек, по предварительной информации, под завалами остаются еще двое. К сожалению, четыре человека погибли", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате взрыва газа обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома на улице Химиков. К ликвидации последствий происшествия привлечены 42 человека и 12 единиц техники.
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россия
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тульская область, взрыв газа в жилом доме в ефремове
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Тульская область, Взрыв газа в жилом доме в Ефремове
18:02 07.02.2023 (обновлено: 19:43 07.02.2023)
 
МЧС уточнило количество погибших при взрыве газа в Ефремове

В МЧС заявили, что при взрыве газа в пятиэтажке в Тульской области погибли четыре человека

© Фото очевидцаМесто обрушения части дома в городе Ефремов
Место обрушения части дома в городе Ефремов
© Фото очевидца
Место обрушения части дома в городе Ефремов
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. При взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в Ефремове Тульской области погибли четыре человека, спасено пять, предварительно, под завалами остаются еще двое, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"На данный момент спасено пять человек, по предварительной информации, под завалами остаются еще двое. К сожалению, четыре человека погибли", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате взрыва газа обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома на улице Химиков. К ликвидации последствий происшествия привлечены 42 человека и 12 единиц техники.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тульская областьВзрыв газа в жилом доме в Ефремове
 
 
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