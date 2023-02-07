https://ria.ru/20230207/efremov-1850368030.html

МЧС уточнило количество погибших при взрыве газа в Ефремове

МЧС уточнило количество погибших при взрыве газа в Ефремове - РИА Новости, 07.02.2023

МЧС уточнило количество погибших при взрыве газа в Ефремове

При взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в Ефремове Тульской области погибли четыре человека, спасено пять, предварительно, под завалами остаются еще двое,... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T18:02

2023-02-07T18:02

2023-02-07T19:43

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тульская область

взрыв газа в жилом доме в ефремове

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. При взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в Ефремове Тульской области погибли четыре человека, спасено пять, предварительно, под завалами остаются еще двое, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."На данный момент спасено пять человек, по предварительной информации, под завалами остаются еще двое. К сожалению, четыре человека погибли", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате взрыва газа обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома на улице Химиков. К ликвидации последствий происшествия привлечены 42 человека и 12 единиц техники.

https://ria.ru/20221119/gaz-1832695253.html

россия

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тульская область, взрыв газа в жилом доме в ефремове