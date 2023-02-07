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Под завалами дома в Ефремове, где взорвался газ, могут быть люди - РИА Новости, 07.02.2023
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Под завалами дома в Ефремове, где взорвался газ, могут быть люди
Под завалами дома в Ефремове, где взорвался газ, могут быть люди - РИА Новости, 07.02.2023
Под завалами дома в Ефремове, где взорвался газ, могут быть люди
Люди могут находиться под завалами дома в городе Ефремове Тульской области, где произошел взрыв бытового газа, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T17:33
2023-02-07T18:16
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тульская область
происшествия
взрыв газа в жилом доме в ефремове
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Люди могут находиться под завалами дома в городе Ефремове Тульской области, где произошел взрыв бытового газа, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.По данным областной прокуратуры, вечером во вторник произошел взрыв в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме №2 по улице Химиков в Ефремове, обрушился первый подъезд. Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения."Могут", - ответил собеседник агентства на вопрос, могут ли под завалами находиться люди.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тульская область, происшествия, взрыв газа в жилом доме в ефремове
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Тульская область, Происшествия, Взрыв газа в жилом доме в Ефремове
17:33 07.02.2023 (обновлено: 18:16 07.02.2023)
 
Под завалами дома в Ефремове, где взорвался газ, могут быть люди

Под завалами дома в Ефремове в Тульской области, где взорвался газ, могут быть люди

© Фото очевидцаМесто обрушения части дома в городе Ефремов
Место обрушения части дома в городе Ефремов
© Фото очевидца
Место обрушения части дома в городе Ефремов
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Люди могут находиться под завалами дома в городе Ефремове Тульской области, где произошел взрыв бытового газа, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
По данным областной прокуратуры, вечером во вторник произошел взрыв в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме №2 по улице Химиков в Ефремове, обрушился первый подъезд. Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения.
"Могут", - ответил собеседник агентства на вопрос, могут ли под завалами находиться люди.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тульская областьПроисшествияВзрыв газа в жилом доме в Ефремове
 
 
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