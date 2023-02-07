https://ria.ru/20230207/efremov-1850356411.html
Под завалами дома в Ефремове, где взорвался газ, могут быть люди
Под завалами дома в Ефремове, где взорвался газ, могут быть люди - РИА Новости, 07.02.2023
Под завалами дома в Ефремове, где взорвался газ, могут быть люди
Люди могут находиться под завалами дома в городе Ефремове Тульской области, где произошел взрыв бытового газа, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T17:33
2023-02-07T17:33
2023-02-07T18:16
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тульская область
происшествия
взрыв газа в жилом доме в ефремове
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Люди могут находиться под завалами дома в городе Ефремове Тульской области, где произошел взрыв бытового газа, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.По данным областной прокуратуры, вечером во вторник произошел взрыв в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме №2 по улице Химиков в Ефремове, обрушился первый подъезд. Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения."Могут", - ответил собеседник агентства на вопрос, могут ли под завалами находиться люди.
https://ria.ru/20230110/delo-1843985045.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тульская область, происшествия, взрыв газа в жилом доме в ефремове
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Тульская область, Происшествия, Взрыв газа в жилом доме в Ефремове
17:33 07.02.2023 (обновлено: 18:16 07.02.2023)
Под завалами дома в Ефремове, где взорвался газ, могут быть люди
Под завалами дома в Ефремове в Тульской области, где взорвался газ, могут быть люди