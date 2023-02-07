https://ria.ru/20230207/efremov-1850356411.html

Под завалами дома в Ефремове, где взорвался газ, могут быть люди

Под завалами дома в Ефремове, где взорвался газ, могут быть люди - РИА Новости, 07.02.2023

Под завалами дома в Ефремове, где взорвался газ, могут быть люди

Люди могут находиться под завалами дома в городе Ефремове Тульской области, где произошел взрыв бытового газа, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T17:33

2023-02-07T17:33

2023-02-07T18:16

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тульская область

происшествия

взрыв газа в жилом доме в ефремове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850353315_0:49:828:515_1920x0_80_0_0_1fbb0e11e70f633de5838aa20c7d9c58.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Люди могут находиться под завалами дома в городе Ефремове Тульской области, где произошел взрыв бытового газа, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.По данным областной прокуратуры, вечером во вторник произошел взрыв в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме №2 по улице Химиков в Ефремове, обрушился первый подъезд. Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения."Могут", - ответил собеседник агентства на вопрос, могут ли под завалами находиться люди.

https://ria.ru/20230110/delo-1843985045.html

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тульская область, происшествия, взрыв газа в жилом доме в ефремове