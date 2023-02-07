https://ria.ru/20230207/dub-1850333840.html

В Запорожье упал легендарный 700-летний дуб

В Запорожье упал легендарный 700-летний дуб - РИА Новости, 07.02.2023

В Запорожье упал легендарный 700-летний дуб

Дуб, возраст которого превышает 700 лет, рухнул в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов в своем... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T16:11

2023-02-07T16:11

2023-02-07T17:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев — РИА Новости. Дуб, возраст которого превышает 700 лет, рухнул в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов в своем Telegram-канале."В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, упал легендарный Запорожский 700-летний дуб. Долгое время он был признан Министерством охраны окружающей среды главным историческим деревом Украины", — написал он.Диаметр ствола дуба превышал шесть метров, высота — 36 метров, а диаметр кроны — 43 метра. С деревом связывали многие легенды. Оно пережило самые тяжелые для Запорожья времена — Гражданскую и Великую Отечественную войны. "Все преодолел исполин, но не смог пережить очередную руину, начавшуюся в 1991 году так называемой Незалэжностью", — подчеркнул Рогов.Согласно открытым источникам, дуб стал засыхать в 1990-х годах, в последние годы на нем оставалась живой только одна ветка. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодняшний день под контролем России находится более 70 процентов области, под контролем украинских войск остается областной центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20230207/front-1850183158.html

https://ria.ru/20230207/ukraina-1850240340.html

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