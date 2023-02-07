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В Запорожье упал легендарный 700-летний дуб - РИА Новости, 07.02.2023
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В Запорожье упал легендарный 700-летний дуб
В Запорожье упал легендарный 700-летний дуб - РИА Новости, 07.02.2023
В Запорожье упал легендарный 700-летний дуб
Дуб, возраст которого превышает 700 лет, рухнул в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов в своем... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T16:11
2023-02-07T17:46
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запорожская область
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев — РИА Новости. Дуб, возраст которого превышает 700 лет, рухнул в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов в своем Telegram-канале."В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, упал легендарный Запорожский 700-летний дуб. Долгое время он был признан Министерством охраны окружающей среды главным историческим деревом Украины", — написал он.Диаметр ствола дуба превышал шесть метров, высота — 36 метров, а диаметр кроны — 43 метра. С деревом связывали многие легенды. Оно пережило самые тяжелые для Запорожья времена — Гражданскую и Великую Отечественную войны. "Все преодолел исполин, но не смог пережить очередную руину, начавшуюся в 1991 году так называемой Незалэжностью", — подчеркнул Рогов.Согласно открытым источникам, дуб стал засыхать в 1990-х годах, в последние годы на нем оставалась живой только одна ветка. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодняшний день под контролем России находится более 70 процентов области, под контролем украинских войск остается областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20230207/front-1850183158.html
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в мире, запорожье, запорожская область, украина, владимир рогов, россия
В мире, Запорожье, Запорожская область, Украина, Владимир Рогов, Россия
16:11 07.02.2023 (обновлено: 17:46 07.02.2023)
 
В Запорожье упал легендарный 700-летний дуб

Рогов сообщил о падении запорожского легендарного 700-летнего дуба

© Фото : Владимир Рогов/TelegramУпавший 700-летний дуб в Запорожской области
Упавший 700-летний дуб в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Фото : Владимир Рогов/Telegram
Упавший 700-летний дуб в Запорожской области
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев — РИА Новости. Дуб, возраст которого превышает 700 лет, рухнул в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
"В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, упал легендарный Запорожский 700-летний дуб. Долгое время он был признан Министерством охраны окружающей среды главным историческим деревом Украины", — написал он.
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Диаметр ствола дуба превышал шесть метров, высота — 36 метров, а диаметр кроны — 43 метра. С деревом связывали многие легенды. Оно пережило самые тяжелые для Запорожья времена — Гражданскую и Великую Отечественную войны.
"Все преодолел исполин, но не смог пережить очередную руину, начавшуюся в 1991 году так называемой Незалэжностью", — подчеркнул Рогов.
Согласно открытым источникам, дуб стал засыхать в 1990-х годах, в последние годы на нем оставалась живой только одна ветка.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодняшний день под контролем России находится более 70 процентов области, под контролем украинских войск остается областной центр — город Запорожье.
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