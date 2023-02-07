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В ДТП на Кубани пострадали семь человек - РИА Новости, 07.02.2023
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В ДТП на Кубани пострадали семь человек
В ДТП на Кубани пострадали семь человек - РИА Новости, 07.02.2023
В ДТП на Кубани пострадали семь человек
Семь человек пострадали в ДТП с двумя легковыми автомобилями на Кубани во вторник, шесть из них госпитализированы, сообщили РИА Новости в госавтоинспекции... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T22:09
2023-02-07T22:09
происшествия
авто
усть-лабинский район
краснодарский край
ford motor
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КРАСНОДАР, 7 фев - РИА Новости. Семь человек пострадали в ДТП с двумя легковыми автомобилями на Кубани во вторник, шесть из них госпитализированы, сообщили РИА Новости в госавтоинспекции Кубани. По данным ведомства, авария произошла во вторник утром в Усть-Лабинском районе Кубани на автодороге "Краснодар-Кропоткин-граница со Ставропольским краем". Предварительно, водитель автомобиля "Нива" выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Ford. В медицинское учреждение на осмотр доставлены оба водителя и пассажиры - всего семь человек, несовершеннолетних среди них нет. "Шесть человек были госпитализированы, один отправлен на амбулаторное лечение. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии", - отметили в ведомстве. Из-за плохой погоды Госавтоинспекция Кубани рекомендовала во вторник отказаться от поездки на личном транспорте. В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение, наблюдается ураганный ветер до 38 метров в секунду, снег, метель и гололедица на дорогах.
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усть-лабинский район
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происшествия, авто, усть-лабинский район, краснодарский край, ford motor
Происшествия, Авто, Усть-Лабинский район, Краснодарский край, Ford Motor
22:09 07.02.2023
 
В ДТП на Кубани пострадали семь человек

ГИБДД: в ДТП с двумя легковыми автомобилями на Кубани пострадали семь человек

© Pixabay / Rico_LoebЗнак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Pixabay / Rico_Loeb
Знак аварийной остановки. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 7 фев - РИА Новости. Семь человек пострадали в ДТП с двумя легковыми автомобилями на Кубани во вторник, шесть из них госпитализированы, сообщили РИА Новости в госавтоинспекции Кубани.
По данным ведомства, авария произошла во вторник утром в Усть-Лабинском районе Кубани на автодороге "Краснодар-Кропоткин-граница со Ставропольским краем". Предварительно, водитель автомобиля "Нива" выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Ford. В медицинское учреждение на осмотр доставлены оба водителя и пассажиры - всего семь человек, несовершеннолетних среди них нет.
"Шесть человек были госпитализированы, один отправлен на амбулаторное лечение. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии", - отметили в ведомстве.
Из-за плохой погоды Госавтоинспекция Кубани рекомендовала во вторник отказаться от поездки на личном транспорте. В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение, наблюдается ураганный ветер до 38 метров в секунду, снег, метель и гололедица на дорогах.
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ПроисшествияАвтоУсть-Лабинский районКраснодарский крайFord Motor
 
 
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