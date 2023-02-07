https://ria.ru/20230207/dtp-1850426901.html

В ДТП на Кубани пострадали семь человек

В ДТП на Кубани пострадали семь человек - РИА Новости, 07.02.2023

В ДТП на Кубани пострадали семь человек

Семь человек пострадали в ДТП с двумя легковыми автомобилями на Кубани во вторник, шесть из них госпитализированы, сообщили РИА Новости в госавтоинспекции... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T22:09

2023-02-07T22:09

2023-02-07T22:09

происшествия

авто

усть-лабинский район

краснодарский край

ford motor

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КРАСНОДАР, 7 фев - РИА Новости. Семь человек пострадали в ДТП с двумя легковыми автомобилями на Кубани во вторник, шесть из них госпитализированы, сообщили РИА Новости в госавтоинспекции Кубани. По данным ведомства, авария произошла во вторник утром в Усть-Лабинском районе Кубани на автодороге "Краснодар-Кропоткин-граница со Ставропольским краем". Предварительно, водитель автомобиля "Нива" выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Ford. В медицинское учреждение на осмотр доставлены оба водителя и пассажиры - всего семь человек, несовершеннолетних среди них нет. "Шесть человек были госпитализированы, один отправлен на амбулаторное лечение. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии", - отметили в ведомстве. Из-за плохой погоды Госавтоинспекция Кубани рекомендовала во вторник отказаться от поездки на личном транспорте. В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение, наблюдается ураганный ветер до 38 метров в секунду, снег, метель и гололедица на дорогах.

https://ria.ru/20230207/dtp-1850204430.html

усть-лабинский район

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, усть-лабинский район, краснодарский край, ford motor