https://ria.ru/20230207/dtp-1850416816.html
В ДТП в Пакистане погибли 25 человек
В ДТП в Пакистане погибли 25 человек - РИА Новости, 07.02.2023
В ДТП в Пакистане погибли 25 человек
Более 20 человек погибли при столкновении автобуса и легкового автомобиля на севере Пакистана, сообщает пакистанский новостной канал Ary News. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T20:55
2023-02-07T20:55
2023-02-07T20:55
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пакистан
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Более 20 человек погибли при столкновении автобуса и легкового автомобиля на севере Пакистана, сообщает пакистанский новостной канал Ary News. "По меньшей мере 25 человек погибли и ещё несколько получили травмы, когда пассажирский автобус столкнулся лоб в лоб с автомобилем на Каракорумском шоссе ...в городе Чилас в Гилгит-Балтистане", - говорится в сообщении. Автобус, перевозивший 45 пассажиров, и легковой автомобиль после столкновения упали в пропасть. Спасательные команды и полиция доставили пострадавших и тела погибших в близлежащую больницу. Сообщается, что работа экстренных служб была затруднена в связи с темнотой. Ранее по меньшей мере 17 человек, включая женщин и детей, погибли при аварии с участием бензовоза и автобуса в северной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.
https://ria.ru/20230201/dtp-1848860088.html
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в мире, пакистан, хайбер-пахтунхва, авто
В мире, Пакистан, Хайбер-Пахтунхва, Авто
В ДТП в Пакистане погибли 25 человек
В Пакистане при столкновении автобуса и легковушки погибли 25 человек