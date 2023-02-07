https://ria.ru/20230207/dtp-1850416816.html

В ДТП в Пакистане погибли 25 человек

В ДТП в Пакистане погибли 25 человек - РИА Новости, 07.02.2023

В ДТП в Пакистане погибли 25 человек

Более 20 человек погибли при столкновении автобуса и легкового автомобиля на севере Пакистана, сообщает пакистанский новостной канал Ary News. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T20:55

2023-02-07T20:55

2023-02-07T20:55

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хайбер-пахтунхва

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Более 20 человек погибли при столкновении автобуса и легкового автомобиля на севере Пакистана, сообщает пакистанский новостной канал Ary News. "По меньшей мере 25 человек погибли и ещё несколько получили травмы, когда пассажирский автобус столкнулся лоб в лоб с автомобилем на Каракорумском шоссе ...в городе Чилас в Гилгит-Балтистане", - говорится в сообщении. Автобус, перевозивший 45 пассажиров, и легковой автомобиль после столкновения упали в пропасть. Спасательные команды и полиция доставили пострадавших и тела погибших в близлежащую больницу. Сообщается, что работа экстренных служб была затруднена в связи с темнотой. Ранее по меньшей мере 17 человек, включая женщин и детей, погибли при аварии с участием бензовоза и автобуса в северной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

https://ria.ru/20230201/dtp-1848860088.html

https://ria.ru/20230204/dtp-1849707038.html

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в мире, пакистан, хайбер-пахтунхва, авто