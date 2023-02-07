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В ДТП в Пакистане погибли 25 человек - РИА Новости, 07.02.2023
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В ДТП в Пакистане погибли 25 человек
В ДТП в Пакистане погибли 25 человек - РИА Новости, 07.02.2023
В ДТП в Пакистане погибли 25 человек
Более 20 человек погибли при столкновении автобуса и легкового автомобиля на севере Пакистана, сообщает пакистанский новостной канал Ary News. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T20:55
2023-02-07T20:55
в мире
пакистан
хайбер-пахтунхва
авто
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Более 20 человек погибли при столкновении автобуса и легкового автомобиля на севере Пакистана, сообщает пакистанский новостной канал Ary News. "По меньшей мере 25 человек погибли и ещё несколько получили травмы, когда пассажирский автобус столкнулся лоб в лоб с автомобилем на Каракорумском шоссе ...в городе Чилас в Гилгит-Балтистане", - говорится в сообщении. Автобус, перевозивший 45 пассажиров, и легковой автомобиль после столкновения упали в пропасть. Спасательные команды и полиция доставили пострадавших и тела погибших в близлежащую больницу. Сообщается, что работа экстренных служб была затруднена в связи с темнотой. Ранее по меньшей мере 17 человек, включая женщин и детей, погибли при аварии с участием бензовоза и автобуса в северной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.
https://ria.ru/20230201/dtp-1848860088.html
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в мире, пакистан, хайбер-пахтунхва, авто
В мире, Пакистан, Хайбер-Пахтунхва, Авто
20:55 07.02.2023
 
В ДТП в Пакистане погибли 25 человек

В Пакистане при столкновении автобуса и легковушки погибли 25 человек

© AP Photo / Mohammad SajjadАвтомобили скорой помощи в Пакистане
Автомобили скорой помощи в Пакистане - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Mohammad Sajjad
Автомобили скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Более 20 человек погибли при столкновении автобуса и легкового автомобиля на севере Пакистана, сообщает пакистанский новостной канал Ary News.
"По меньшей мере 25 человек погибли и ещё несколько получили травмы, когда пассажирский автобус столкнулся лоб в лоб с автомобилем на Каракорумском шоссе ...в городе Чилас в Гилгит-Балтистане", - говорится в сообщении.
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Автобус, перевозивший 45 пассажиров, и легковой автомобиль после столкновения упали в пропасть.
Спасательные команды и полиция доставили пострадавших и тела погибших в близлежащую больницу. Сообщается, что работа экстренных служб была затруднена в связи с темнотой.
Ранее по меньшей мере 17 человек, включая женщин и детей, погибли при аварии с участием бензовоза и автобуса в северной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.
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