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В Воронеже два человека пострадали в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 07.02.2023
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В Воронеже два человека пострадали в ДТП с маршруткой
В Воронеже два человека пострадали в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 07.02.2023
В Воронеже два человека пострадали в ДТП с маршруткой
Два человека получили травмы в столкновении иномарки с маршрутной "Газелью" в Воронеже, сообщил во вторник РИА Новости представитель ГУМВД по региону. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T10:35
2023-02-07T10:35
происшествия
авто
воронеж
советский район
россия
дтп
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ВОРОНЕЖ, 7 фев - РИА Новости. Два человека получили травмы в столкновении иномарки с маршрутной "Газелью" в Воронеже, сообщил во вторник РИА Новости представитель ГУМВД по региону. Авария произошла в 8.20 мск вторника на улице Южно-Моравская в Советском районе города. "Водитель автомобиля Nissan Qashqai, мужчина 1963 года рождения, при повороте налево не уступил дорогу движущемуся в прямом направлении автомобилю "Газель" (маршрут №50 ), под управлением мужчины 1980 года рождения", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате ДТП травмы получили водитель иномарки и пассажирка "Газели", 1995 года рождения. Пострадавшие доставлены в больницу. На месте ДТП работают сотрудники полиции, причины и обстоятельства аварии выясняются.
https://ria.ru/20230207/tyubing-1850202062.html
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воронеж
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происшествия, авто, воронеж, советский район, россия, дтп
Происшествия, Авто, Воронеж, Советский район, Россия, ДТП
10:35 07.02.2023
 
В Воронеже два человека пострадали в ДТП с маршруткой

В Воронеже иномарка столкнулась с маршруткой, пострадали два человека

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 7 фев - РИА Новости. Два человека получили травмы в столкновении иномарки с маршрутной "Газелью" в Воронеже, сообщил во вторник РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
Авария произошла в 8.20 мск вторника на улице Южно-Моравская в Советском районе города.
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"Водитель автомобиля Nissan Qashqai, мужчина 1963 года рождения, при повороте налево не уступил дорогу движущемуся в прямом направлении автомобилю "Газель" (маршрут №50 ), под управлением мужчины 1980 года рождения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате ДТП травмы получили водитель иномарки и пассажирка "Газели", 1995 года рождения. Пострадавшие доставлены в больницу.
На месте ДТП работают сотрудники полиции, причины и обстоятельства аварии выясняются.
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ПроисшествияАвтоВоронежСоветский районРоссияДТП
 
 
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