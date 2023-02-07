https://ria.ru/20230207/dtp-1850204430.html
В Воронеже два человека пострадали в ДТП с маршруткой
В Воронеже два человека пострадали в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 07.02.2023
В Воронеже два человека пострадали в ДТП с маршруткой
Два человека получили травмы в столкновении иномарки с маршрутной "Газелью" в Воронеже, сообщил во вторник РИА Новости представитель ГУМВД по региону. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T10:35
2023-02-07T10:35
2023-02-07T10:35
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ВОРОНЕЖ, 7 фев - РИА Новости. Два человека получили травмы в столкновении иномарки с маршрутной "Газелью" в Воронеже, сообщил во вторник РИА Новости представитель ГУМВД по региону. Авария произошла в 8.20 мск вторника на улице Южно-Моравская в Советском районе города. "Водитель автомобиля Nissan Qashqai, мужчина 1963 года рождения, при повороте налево не уступил дорогу движущемуся в прямом направлении автомобилю "Газель" (маршрут №50 ), под управлением мужчины 1980 года рождения", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате ДТП травмы получили водитель иномарки и пассажирка "Газели", 1995 года рождения. Пострадавшие доставлены в больницу. На месте ДТП работают сотрудники полиции, причины и обстоятельства аварии выясняются.
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происшествия, авто, воронеж, советский район, россия, дтп
Происшествия, Авто, Воронеж, Советский район, Россия, ДТП
В Воронеже два человека пострадали в ДТП с маршруткой
В Воронеже иномарка столкнулась с маршруткой, пострадали два человека