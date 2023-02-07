https://ria.ru/20230207/donetsk-1850230225.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 07.02.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T11:57
2023-02-07T11:57
2023-02-07T12:01
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 7 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Желанное первое – город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230207/kherson-1850213063.html
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в мире, кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
11:57 07.02.2023 (обновлено: 12:01 07.02.2023)
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили четыре снаряда по Кировскому району Донецка