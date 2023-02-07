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В ДНР один человек погиб и два пострадали из-за обстрелов ВСУ за сутки
В ДНР один человек погиб и два пострадали из-за обстрелов ВСУ за сутки - РИА Новости, 07.02.2023
В ДНР один человек погиб и два пострадали из-за обстрелов ВСУ за сутки
Один мирный житель погиб и двое получили ранения за минувшие сутки на территории ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил во вторник штаб РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T08:32
2023-02-07T08:32
2023-02-07T08:32
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 фев – РИА Новости. Один мирный житель погиб и двое получили ранения за минувшие сутки на территории ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил во вторник штаб территориальной обороны республики. "За минувшие сутки, с 0.00 6 февраля до 0.00 7 февраля, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погиб 1 человек и еще 2 мирных жителя получили ранения", - сказано в телеграм-канале штаба. В понедельник ведомство сообщало о гибели в республике за сутки двух мирных граждан и ранении пяти в результате обстрелов украинскими войсками.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
В ДНР один человек погиб и два пострадали из-за обстрелов ВСУ за сутки
Штаб обороны ДНР сообщил об одном погибшем и двух раненных при обстрелах ВСУ за сутки