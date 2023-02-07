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В ДНР один человек погиб и два пострадали из-за обстрелов ВСУ за сутки - РИА Новости, 07.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230207/donbass-1850184199.html
В ДНР один человек погиб и два пострадали из-за обстрелов ВСУ за сутки
В ДНР один человек погиб и два пострадали из-за обстрелов ВСУ за сутки - РИА Новости, 07.02.2023
В ДНР один человек погиб и два пострадали из-за обстрелов ВСУ за сутки
Один мирный житель погиб и двое получили ранения за минувшие сутки на территории ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил во вторник штаб РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T08:32
2023-02-07T08:32
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 фев – РИА Новости. Один мирный житель погиб и двое получили ранения за минувшие сутки на территории ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил во вторник штаб территориальной обороны республики. "За минувшие сутки, с 0.00 6 февраля до 0.00 7 февраля, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погиб 1 человек и еще 2 мирных жителя получили ранения", - сказано в телеграм-канале штаба. В понедельник ведомство сообщало о гибели в республике за сутки двух мирных граждан и ранении пяти в результате обстрелов украинскими войсками.
донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
08:32 07.02.2023
 
В ДНР один человек погиб и два пострадали из-за обстрелов ВСУ за сутки

Штаб обороны ДНР сообщил об одном погибшем и двух раненных при обстрелах ВСУ за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 фев – РИА Новости. Один мирный житель погиб и двое получили ранения за минувшие сутки на территории ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил во вторник штаб территориальной обороны республики.
"За минувшие сутки, с 0.00 6 февраля до 0.00 7 февраля, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погиб 1 человек и еще 2 мирных жителя получили ранения", - сказано в телеграм-канале штаба.
В понедельник ведомство сообщало о гибели в республике за сутки двух мирных граждан и ранении пяти в результате обстрелов украинскими войсками.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
6 февраля, 16:27Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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