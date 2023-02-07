https://ria.ru/20230207/donbass-1850184199.html

В ДНР один человек погиб и два пострадали из-за обстрелов ВСУ за сутки

В ДНР один человек погиб и два пострадали из-за обстрелов ВСУ за сутки - РИА Новости, 07.02.2023

В ДНР один человек погиб и два пострадали из-за обстрелов ВСУ за сутки

Один мирный житель погиб и двое получили ранения за минувшие сутки на территории ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил во вторник штаб РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T08:32

2023-02-07T08:32

2023-02-07T08:32

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 фев – РИА Новости. Один мирный житель погиб и двое получили ранения за минувшие сутки на территории ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил во вторник штаб территориальной обороны республики. "За минувшие сутки, с 0.00 6 февраля до 0.00 7 февраля, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погиб 1 человек и еще 2 мирных жителя получили ранения", - сказано в телеграм-канале штаба. В понедельник ведомство сообщало о гибели в республике за сутки двух мирных граждан и ранении пяти в результате обстрелов украинскими войсками.

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины