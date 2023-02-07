https://ria.ru/20230207/dom-1850388921.html

В Ефремове под завалами дома может оставаться один человек

В Ефремове под завалами дома может оставаться один человек - РИА Новости, 07.02.2023

В Ефремове под завалами дома может оставаться один человек

По предварительной информации, под завалами остается еще один человек после обрушения части жилого дома в Тульской области, сообщила прес-служба МЧС России. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T18:56

2023-02-07T18:56

2023-02-07T19:07

тульская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в жилом доме в ефремове

происшествия

жилье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850389300_0:0:1061:597_1920x0_80_0_0_01c54fa63afcfbfc17f3e6d78290199f.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. По предварительной информации, под завалами остается еще один человек после обрушения части жилого дома в Тульской области, сообщила прес-служба МЧС России.Отмечается, что при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Тульской области пострадали восемь квартир.Как уточняется, для спасения привлечены 80 человек и 16 единиц техники. К месту происшествия направили дополнительные силы и средства - аэромобильную группировку Тульского спасательного центра МЧС России и Главного управления МЧС России по Тульской области.Также развёрнут оперативный штаб. На базе гостиничного комплекса "Ефремов" и детского сада Ефремова оборудовали два пункта временного размещения граждан.

https://ria.ru/20230207/dom-1850378996.html

тульская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

тульская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме в ефремове , происшествия, жилье