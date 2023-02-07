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В Ефремове под завалами дома может оставаться один человек - РИА Новости, 07.02.2023
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В Ефремове под завалами дома может оставаться один человек
В Ефремове под завалами дома может оставаться один человек - РИА Новости, 07.02.2023
В Ефремове под завалами дома может оставаться один человек
По предварительной информации, под завалами остается еще один человек после обрушения части жилого дома в Тульской области, сообщила прес-служба МЧС России. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T18:56
2023-02-07T19:07
тульская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в жилом доме в ефремове
происшествия
жилье
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. По предварительной информации, под завалами остается еще один человек после обрушения части жилого дома в Тульской области, сообщила прес-служба МЧС России.Отмечается, что при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Тульской области пострадали восемь квартир.Как уточняется, для спасения привлечены 80 человек и 16 единиц техники. К месту происшествия направили дополнительные силы и средства - аэромобильную группировку Тульского спасательного центра МЧС России и Главного управления МЧС России по Тульской области.Также развёрнут оперативный штаб. На базе гостиничного комплекса "Ефремов" и детского сада Ефремова оборудовали два пункта временного размещения граждан.
https://ria.ru/20230207/dom-1850378996.html
тульская область
россия
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тульская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме в ефремове , происшествия, жилье
Тульская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в жилом доме в Ефремове , Происшествия, Жилье
18:56 07.02.2023 (обновлено: 19:07 07.02.2023)
 
В Ефремове под завалами дома может оставаться один человек

МЧС: в Ефремове под завалами дома, по предварительной информации, остается один человек

© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанкОбрушение подъезда жилого дома в Ефремове
Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Ольга Тихонова
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Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. По предварительной информации, под завалами остается еще один человек после обрушения части жилого дома в Тульской области, сообщила прес-служба МЧС России.
Отмечается, что при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Тульской области пострадали восемь квартир.
"На данный момент спасены семь человек, по предварительной информации, под завалами остается ещё один человек. К сожалению, три человека пострадали, четыре человека погибли", - говорится в сообщении.
Как уточняется, для спасения привлечены 80 человек и 16 единиц техники. К месту происшествия направили дополнительные силы и средства - аэромобильную группировку Тульского спасательного центра МЧС России и Главного управления МЧС России по Тульской области.
Также развёрнут оперативный штаб. На базе гостиничного комплекса "Ефремов" и детского сада Ефремова оборудовали два пункта временного размещения граждан.
Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 18:36
Среди спасенных при взрыве газа в пятиэтажке в Ефремове есть ребенок
 
Тульская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в жилом доме в ЕфремовеПроисшествияЖилье
 
 
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