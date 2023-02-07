https://ria.ru/20230207/dom-1850378996.html

Среди спасенных при взрыве газа в пятиэтажке в Ефремове есть ребенок

Среди спасенных при взрыве газа в пятиэтажке в Ефремове есть ребенок - РИА Новости, 07.02.2023

Среди спасенных при взрыве газа в пятиэтажке в Ефремове есть ребенок

Пожарные спасли мальчика из дома, частично разрушенного при взрыве бытового газа в городе Ефремов Тульской области. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T18:36

2023-02-07T18:36

2023-02-07T19:59

происшествия

жилье

тульская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

алексей дюмин

взрыв газа в жилом доме в ефремове

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850372917_176:0:1111:526_1920x0_80_0_0_7bd78b81e3e626335eca3b58ad550db8.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Пожарные спасли мальчика из дома, частично разрушенного при взрыве бытового газа в городе Ефремов Тульской области. Администрация города Ефремова опубликовала в своем Telegram-канале фото и видео с места ЧП. На кадрах пожарный спускается по пожарной лестнице, приставленной к стене дома рядом с местом обрушения, на руках у него мальчик лет семи-восьми на вид в голубой куртке. На земле спасатель передает ребенка коллегам. По данным областной прокуратуры, вечером во вторник произошел взрыв в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме №2 по улице Химиков в Ефремове, обрушился первый подъезд. Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения. По данным МЧС, четыре человека погибли, спасены пять, предположительно, под завалами остаются еще двое. Правительство Тульской области сообщало, что губернатор Алексей Дюмин выехал на место ЧП.

https://ria.ru/20230207/kontrol-1850377198.html

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жилье, тульская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алексей дюмин, взрыв газа в жилом доме в ефремове , дети