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Среди спасенных при взрыве газа в пятиэтажке в Ефремове есть ребенок - РИА Новости, 07.02.2023
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Среди спасенных при взрыве газа в пятиэтажке в Ефремове есть ребенок
Среди спасенных при взрыве газа в пятиэтажке в Ефремове есть ребенок - РИА Новости, 07.02.2023
Среди спасенных при взрыве газа в пятиэтажке в Ефремове есть ребенок
Пожарные спасли мальчика из дома, частично разрушенного при взрыве бытового газа в городе Ефремов Тульской области. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T18:36
2023-02-07T19:59
происшествия
жилье
тульская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
алексей дюмин
взрыв газа в жилом доме в ефремове
дети
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Пожарные спасли мальчика из дома, частично разрушенного при взрыве бытового газа в городе Ефремов Тульской области. Администрация города Ефремова опубликовала в своем Telegram-канале фото и видео с места ЧП. На кадрах пожарный спускается по пожарной лестнице, приставленной к стене дома рядом с местом обрушения, на руках у него мальчик лет семи-восьми на вид в голубой куртке. На земле спасатель передает ребенка коллегам. По данным областной прокуратуры, вечером во вторник произошел взрыв в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме №2 по улице Химиков в Ефремове, обрушился первый подъезд. Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения. По данным МЧС, четыре человека погибли, спасены пять, предположительно, под завалами остаются еще двое. Правительство Тульской области сообщало, что губернатор Алексей Дюмин выехал на место ЧП.
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тульская область
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происшествия, жилье, тульская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алексей дюмин, взрыв газа в жилом доме в ефремове , дети
Происшествия, Жилье, Тульская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Алексей Дюмин, Взрыв газа в жилом доме в Ефремове , Дети
18:36 07.02.2023 (обновлено: 19:59 07.02.2023)
 
Среди спасенных при взрыве газа в пятиэтажке в Ефремове есть ребенок

В Ефремове пожарные спасли ребенка из дома, частично разрушенного при взрыве бытового газа

© РИА Новости / Дмитрий Агафонов / Перейти в медиабанкОбрушение подъезда жилого дома в Ефремове
Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Дмитрий Агафонов
Перейти в медиабанк
Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Пожарные спасли мальчика из дома, частично разрушенного при взрыве бытового газа в городе Ефремов Тульской области.
Администрация города Ефремова опубликовала в своем Telegram-канале фото и видео с места ЧП.
На кадрах пожарный спускается по пожарной лестнице, приставленной к стене дома рядом с местом обрушения, на руках у него мальчик лет семи-восьми на вид в голубой куртке. На земле спасатель передает ребенка коллегам.
По данным областной прокуратуры, вечером во вторник произошел взрыв в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме №2 по улице Химиков в Ефремове, обрушился первый подъезд. Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения. По данным МЧС, четыре человека погибли, спасены пять, предположительно, под завалами остаются еще двое. Правительство Тульской области сообщало, что губернатор Алексей Дюмин выехал на место ЧП.
Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 18:32
Бастрыкин проконтролирует расследование по обрушению части дома в Ефремове
 
ПроисшествияЖильеТульская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Алексей ДюминВзрыв газа в жилом доме в ЕфремовеДети
 
 
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