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Рогов заявил о желании добровольцев с Запада воевать за Россию - РИА Новости, 07.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230207/dobrovoltsy-1850219244.html
Рогов заявил о желании добровольцев с Запада воевать за Россию
Рогов заявил о желании добровольцев с Запада воевать за Россию - РИА Новости, 07.02.2023
Рогов заявил о желании добровольцев с Запада воевать за Россию
Добровольцы из западных стран, включая Францию, Германию, Британию и США, изъявляют желание прибыть в Запорожскую область и воевать на стороне России, заявил... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T11:20
2023-02-07T11:20
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
владимир рогов
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Добровольцы из западных стран, включая Францию, Германию, Британию и США, изъявляют желание прибыть в Запорожскую область и воевать на стороне России, заявил РИА Новости председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. "Понимая, какой мировой беспорядок навязывает Запад, к нам обращаются граждане США, Британии, Италии, Германии, Франции и многих других стран с просьбой разрешить им вступить в ряды армии в качестве добровольцев. Пока их приезд усложнен логистикой", - сказал Рогов. При этом, по его словам, на сегодня в запорожском добровольческом батальоне имени Павла Судоплатова уже состоят добровольцы из Турции, Швеции и Сербии. Батальон имени Судоплатова создан по инициативе врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Все укомплектование экипировкой осуществляется за счет региона. Запорожская области стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
https://ria.ru/20230125/dobrovoltsy-1847326433.html
запорожская область
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безопасность, запорожская область, россия, владимир рогов, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:20 07.02.2023
 
Рогов заявил о желании добровольцев с Запада воевать за Россию

Рогов: добровольцы из стран Запада хотят приехать в Запорожскую область воевать за Россию

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области
Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Добровольцы из западных стран, включая Францию, Германию, Британию и США, изъявляют желание прибыть в Запорожскую область и воевать на стороне России, заявил РИА Новости председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Понимая, какой мировой беспорядок навязывает Запад, к нам обращаются граждане США, Британии, Италии, Германии, Франции и многих других стран с просьбой разрешить им вступить в ряды армии в качестве добровольцев. Пока их приезд усложнен логистикой", - сказал Рогов. При этом, по его словам, на сегодня в запорожском добровольческом батальоне имени Павла Судоплатова уже состоят добровольцы из Турции, Швеции и Сербии.
Батальон имени Судоплатова создан по инициативе врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Все укомплектование экипировкой осуществляется за счет региона.
Запорожская области стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 14:18Специальная военная операция на Украине
В состав батальона имени Судоплатова вошли добровольцы из Швеции
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьРоссияВладимир РоговСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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