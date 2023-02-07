https://ria.ru/20230207/dobrovoltsy-1850219244.html

Рогов заявил о желании добровольцев с Запада воевать за Россию

Рогов заявил о желании добровольцев с Запада воевать за Россию - РИА Новости, 07.02.2023

Рогов заявил о желании добровольцев с Запада воевать за Россию

Добровольцы из западных стран, включая Францию, Германию, Британию и США, изъявляют желание прибыть в Запорожскую область и воевать на стороне России, заявил... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T11:20

2023-02-07T11:20

2023-02-07T11:20

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

россия

владимир рогов

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Добровольцы из западных стран, включая Францию, Германию, Британию и США, изъявляют желание прибыть в Запорожскую область и воевать на стороне России, заявил РИА Новости председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. "Понимая, какой мировой беспорядок навязывает Запад, к нам обращаются граждане США, Британии, Италии, Германии, Франции и многих других стран с просьбой разрешить им вступить в ряды армии в качестве добровольцев. Пока их приезд усложнен логистикой", - сказал Рогов. При этом, по его словам, на сегодня в запорожском добровольческом батальоне имени Павла Судоплатова уже состоят добровольцы из Турции, Швеции и Сербии. Батальон имени Судоплатова создан по инициативе врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Все укомплектование экипировкой осуществляется за счет региона. Запорожская области стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.

https://ria.ru/20230125/dobrovoltsy-1847326433.html

запорожская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, россия, владимир рогов, ситуация в днр и лнр