Рогов заявил о желании добровольцев с Запада воевать за Россию
Рогов: добровольцы из стран Запада хотят приехать в Запорожскую область воевать за Россию
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области
Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Добровольцы из западных стран, включая Францию, Германию, Британию и США, изъявляют желание прибыть в Запорожскую область и воевать на стороне России, заявил РИА Новости председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Понимая, какой мировой беспорядок навязывает Запад, к нам обращаются граждане США, Британии, Италии, Германии, Франции и многих других стран с просьбой разрешить им вступить в ряды армии в качестве добровольцев. Пока их приезд усложнен логистикой", - сказал Рогов. При этом, по его словам, на сегодня в запорожском добровольческом батальоне имени Павла Судоплатова уже состоят добровольцы из Турции, Швеции и Сербии.
Батальон имени Судоплатова создан по инициативе врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Все укомплектование экипировкой осуществляется за счет региона.
Запорожская области стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.