https://ria.ru/20230207/dnr-1850162068.html

Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 07.02.2023

Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 97 боеприпасов, сообщается в... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T00:52

2023-02-07T00:52

2023-02-07T00:55

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

донецк

украина

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 7 фев — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 97 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов: Донецк, Горловка, Широкая Балка, Ясиноватая и Макеевка. В предыдущие сутки со стороны Киева зафиксировали 25 обстрелов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции 11 освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230207/trevoga-1850160411.html

россия

донецк

украина

донецкая народная республика

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происшествия, россия, донецк, украина, донецкая народная республика, сцкк