00:52 07.02.2023 (обновлено: 00:55 07.02.2023)
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 18 раз обстреляли ДНР, выпустив в общей сложности 97 боеприпасов
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
ДОНЕЦК, 7 фев — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 97 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 18 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На Донецком направлении противник совершил десять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском — шесть обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском — два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 97 единиц различных боеприпасов", — уточнили в ведомстве.
Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов: Донецк, Горловка, Широкая Балка, Ясиноватая и Макеевка.
В предыдущие сутки со стороны Киева зафиксировали 25 обстрелов.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции 11 освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.