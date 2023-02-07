https://ria.ru/20230207/diskreditatsiya-1850378093.html

В ГД подготовили поправки об ответственности за дискредитацию добровольцев

В ГД подготовили поправки об ответственности за дискредитацию добровольцев - РИА Новости, 07.02.2023

В ГД подготовили поправки об ответственности за дискредитацию добровольцев

Председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что подготовлены поправки в Уголовный кодекс о дополнительных... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T18:33

2023-02-07T18:33

2023-02-07T18:33

специальная военная операция на украине

россия

василий пискарев

госдума рф

евгений пригожин

чвк "вагнер"

общество

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что подготовлены поправки в Уголовный кодекс о дополнительных основаниях для ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе добровольческих формирований. Ранее бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин написал письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором попросил проработать внесение в УК статьи о запрете дискредитации добровольцев, участвующих в спецоперации, в том числе бывших осужденных. "Комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции по поручению председателя Государственной думы Вячеслава Володина подготовил поправки в статью 20.3.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях и статьи 207.3 и 280.3 Уголовного кодекса РФ, которыми вводятся дополнительные основания для установления ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе – добровольческих организаций (формирований), оказывающих содействие Вооруженным силам РФ в выполнении поставленных перед ними задач, а также за публичное распространение заведомо ложных сведений о них", - сообщил Пискарев журналистам. Подготовленные поправки направлены для рассмотрения в профильный комитет Думы по государственному строительству и законодательству, отметил парламентарий.

https://ria.ru/20230126/shtraf-1847497640.html

https://ria.ru/20230202/diskreditatsiya-1849274171.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, василий пискарев, госдума рф, евгений пригожин, чвк "вагнер", общество, вооруженные силы рф