https://ria.ru/20230207/diskreditatsiya-1850378093.html
В ГД подготовили поправки об ответственности за дискредитацию добровольцев
В ГД подготовили поправки об ответственности за дискредитацию добровольцев - РИА Новости, 07.02.2023
В ГД подготовили поправки об ответственности за дискредитацию добровольцев
Председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что подготовлены поправки в Уголовный кодекс о дополнительных... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T18:33
2023-02-07T18:33
2023-02-07T18:33
специальная военная операция на украине
россия
василий пискарев
госдума рф
евгений пригожин
чвк "вагнер"
общество
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что подготовлены поправки в Уголовный кодекс о дополнительных основаниях для ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе добровольческих формирований. Ранее бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин написал письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором попросил проработать внесение в УК статьи о запрете дискредитации добровольцев, участвующих в спецоперации, в том числе бывших осужденных. "Комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции по поручению председателя Государственной думы Вячеслава Володина подготовил поправки в статью 20.3.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях и статьи 207.3 и 280.3 Уголовного кодекса РФ, которыми вводятся дополнительные основания для установления ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе – добровольческих организаций (формирований), оказывающих содействие Вооруженным силам РФ в выполнении поставленных перед ними задач, а также за публичное распространение заведомо ложных сведений о них", - сообщил Пискарев журналистам. Подготовленные поправки направлены для рассмотрения в профильный комитет Думы по государственному строительству и законодательству, отметил парламентарий.
https://ria.ru/20230126/shtraf-1847497640.html
https://ria.ru/20230202/diskreditatsiya-1849274171.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, василий пискарев, госдума рф, евгений пригожин, чвк "вагнер", общество, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ, Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер", Общество, Вооруженные силы РФ
В ГД подготовили поправки об ответственности за дискредитацию добровольцев
Пискарев заявил, что готовы поправки в УК об ответственности за дискредитацию добровольцев