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В ГД подготовили поправки об ответственности за дискредитацию добровольцев - РИА Новости, 07.02.2023
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https://ria.ru/20230207/diskreditatsiya-1850378093.html
В ГД подготовили поправки об ответственности за дискредитацию добровольцев
В ГД подготовили поправки об ответственности за дискредитацию добровольцев - РИА Новости, 07.02.2023
В ГД подготовили поправки об ответственности за дискредитацию добровольцев
Председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что подготовлены поправки в Уголовный кодекс о дополнительных... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T18:33
2023-02-07T18:33
специальная военная операция на украине
россия
василий пискарев
госдума рф
евгений пригожин
чвк "вагнер"
общество
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что подготовлены поправки в Уголовный кодекс о дополнительных основаниях для ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе добровольческих формирований. Ранее бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин написал письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором попросил проработать внесение в УК статьи о запрете дискредитации добровольцев, участвующих в спецоперации, в том числе бывших осужденных. "Комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции по поручению председателя Государственной думы Вячеслава Володина подготовил поправки в статью 20.3.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях и статьи 207.3 и 280.3 Уголовного кодекса РФ, которыми вводятся дополнительные основания для установления ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе – добровольческих организаций (формирований), оказывающих содействие Вооруженным силам РФ в выполнении поставленных перед ними задач, а также за публичное распространение заведомо ложных сведений о них", - сообщил Пискарев журналистам. Подготовленные поправки направлены для рассмотрения в профильный комитет Думы по государственному строительству и законодательству, отметил парламентарий.
https://ria.ru/20230126/shtraf-1847497640.html
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россия, василий пискарев, госдума рф, евгений пригожин, чвк "вагнер", общество, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ, Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер", Общество, Вооруженные силы РФ
18:33 07.02.2023
 
В ГД подготовили поправки об ответственности за дискредитацию добровольцев

Пискарев заявил, что готовы поправки в УК об ответственности за дискредитацию добровольцев

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что подготовлены поправки в Уголовный кодекс о дополнительных основаниях для ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе добровольческих формирований.
Ранее бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин написал письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором попросил проработать внесение в УК статьи о запрете дискредитации добровольцев, участвующих в спецоперации, в том числе бывших осужденных.
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"Комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции по поручению председателя Государственной думы Вячеслава Володина подготовил поправки в статью 20.3.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях и статьи 207.3 и 280.3 Уголовного кодекса РФ, которыми вводятся дополнительные основания для установления ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе – добровольческих организаций (формирований), оказывающих содействие Вооруженным силам РФ в выполнении поставленных перед ними задач, а также за публичное распространение заведомо ложных сведений о них", - сообщил Пискарев журналистам.
Подготовленные поправки направлены для рассмотрения в профильный комитет Думы по государственному строительству и законодательству, отметил парламентарий.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВасилий ПискаревГосдума РФЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"ОбществоВооруженные силы РФ
 
 
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