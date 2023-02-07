https://ria.ru/20230207/diskreditatsiya-1850328848.html

Международный уголовный суд себя дискредитировал, заявил Лавров

Международный уголовный суд себя дискредитировал, заявил Лавров - РИА Новости, 07.02.2023

Международный уголовный суд себя дискредитировал, заявил Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Международный уголовный суд себя уже сильно дискредитировал. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T15:56

2023-02-07T15:56

2023-02-07T16:33

международный уголовный суд

в мире

россия

мали

сергей лавров

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

минусма

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БАМАКО, 7 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Международный уголовный суд себя уже сильно дискредитировал.По его словам, "Международный уголовный суд во многом себя уже сильно дискредитировал, но в ООН ни один эксперт не может взять и сказать: "я, вот, изучаю военные преступления или провожу какое-либо расследование".Ранее власти Мали выслали из страны главу отдела по вопросам прав человека миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). По данным СМИ, такое решение принято после того, как малийский правозащитник в речи на собрании ООН ранее осудил ситуацию с безопасностью в стране, а также "обвинил новых российских военных партнеров" малийского руководства в нарушениях прав человека.

https://ria.ru/20230207/reaktsiya-1850336573.html

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международный уголовный суд, в мире, россия, мали, сергей лавров, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), минусма