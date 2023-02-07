https://ria.ru/20230207/diskreditatsiya-1850328848.html
Международный уголовный суд себя дискредитировал, заявил Лавров
Международный уголовный суд себя дискредитировал, заявил Лавров - РИА Новости, 07.02.2023
Международный уголовный суд себя дискредитировал, заявил Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Международный уголовный суд себя уже сильно дискредитировал. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:56
2023-02-07T15:56
2023-02-07T16:33
международный уголовный суд
в мире
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сергей лавров
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минусма
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БАМАКО, 7 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Международный уголовный суд себя уже сильно дискредитировал.По его словам, "Международный уголовный суд во многом себя уже сильно дискредитировал, но в ООН ни один эксперт не может взять и сказать: "я, вот, изучаю военные преступления или провожу какое-либо расследование".Ранее власти Мали выслали из страны главу отдела по вопросам прав человека миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). По данным СМИ, такое решение принято после того, как малийский правозащитник в речи на собрании ООН ранее осудил ситуацию с безопасностью в стране, а также "обвинил новых российских военных партнеров" малийского руководства в нарушениях прав человека.
https://ria.ru/20230207/reaktsiya-1850336573.html
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международный уголовный суд, в мире, россия, мали, сергей лавров, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), минусма
Международный уголовный суд, В мире, Россия, Мали, Сергей Лавров, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИНУСМА
15:56 07.02.2023 (обновлено: 16:33 07.02.2023)
Международный уголовный суд себя дискредитировал, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что Международный уголовный суд себя уже дискредитировал