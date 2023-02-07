https://ria.ru/20230207/dialog-1850421555.html

В МИД рассказали, каким должен быть профильный диалог в "Группе двадцати"

В МИД рассказали, каким должен быть профильный диалог в "Группе двадцати" - РИА Новости, 07.02.2023

В МИД рассказали, каким должен быть профильный диалог в "Группе двадцати"

Профильный диалог в "Группе двадцати" должен носить сбалансированный характер и обеспечивать безопасность не только предложения, но и спроса на энергоносители,... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T21:22

2023-02-07T21:22

2023-02-07T21:22

россия

бангалор

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752508541_0:0:2849:1604_1920x0_80_0_0_f30bcef5b709c970cdca2edd1f5bca27.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Профильный диалог в "Группе двадцати" должен носить сбалансированный характер и обеспечивать безопасность не только предложения, но и спроса на энергоносители, а также его перспективную структуру, заявили в МИД России. Там обратили внимание, что 5-6 февраля в Бангалоре российская делегация в составе представителей Минэнерго и МИД приняла участие в первом заседании рабочей группы "двадцатки" по энергетическим переходам. "В ходе мероприятия российская сторона сосредоточилась на придании импульса решению актуальных задач международной энергетической безопасности. Особое внимание было уделено таким приоритетам, как всеобщий доступ к современным источникам энергии, эффективное содействие экономическому росту и обоснованное сокращение выбросов парниковых газов в целях снижения нагрузки на климат", - добавили в МИД России. В ведомстве отметили недопустимость ограничения технологических решений по снижению углеродного следа, в частности, путем сведения всех усилий к продвижению роли возобновляемого топлива. "Кроме того, следует избегать необоснованных торговых барьеров, таких как пограничный налог в ЕС, и протекционистских экологических стандартов. Усматриваем весомый потенциал в других востребованных источниках энергии: природном газе, атомной энергетике, различных категориях водорода", - подчеркнули в МИД.

https://ria.ru/20220710/g20-1801442774.html

россия

бангалор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, бангалор, министерство энергетики рф (минэнерго россии), евросоюз