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В МИД рассказали, каким должен быть профильный диалог в "Группе двадцати" - РИА Новости, 07.02.2023
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В МИД рассказали, каким должен быть профильный диалог в "Группе двадцати"
В МИД рассказали, каким должен быть профильный диалог в "Группе двадцати" - РИА Новости, 07.02.2023
В МИД рассказали, каким должен быть профильный диалог в "Группе двадцати"
Профильный диалог в "Группе двадцати" должен носить сбалансированный характер и обеспечивать безопасность не только предложения, но и спроса на энергоносители,... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T21:22
2023-02-07T21:22
россия
бангалор
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
евросоюз
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Профильный диалог в "Группе двадцати" должен носить сбалансированный характер и обеспечивать безопасность не только предложения, но и спроса на энергоносители, а также его перспективную структуру, заявили в МИД России. Там обратили внимание, что 5-6 февраля в Бангалоре российская делегация в составе представителей Минэнерго и МИД приняла участие в первом заседании рабочей группы "двадцатки" по энергетическим переходам. "В ходе мероприятия российская сторона сосредоточилась на придании импульса решению актуальных задач международной энергетической безопасности. Особое внимание было уделено таким приоритетам, как всеобщий доступ к современным источникам энергии, эффективное содействие экономическому росту и обоснованное сокращение выбросов парниковых газов в целях снижения нагрузки на климат", - добавили в МИД России. В ведомстве отметили недопустимость ограничения технологических решений по снижению углеродного следа, в частности, путем сведения всех усилий к продвижению роли возобновляемого топлива. "Кроме того, следует избегать необоснованных торговых барьеров, таких как пограничный налог в ЕС, и протекционистских экологических стандартов. Усматриваем весомый потенциал в других востребованных источниках энергии: природном газе, атомной энергетике, различных категориях водорода", - подчеркнули в МИД.
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россия
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россия, бангалор, министерство энергетики рф (минэнерго россии), евросоюз
Россия, Бангалор, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Евросоюз
21:22 07.02.2023
 
В МИД рассказали, каким должен быть профильный диалог в "Группе двадцати"

МИД: профильный диалог в "Группе двадцати" должен носить сбалансированный характер

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМосковский Кремль и здание МИД России
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Московский Кремль и здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Профильный диалог в "Группе двадцати" должен носить сбалансированный характер и обеспечивать безопасность не только предложения, но и спроса на энергоносители, а также его перспективную структуру, заявили в МИД России.
Там обратили внимание, что 5-6 февраля в Бангалоре российская делегация в составе представителей Минэнерго и МИД приняла участие в первом заседании рабочей группы "двадцатки" по энергетическим переходам.
"Было подчеркнуто, что профильный диалог в "Группе двадцати" должен носить сбалансированный характер и обеспечивать безопасность не только предложения, но и спроса на энергоносители, а также его перспективную структуру", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
"В ходе мероприятия российская сторона сосредоточилась на придании импульса решению актуальных задач международной энергетической безопасности. Особое внимание было уделено таким приоритетам, как всеобщий доступ к современным источникам энергии, эффективное содействие экономическому росту и обоснованное сокращение выбросов парниковых газов в целях снижения нагрузки на климат", - добавили в МИД России.
В ведомстве отметили недопустимость ограничения технологических решений по снижению углеродного следа, в частности, путем сведения всех усилий к продвижению роли возобновляемого топлива. "Кроме того, следует избегать необоснованных торговых барьеров, таких как пограничный налог в ЕС, и протекционистских экологических стандартов. Усматриваем весомый потенциал в других востребованных источниках энергии: природном газе, атомной энергетике, различных категориях водорода", - подчеркнули в МИД.
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