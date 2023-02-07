В МИД рассказали, каким должен быть профильный диалог в "Группе двадцати"
МИД: профильный диалог в "Группе двадцати" должен носить сбалансированный характер
Московский Кремль и здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Профильный диалог в "Группе двадцати" должен носить сбалансированный характер и обеспечивать безопасность не только предложения, но и спроса на энергоносители, а также его перспективную структуру, заявили в МИД России.
"Было подчеркнуто, что профильный диалог в "Группе двадцати" должен носить сбалансированный характер и обеспечивать безопасность не только предложения, но и спроса на энергоносители, а также его перспективную структуру", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
"В ходе мероприятия российская сторона сосредоточилась на придании импульса решению актуальных задач международной энергетической безопасности. Особое внимание было уделено таким приоритетам, как всеобщий доступ к современным источникам энергии, эффективное содействие экономическому росту и обоснованное сокращение выбросов парниковых газов в целях снижения нагрузки на климат", - добавили в МИД России.
В ведомстве отметили недопустимость ограничения технологических решений по снижению углеродного следа, в частности, путем сведения всех усилий к продвижению роли возобновляемого топлива. "Кроме того, следует избегать необоснованных торговых барьеров, таких как пограничный налог в ЕС, и протекционистских экологических стандартов. Усматриваем весомый потенциал в других востребованных источниках энергии: природном газе, атомной энергетике, различных категориях водорода", - подчеркнули в МИД.
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