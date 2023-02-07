https://ria.ru/20230207/diabet-1850183604.html
В России синтезировали вещества для создания новых лекарств от диабета
В России синтезировали вещества для создания новых лекарств от диабета - РИА Новости, 07.02.2023
В России синтезировали вещества для создания новых лекарств от диабета
Российские ученые синтезировали новые соединения, которые могут стать потенциальной основой для новых лекарств от диабета, сообщили РИА Новости в Министерстве... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T08:24
2023-02-07T08:24
2023-02-07T09:10
наука
россия
российский научный фонд
открытия - риа наука
диабет
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
тюменский государственный медицинский университет минздрава россии (тму)
навигатор абитуриента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91597/75/915977555_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_de102b1f7b376ed091da29378bd91893.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские ученые синтезировали новые соединения, которые могут стать потенциальной основой для новых лекарств от диабета, сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования РФ. Снижение всасывания глюкозы считается одним из эффективных методов отсрочки крайних степеней диабета II типа. Основные белки-ферменты, участвующие в переваривании углеводов в организме – это альфа-глюкозидаза и альфа-амилаза. Подавление их активности может замедлять всасывание глюкозы и снижать ее уровень в крови после приема пищи. В последние годы идут исследования по поиску новых безопасных и эффективных ингибиторов обоих ферментов как среди природных, так и синтетических органических соединений различных классов. Сотрудники Тюменского государственного университета (ТюмГУ) предложили коллегам-биологам из Национального центра биотехнологии (Астана, Казахстан) для проведения биологических исследований новые производные так называемых монотиооксамидов и тиадиазолов. Некоторые из синтезированных соединений показали более высокую степень связывания с выбранными белками-"мишенями" по сравнению с известными антидиабетическими препаратами. "Биологический скрининг 12 новых синтезированных соединений, как по данным компьютерных расчетов, так и по результатам проведенных первичных биологических испытаний in vitro ("в пробирке" - ред.) показал их высокую перспективу для дальнейших углубленных исследований с целью их возможного применения в качестве потенциальных противодиабетических препаратов", – сказала аспирант Института химии ТюмГУ Ирина Паламарчук. Авторы работы, выполненной при поддержке гранта Российского научного фонда, полагают, что полученные соединения, возможно, окажутся более перспективными, чем применяемые на данный момент в медицинской практике противодиабетические препараты. "В ближайшее время планируется провести более углубленные биологические испытания полученных соединений in vivo на опытных животных для выявления и подтверждения их противодиабетической активности, острой токсичности, после которых будет оценена их перспективность для проведения дальнейших предклинических испытаний", – отметил в свою очередь руководитель гранта РНФ, профессор кафедры органической и экологической химии ТюмГУ Иван Кулаков.
https://ria.ru/20221128/diabet-1834326661.html
https://ria.ru/20221114/diabet-1831257458.html
https://rsport.ria.ru/20230110/taurin-1843674796.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91597/75/915977555_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_1fbf4bcdbac3f728f7e0fd1a3124166b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, российский научный фонд, открытия - риа наука, диабет, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), тюменский государственный медицинский университет минздрава россии (тму), навигатор абитуриента, университетская наука
Наука, Россия, Российский научный фонд, Открытия - РИА Наука, Диабет, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Тюменский государственный медицинский университет Минздрава России (ТМУ), Навигатор абитуриента, Университетская наука
08:24 07.02.2023 (обновлено: 09:10 07.02.2023)
В России синтезировали вещества для создания новых лекарств от диабета
Российские ученые получили вещества, которые могут стать основой новых лекарств от диабета
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские ученые синтезировали новые соединения, которые могут стать потенциальной основой для новых лекарств от диабета, сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования РФ.
Снижение всасывания глюкозы считается одним из эффективных методов отсрочки крайних степеней диабета II типа. Основные белки-ферменты, участвующие в переваривании углеводов в организме – это альфа-глюкозидаза и альфа-амилаза. Подавление их активности может замедлять всасывание глюкозы и снижать ее уровень в крови после приема пищи. В последние годы идут исследования по поиску новых безопасных и эффективных ингибиторов обоих ферментов как среди природных, так и синтетических органических соединений различных классов.
Сотрудники Тюменского государственного университета (ТюмГУ) предложили коллегам-биологам из Национального центра биотехнологии (Астана, Казахстан) для проведения биологических исследований новые производные так называемых монотиооксамидов и тиадиазолов. Некоторые из синтезированных соединений показали более высокую степень связывания с выбранными белками-"мишенями" по сравнению с известными антидиабетическими препаратами.
"Биологический скрининг 12 новых синтезированных соединений, как по данным компьютерных расчетов, так и по результатам проведенных первичных биологических испытаний in vitro ("в пробирке" - ред.) показал их высокую перспективу для дальнейших углубленных исследований с целью их возможного применения в качестве потенциальных противодиабетических препаратов", – сказала аспирант Института химии ТюмГУ Ирина Паламарчук.
Авторы работы, выполненной при поддержке гранта Российского научного фонда, полагают, что полученные соединения, возможно, окажутся более перспективными, чем применяемые на данный момент в медицинской практике противодиабетические препараты.
"В ближайшее время планируется провести более углубленные биологические испытания полученных соединений in vivo на опытных животных для выявления и подтверждения их противодиабетической активности, острой токсичности, после которых будет оценена их перспективность для проведения дальнейших предклинических испытаний", – отметил в свою очередь руководитель гранта РНФ, профессор кафедры органической и экологической химии ТюмГУ Иван Кулаков.