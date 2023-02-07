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В России синтезировали вещества для создания новых лекарств от диабета

В России синтезировали вещества для создания новых лекарств от диабета - РИА Новости, 07.02.2023

В России синтезировали вещества для создания новых лекарств от диабета

Российские ученые синтезировали новые соединения, которые могут стать потенциальной основой для новых лекарств от диабета, сообщили РИА Новости в Министерстве... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T08:24

2023-02-07T08:24

2023-02-07T09:10

наука

россия

российский научный фонд

открытия - риа наука

диабет

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

тюменский государственный медицинский университет минздрава россии (тму)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские ученые синтезировали новые соединения, которые могут стать потенциальной основой для новых лекарств от диабета, сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования РФ. Снижение всасывания глюкозы считается одним из эффективных методов отсрочки крайних степеней диабета II типа. Основные белки-ферменты, участвующие в переваривании углеводов в организме – это альфа-глюкозидаза и альфа-амилаза. Подавление их активности может замедлять всасывание глюкозы и снижать ее уровень в крови после приема пищи. В последние годы идут исследования по поиску новых безопасных и эффективных ингибиторов обоих ферментов как среди природных, так и синтетических органических соединений различных классов. Сотрудники Тюменского государственного университета (ТюмГУ) предложили коллегам-биологам из Национального центра биотехнологии (Астана, Казахстан) для проведения биологических исследований новые производные так называемых монотиооксамидов и тиадиазолов. Некоторые из синтезированных соединений показали более высокую степень связывания с выбранными белками-"мишенями" по сравнению с известными антидиабетическими препаратами. "Биологический скрининг 12 новых синтезированных соединений, как по данным компьютерных расчетов, так и по результатам проведенных первичных биологических испытаний in vitro ("в пробирке" - ред.) показал их высокую перспективу для дальнейших углубленных исследований с целью их возможного применения в качестве потенциальных противодиабетических препаратов", – сказала аспирант Института химии ТюмГУ Ирина Паламарчук. Авторы работы, выполненной при поддержке гранта Российского научного фонда, полагают, что полученные соединения, возможно, окажутся более перспективными, чем применяемые на данный момент в медицинской практике противодиабетические препараты. "В ближайшее время планируется провести более углубленные биологические испытания полученных соединений in vivo на опытных животных для выявления и подтверждения их противодиабетической активности, острой токсичности, после которых будет оценена их перспективность для проведения дальнейших предклинических испытаний", – отметил в свою очередь руководитель гранта РНФ, профессор кафедры органической и экологической химии ТюмГУ Иван Кулаков.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, российский научный фонд, открытия - риа наука, диабет, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), тюменский государственный медицинский университет минздрава россии (тму), навигатор абитуриента, университетская наука