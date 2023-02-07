https://ria.ru/20230207/denge-1850319341.html

Роспотребнадзор назвал риск распространения лихорадки денге минимальным

Роспотребнадзор назвал риск распространения лихорадки денге минимальным - РИА Новости, 07.02.2023

Роспотребнадзор назвал риск распространения лихорадки денге минимальным

Несколько завозных случаев лихорадки денге зарегистрировано в России, но риск дальнейшего распространения болезни на территории РФ минимален, сообщили РИА... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T15:28

2023-02-07T15:28

2023-02-07T15:46

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Несколько завозных случаев лихорадки денге зарегистрировано в России, но риск дальнейшего распространения болезни на территории РФ минимален, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. "В 2023 году в России зарегистрировано несколько завозных случаев лихорадки денге – два в Красноярском крае и один Республике Татарстан. Отметим, что в РФ ежегодно регистрируются завозные случаи этой инфекции",- говорится в сообщении. Риск дальнейшего распространения болезни на территории России минимален в связи с отсутствием благоприятных условий для жизнедеятельности переносчиков инфекции, а также невозможностью передачи болезни от человека к человеку, уточнили в пресс-службе.Лихорадка денге – инфекционная болезнь, основным переносчиком которой являются комары рода Aedes, а также Culex и Anopheles. Для заболевания характерны такие симптомы, как лихорадка, головная и мышечная боль, мелкоточечная сыпь, светобоязнь и увеличение лимфатических узлов. В редких случаях болезнь приобретает геморрагическую форму, подчеркнули в пресс-службе.Заболевание широко распространено в странах с тропическим и субтропическим климатом, однако основным эпидемическим очагом заболевания служат страны Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона, на долю которых приходится около 75% всех заболевших, отметили в ведомстве.В страны европейского региона в среднем ежегодно завозится более 2 тысяч случаев денге. Заболевание является самой частой причиной лихорадки у европейских путешественников, возвращающихся из эндемичных зон, пояснили в Роспотребнадзоре.Для профилактики болезни гражданам при посещении стран, эндемичных по лихорадке денге, следует пользоваться оконными противомоскитными сетками и репеллентами, а также надевать одежду с длинными рукавами. По возвращении при появлении симптомов заболевания информировать врача о факте пребывания в стране с тропическим климатом, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220924/virus-1818977198.html

https://ria.ru/20220616/kuba-1795845227.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)