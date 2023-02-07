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Роспотребнадзор назвал риск распространения лихорадки денге минимальным - РИА Новости, 07.02.2023
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Роспотребнадзор назвал риск распространения лихорадки денге минимальным
Роспотребнадзор назвал риск распространения лихорадки денге минимальным - РИА Новости, 07.02.2023
Роспотребнадзор назвал риск распространения лихорадки денге минимальным
Несколько завозных случаев лихорадки денге зарегистрировано в России, но риск дальнейшего распространения болезни на территории РФ минимален, сообщили РИА... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:28
2023-02-07T15:46
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Несколько завозных случаев лихорадки денге зарегистрировано в России, но риск дальнейшего распространения болезни на территории РФ минимален, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. "В 2023 году в России зарегистрировано несколько завозных случаев лихорадки денге – два в Красноярском крае и один Республике Татарстан. Отметим, что в РФ ежегодно регистрируются завозные случаи этой инфекции",- говорится в сообщении. Риск дальнейшего распространения болезни на территории России минимален в связи с отсутствием благоприятных условий для жизнедеятельности переносчиков инфекции, а также невозможностью передачи болезни от человека к человеку, уточнили в пресс-службе.Лихорадка денге – инфекционная болезнь, основным переносчиком которой являются комары рода Aedes, а также Culex и Anopheles. Для заболевания характерны такие симптомы, как лихорадка, головная и мышечная боль, мелкоточечная сыпь, светобоязнь и увеличение лимфатических узлов. В редких случаях болезнь приобретает геморрагическую форму, подчеркнули в пресс-службе.Заболевание широко распространено в странах с тропическим и субтропическим климатом, однако основным эпидемическим очагом заболевания служат страны Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона, на долю которых приходится около 75% всех заболевших, отметили в ведомстве.В страны европейского региона в среднем ежегодно завозится более 2 тысяч случаев денге. Заболевание является самой частой причиной лихорадки у европейских путешественников, возвращающихся из эндемичных зон, пояснили в Роспотребнадзоре.Для профилактики болезни гражданам при посещении стран, эндемичных по лихорадке денге, следует пользоваться оконными противомоскитными сетками и репеллентами, а также надевать одежду с длинными рукавами. По возвращении при появлении симптомов заболевания информировать врача о факте пребывания в стране с тропическим климатом, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220924/virus-1818977198.html
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
15:28 07.02.2023 (обновлено: 15:46 07.02.2023)
 
Роспотребнадзор назвал риск распространения лихорадки денге минимальным

Роспотребнадзор: риск дальнейшего распространения лихорадки денге в России минимален

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в медиабанкДезинфекция жилых домов с помощью дыма для борьбы с лихорадкой денге
Дезинфекция жилых домов с помощью дыма для борьбы с лихорадкой денге - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Дезинфекция жилых домов с помощью дыма для борьбы с лихорадкой денге. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Несколько завозных случаев лихорадки денге зарегистрировано в России, но риск дальнейшего распространения болезни на территории РФ минимален, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В 2023 году в России зарегистрировано несколько завозных случаев лихорадки денге – два в Красноярском крае и один Республике Татарстан. Отметим, что в РФ ежегодно регистрируются завозные случаи этой инфекции",- говорится в сообщении. Риск дальнейшего распространения болезни на территории России минимален в связи с отсутствием благоприятных условий для жизнедеятельности переносчиков инфекции, а также невозможностью передачи болезни от человека к человеку, уточнили в пресс-службе.
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Лихорадка денге – инфекционная болезнь, основным переносчиком которой являются комары рода Aedes, а также Culex и Anopheles. Для заболевания характерны такие симптомы, как лихорадка, головная и мышечная боль, мелкоточечная сыпь, светобоязнь и увеличение лимфатических узлов. В редких случаях болезнь приобретает геморрагическую форму, подчеркнули в пресс-службе.
Заболевание широко распространено в странах с тропическим и субтропическим климатом, однако основным эпидемическим очагом заболевания служат страны Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона, на долю которых приходится около 75% всех заболевших, отметили в ведомстве.
В страны европейского региона в среднем ежегодно завозится более 2 тысяч случаев денге. Заболевание является самой частой причиной лихорадки у европейских путешественников, возвращающихся из эндемичных зон, пояснили в Роспотребнадзоре.
Для профилактики болезни гражданам при посещении стран, эндемичных по лихорадке денге, следует пользоваться оконными противомоскитными сетками и репеллентами, а также надевать одежду с длинными рукавами. По возвращении при появлении симптомов заболевания информировать врача о факте пребывания в стране с тропическим климатом, добавили в пресс-службе.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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