https://ria.ru/20230207/delo-1850351808.html

Бастрыкину доложат о расследовании дела о получении ребенком колотых ран

Бастрыкину доложат о расследовании дела о получении ребенком колотых ран - РИА Новости, 07.02.2023

Бастрыкину доложат о расследовании дела о получении ребенком колотых ран

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела, заведенного после госпитализации мальчика с колото-резаными... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T17:18

2023-02-07T17:18

2023-02-07T17:18

происшествия

россия

краснодарский край

александр бастрыкин

андрей маслов

следственный комитет россии (ск рф)

новокубанск

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела, заведенного после госпитализации мальчика с колото-резаными ранами, полученными во время семейного ужина, в Краснодарском крае, сообщается в телеграм-канале ведомства.Из поста следует, что 5 февраля вечером в городе Новокубанске во время ужина ребенок был травмирован, после чего родители вызвали скорую помощь. Мальчика доставили в больницу Армавира с непроникающими колото-резаными повреждениями в области грудной клетки. Следователи завели уголовное дело."Председатель СК России поручил руководителю СУ по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.Как уточняется, сейчас мальчик находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

https://ria.ru/20230129/ubiystvo-1848208915.html

россия

краснодарский край

новокубанск

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Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

происшествия, россия, краснодарский край, александр бастрыкин, андрей маслов, следственный комитет россии (ск рф), новокубанск