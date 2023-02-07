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Бастрыкину доложат о расследовании дела о получении ребенком колотых ран - РИА Новости, 07.02.2023
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Бастрыкину доложат о расследовании дела о получении ребенком колотых ран
Бастрыкину доложат о расследовании дела о получении ребенком колотых ран - РИА Новости, 07.02.2023
Бастрыкину доложат о расследовании дела о получении ребенком колотых ран
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела, заведенного после госпитализации мальчика с колото-резаными... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T17:18
2023-02-07T17:18
происшествия
россия
краснодарский край
александр бастрыкин
андрей маслов
следственный комитет россии (ск рф)
новокубанск
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела, заведенного после госпитализации мальчика с колото-резаными ранами, полученными во время семейного ужина, в Краснодарском крае, сообщается в телеграм-канале ведомства.Из поста следует, что 5 февраля вечером в городе Новокубанске во время ужина ребенок был травмирован, после чего родители вызвали скорую помощь. Мальчика доставили в больницу Армавира с непроникающими колото-резаными повреждениями в области грудной клетки. Следователи завели уголовное дело."Председатель СК России поручил руководителю СУ по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.Как уточняется, сейчас мальчик находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
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россия
краснодарский край
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происшествия, россия, краснодарский край, александр бастрыкин, андрей маслов, следственный комитет россии (ск рф), новокубанск
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Александр Бастрыкин, Андрей Маслов, Следственный комитет России (СК РФ), Новокубанск
17:18 07.02.2023
 
Бастрыкину доложат о расследовании дела о получении ребенком колотых ран

Бастрыкину доложат о расследовании дела о получении мальчиком колото-резаных ран на Кубани

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела, заведенного после госпитализации мальчика с колото-резаными ранами, полученными во время семейного ужина, в Краснодарском крае, сообщается в телеграм-канале ведомства.
Из поста следует, что 5 февраля вечером в городе Новокубанске во время ужина ребенок был травмирован, после чего родители вызвали скорую помощь. Мальчика доставили в больницу Армавира с непроникающими колото-резаными повреждениями в области грудной клетки. Следователи завели уголовное дело.
"Председатель СК России поручил руководителю СУ по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
Как уточняется, сейчас мальчик находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
29 января, 13:22
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ПроисшествияРоссияКраснодарский крайАлександр БастрыкинАндрей МасловСледственный комитет России (СК РФ)Новокубанск
 
 
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