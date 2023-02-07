https://ria.ru/20230207/delo-1850351808.html
Бастрыкину доложат о расследовании дела о получении ребенком колотых ран
Бастрыкину доложат о расследовании дела о получении ребенком колотых ран - РИА Новости, 07.02.2023
Бастрыкину доложат о расследовании дела о получении ребенком колотых ран
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела, заведенного после госпитализации мальчика с колото-резаными... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T17:18
2023-02-07T17:18
2023-02-07T17:18
происшествия
россия
краснодарский край
александр бастрыкин
андрей маслов
следственный комитет россии (ск рф)
новокубанск
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела, заведенного после госпитализации мальчика с колото-резаными ранами, полученными во время семейного ужина, в Краснодарском крае, сообщается в телеграм-канале ведомства.Из поста следует, что 5 февраля вечером в городе Новокубанске во время ужина ребенок был травмирован, после чего родители вызвали скорую помощь. Мальчика доставили в больницу Армавира с непроникающими колото-резаными повреждениями в области грудной клетки. Следователи завели уголовное дело."Председатель СК России поручил руководителю СУ по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.Как уточняется, сейчас мальчик находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
https://ria.ru/20230129/ubiystvo-1848208915.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, краснодарский край, александр бастрыкин, андрей маслов, следственный комитет россии (ск рф), новокубанск
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Александр Бастрыкин, Андрей Маслов, Следственный комитет России (СК РФ), Новокубанск
Бастрыкину доложат о расследовании дела о получении ребенком колотых ран
Бастрыкину доложат о расследовании дела о получении мальчиком колото-резаных ран на Кубани