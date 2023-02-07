https://ria.ru/20230207/delo-1850323992.html
СК завел уголовное дело о халатности после ранения школьницы в Химках
СК завел уголовное дело о халатности после ранения школьницы в Химках - РИА Новости, 07.02.2023
СК завел уголовное дело о халатности после ранения школьницы в Химках
Дела о покушении на убийство и по факту халатности должностных лиц возбуждено после поножовщины в Химках, где пострадала ученица, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:41
2023-02-07T15:41
2023-02-07T16:37
россия
химки
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Дела о покушении на убийство и по факту халатности должностных лиц возбуждено после поножовщины в Химках, где пострадала ученица, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. "Поступила информация о госпитализации 11-летней ученицы одного из городских лицеев с колото-резаными ранениями. По факту покушения на убийство малолетней возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ). На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц школы (статья 293 УК РФ)", - говорится в сообщении. По предварительным данным, 7 февраля на перемене в туалете школы между двумя пятиклассницами произошел конфликт. В результате одна девочка ранила другую принесенным из дома ножом. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты, проводится осмотр, допрашиваются свидетели.
https://ria.ru/20230207/postradavshaya-1850322591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, химки, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Химки, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
15:41 07.02.2023 (обновлено: 16:37 07.02.2023)
СК завел уголовное дело о халатности после ранения школьницы в Химках
После ранения школьницы в Химках завели дело о халатности и покушении на убийство