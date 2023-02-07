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СК завел уголовное дело о халатности после ранения школьницы в Химках - РИА Новости, 07.02.2023
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СК завел уголовное дело о халатности после ранения школьницы в Химках
СК завел уголовное дело о халатности после ранения школьницы в Химках - РИА Новости, 07.02.2023
СК завел уголовное дело о халатности после ранения школьницы в Химках
Дела о покушении на убийство и по факту халатности должностных лиц возбуждено после поножовщины в Химках, где пострадала ученица, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:41
2023-02-07T16:37
россия
химки
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Дела о покушении на убийство и по факту халатности должностных лиц возбуждено после поножовщины в Химках, где пострадала ученица, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. "Поступила информация о госпитализации 11-летней ученицы одного из городских лицеев с колото-резаными ранениями. По факту покушения на убийство малолетней возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ). На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц школы (статья 293 УК РФ)", - говорится в сообщении. По предварительным данным, 7 февраля на перемене в туалете школы между двумя пятиклассницами произошел конфликт. В результате одна девочка ранила другую принесенным из дома ножом. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты, проводится осмотр, допрашиваются свидетели.
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россия
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россия, химки, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Химки, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
15:41 07.02.2023 (обновлено: 16:37 07.02.2023)
 
СК завел уголовное дело о халатности после ранения школьницы в Химках

После ранения школьницы в Химках завели дело о халатности и покушении на убийство

© Фото : Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской областиСотрудница СК Росси в лицее города Химки, где ученица получила ножевые ранения
Сотрудница СК Росси в лицее города Химки, где ученица получила ножевые ранения - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Фото : Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Дела о покушении на убийство и по факту халатности должностных лиц возбуждено после поножовщины в Химках, где пострадала ученица, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России.
"Поступила информация о госпитализации 11-летней ученицы одного из городских лицеев с колото-резаными ранениями. По факту покушения на убийство малолетней возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ). На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц школы (статья 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, 7 февраля на перемене в туалете школы между двумя пятиклассницами произошел конфликт. В результате одна девочка ранила другую принесенным из дома ножом.
В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты, проводится осмотр, допрашиваются свидетели.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 15:36
Раненная в Химках школьница находится в крайне тяжелом состоянии
 
РоссияХимкиПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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