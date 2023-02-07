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В МВД рассказали о дебоше на рейсе "Москва — Барнаул" - РИА Новости, 07.02.2023
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В МВД рассказали о дебоше на рейсе "Москва — Барнаул"
В МВД рассказали о дебоше на рейсе "Москва — Барнаул" - РИА Новости, 07.02.2023
В МВД рассказали о дебоше на рейсе "Москва — Барнаул"
Пьяный дебошир с рейса "Москва - Барнаул" пытался попасть в кабину пилотов и ударил бортпроводника по лицу, мужчину скрутили члены экипажа и пассажиры, а... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T16:10
2023-02-07T16:12
происшествия
россия
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пьяный дебошир с рейса "Москва - Барнаул" пытался попасть в кабину пилотов и ударил бортпроводника по лицу, мужчину скрутили члены экипажа и пассажиры, а подоспевшие после посадки полицейские - задержали, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Предварительно установлено, что во время полета нетрезвый мужчина покинул свое место и начал ходить по салону, намереваясь пройти к кабине пилотов. Он вел себя агрессивно, мешал работе экипажа, провоцировал конфликты с окружающими, ударил бортпроводника по лицу", - сказала Волк. По ее словам, пассажиры и работники авиакомпании смогли утихомирить буяна, "ограничив его передвижение". Когда самолет приземлился, нарушителя задержали. У него установили факт алкогольного опьянения, подчеркнула Волк. На задержанного составили протоколы о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП РФ) и появлении в общественном месте в состоянии опьянения (статья 20.21 КоАП РФ). Также возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ). Ведомство также публикует видеозапись с задержанием мужчины - на ней видно, как дебошира выводят из самолета под его же возгласы "Еще! Добавочный!". Уже в отделе полиции правонарушитель призвал одного из правоохранителей не "моргать глазками". "Ты так глазками-то не моргай, молодой еще", - предостерег пьяный. Когда именно произошел этот случай, не уточняется.
https://ria.ru/20230105/magadan-1843107070.html
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происшествия, россия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
16:10 07.02.2023 (обновлено: 16:12 07.02.2023)
 
В МВД рассказали о дебоше на рейсе "Москва — Барнаул"

Полиция задержала пьяного дебошира с рейса "Москва — Барнаул"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пьяный дебошир с рейса "Москва - Барнаул" пытался попасть в кабину пилотов и ударил бортпроводника по лицу, мужчину скрутили члены экипажа и пассажиры, а подоспевшие после посадки полицейские - задержали, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Предварительно установлено, что во время полета нетрезвый мужчина покинул свое место и начал ходить по салону, намереваясь пройти к кабине пилотов. Он вел себя агрессивно, мешал работе экипажа, провоцировал конфликты с окружающими, ударил бортпроводника по лицу", - сказала Волк.
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По ее словам, пассажиры и работники авиакомпании смогли утихомирить буяна, "ограничив его передвижение". Когда самолет приземлился, нарушителя задержали. У него установили факт алкогольного опьянения, подчеркнула Волк.
На задержанного составили протоколы о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП РФ) и появлении в общественном месте в состоянии опьянения (статья 20.21 КоАП РФ). Также возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ).
Ведомство также публикует видеозапись с задержанием мужчины - на ней видно, как дебошира выводят из самолета под его же возгласы "Еще! Добавочный!". Уже в отделе полиции правонарушитель призвал одного из правоохранителей не "моргать глазками". "Ты так глазками-то не моргай, молодой еще", - предостерег пьяный.
Когда именно произошел этот случай, не уточняется.
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