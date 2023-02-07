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Сбежавшие жены и предчувствие гибели: трагическая судьба Олега Даля - РИА Новости, 07.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230207/dal-1850139726.html
Сбежавшие жены и предчувствие гибели: трагическая судьба Олега Даля
Сбежавшие жены и предчувствие гибели: трагическая судьба Олега Даля - РИА Новости, 07.02.2023
Сбежавшие жены и предчувствие гибели: трагическая судьба Олега Даля
"Это удивительный человек, легкий, точный, который вас аккумулирует", – писала о Дале советский режиссер Надежда Кошеверова своему коллеге Григорию Козинцеву... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T21:00
2023-02-07T21:00
культура
олег даль
нина дорошина
кино и сериалы
знаменитости
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"Это удивительный человек, легкий, точный, который вас аккумулирует", – писала о Дале советский режиссер Надежда Кошеверова своему коллеге Григорию Козинцеву. Тот начинал работу над "Королем Лиром", и ему нужен был шут — проникновенный персонаж, чьим голосом говорит сам народ. Козинцев выбрал Олега Ивановича — и ни разу не пожалел.Олег Даль с блеском играл и комедийные, и трагические, и драматические роли. Он был любимцем советских женщин — худой, изящный, с большими выразительными глазами, немного печальным и лукавым обаянием. Его противоречивый характер помогал ему в работе — он сыграл главного героя в ленте "Отпуск в сентябре" 1979 года, режиссером которой стал Виталий Мельников. Драма о советском "лишнем человеке" стала главным фильмом эпохи застоя, а роль Даля в ней — вершиной его творчества.Но именно непростой характер стал причиной несчастий актера и его ранней — в 39 лет — гибели.У Олега Ивановича было три жены. Первая, актриса, Нина Дорошина, известная по фильму "Любовь и голуби", сбежала с режиссером Олегом Ефремовым прямо на свадьбе. Потом вернулась, но ненадолго — они прожили вместе всего неделю и развелись.А ведь начало их романа было многообещающим — Даль спас актрисе жизнь, вытащив ее из воды во время неудачного купания.Он тяжело переживал расставание, а волноваться ему было нельзя: у него с детства были серьезнейшие проблемы с сердцем. Затем в его жизни появилась Татьяна Лаврова, тоже артистка и невероятная красавица, ставшая его второй женой. Но она была под стать Далю не только внешне — у нее тоже был сложный характер и тяга к спиртному. Актриса вовремя поняла, что алкоголь — это путь в никуда, и завязала, заодно бросив и пьющего супруга. После ее ухода Олег Иванович поклялся себе, что больше никогда не женится.Однако еще на съемках "Короля Лира" он встретил монтажера Лизу Апраскину. Она была девушкой писателя Сергея Довлатова, но Даль не выходил у нее из головы. Она смогла сделать его счастливым, но алкоголизм актера уже было невозможно остановить.По словам современников, Олег Даль предчувствовал свою скорую смерть — на похоронах Высоцкого он мрачно заключил, что будет следующим. Третьего марта 1981 года, на гастролях в Киеве, он поднялся к себе в номер и выпил бутылку водки. Сердце не выдержало нагрузки. Знакового актера эпохи застоя, любимца женщин, гения кино и театра нашли мертвым под утро.
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РИА Новости
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олег даль, нина дорошина, кино и сериалы, знаменитости
Культура, Олег Даль, Нина Дорошина, Кино и сериалы, Знаменитости
21:00 07.02.2023
 

Сбежавшие жены и предчувствие гибели: трагическая судьба Олега Даля

© РИА Новости / Перейти в медиабанкМарина Неелова и Олег Даль на съемках кинофильма "Старая, старая сказка"
Марина Неелова и Олег Даль на съемках кинофильма Старая, старая сказка - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости
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"Это удивительный человек, легкий, точный, который вас аккумулирует", – писала о Дале советский режиссер Надежда Кошеверова своему коллеге Григорию Козинцеву. Тот начинал работу над "Королем Лиром", и ему нужен был шут — проникновенный персонаж, чьим голосом говорит сам народ. Козинцев выбрал Олега Ивановича — и ни разу не пожалел.
© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в медиабанкОлег Даль и Марина Неелова в сцене из спектакля по пьесе М. Рощина "Валентин и Валентина"
Олег Даль и Марина Неелова в сцене из спектакля по пьесе М.Рощина Валентин и Валентина - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Олег Даль и Марина Неелова в сцене из спектакля по пьесе М. Рощина "Валентин и Валентина"
Олег Даль с блеском играл и комедийные, и трагические, и драматические роли. Он был любимцем советских женщин — худой, изящный, с большими выразительными глазами, немного печальным и лукавым обаянием.
© РИА Новости / Ленфильм (1968) / Перейти в медиабанкВладимир Этуш в роли короля и Олег Даль в роли солдата в художественном фильме "Старая, старая сказка"
Владимир Этуш в роли короля и Олег Даль в роли солдата в художественном фильме Старая, старая сказка - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Ленфильм (1968)
Перейти в медиабанк
Владимир Этуш в роли короля и Олег Даль в роли солдата в художественном фильме "Старая, старая сказка"
Его противоречивый характер помогал ему в работе — он сыграл главного героя в ленте "Отпуск в сентябре" 1979 года, режиссером которой стал Виталий Мельников. Драма о советском "лишнем человеке" стала главным фильмом эпохи застоя, а роль Даля в ней — вершиной его творчества.
© РИА Новости / Перейти в медиабанкАртист Олег Даль в роли Жени Колышкина в художественном фильме "Женя, Женечка и Катюша"
Артист Олег Даль в роли Жени Колышкина в художественном фильме Женя, Женечка и Катюша - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Артист Олег Даль в роли Жени Колышкина в художественном фильме "Женя, Женечка и Катюша"
Но именно непростой характер стал причиной несчастий актера и его ранней — в 39 лет — гибели.
© РИА Новости / В. Баженов / Перейти в медиабанкОлег Даль и Елена Коренева в спектакле "Месяц в деревне"
Олег Даль и Елена Коренева в спектакле Месяц в деревне - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / В. Баженов
Перейти в медиабанк
Олег Даль и Елена Коренева в спектакле "Месяц в деревне"
У Олега Ивановича было три жены. Первая, актриса, Нина Дорошина, известная по фильму "Любовь и голуби", сбежала с режиссером Олегом Ефремовым прямо на свадьбе. Потом вернулась, но ненадолго — они прожили вместе всего неделю и развелись.
А ведь начало их романа было многообещающим — Даль спас актрисе жизнь, вытащив ее из воды во время неудачного купания.
Он тяжело переживал расставание, а волноваться ему было нельзя: у него с детства были серьезнейшие проблемы с сердцем.
Затем в его жизни появилась Татьяна Лаврова, тоже артистка и невероятная красавица, ставшая его второй женой.
© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в медиабанкЛаврова и Козаков в спектакле "Двое на качелях"
Лаврова и Козаков в спектакле Двое на качелях - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Галина Кмит
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Лаврова и Козаков в спектакле "Двое на качелях"
Но она была под стать Далю не только внешне — у нее тоже был сложный характер и тяга к спиртному. Актриса вовремя поняла, что алкоголь — это путь в никуда, и завязала, заодно бросив и пьющего супруга. После ее ухода Олег Иванович поклялся себе, что больше никогда не женится.
© РИА Новости / А. Загер / Перейти в медиабанкАктер Олег Даль в фильме "Сказки Андерсена"
Актер Олег Даль в фильме Сказки Андерсена - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / А. Загер
Перейти в медиабанк
Актер Олег Даль в фильме "Сказки Андерсена"
Однако еще на съемках "Короля Лира" он встретил монтажера Лизу Апраскину. Она была девушкой писателя Сергея Довлатова, но Даль не выходил у нее из головы. Она смогла сделать его счастливым, но алкоголизм актера уже было невозможно остановить.
По словам современников, Олег Даль предчувствовал свою скорую смерть — на похоронах Высоцкого он мрачно заключил, что будет следующим. Третьего марта 1981 года, на гастролях в Киеве, он поднялся к себе в номер и выпил бутылку водки. Сердце не выдержало нагрузки. Знакового актера эпохи застоя, любимца женщин, гения кино и театра нашли мертвым под утро.
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