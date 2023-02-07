https://ria.ru/20230207/dal-1850139726.html

Сбежавшие жены и предчувствие гибели: трагическая судьба Олега Даля

Сбежавшие жены и предчувствие гибели: трагическая судьба Олега Даля - РИА Новости, 07.02.2023

Сбежавшие жены и предчувствие гибели: трагическая судьба Олега Даля

"Это удивительный человек, легкий, точный, который вас аккумулирует", – писала о Дале советский режиссер Надежда Кошеверова своему коллеге Григорию Козинцеву... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T21:00

2023-02-07T21:00

2023-02-07T21:00

культура

олег даль

нина дорошина

кино и сериалы

знаменитости

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"Это удивительный человек, легкий, точный, который вас аккумулирует", – писала о Дале советский режиссер Надежда Кошеверова своему коллеге Григорию Козинцеву. Тот начинал работу над "Королем Лиром", и ему нужен был шут — проникновенный персонаж, чьим голосом говорит сам народ. Козинцев выбрал Олега Ивановича — и ни разу не пожалел.Олег Даль с блеском играл и комедийные, и трагические, и драматические роли. Он был любимцем советских женщин — худой, изящный, с большими выразительными глазами, немного печальным и лукавым обаянием. Его противоречивый характер помогал ему в работе — он сыграл главного героя в ленте "Отпуск в сентябре" 1979 года, режиссером которой стал Виталий Мельников. Драма о советском "лишнем человеке" стала главным фильмом эпохи застоя, а роль Даля в ней — вершиной его творчества.Но именно непростой характер стал причиной несчастий актера и его ранней — в 39 лет — гибели.У Олега Ивановича было три жены. Первая, актриса, Нина Дорошина, известная по фильму "Любовь и голуби", сбежала с режиссером Олегом Ефремовым прямо на свадьбе. Потом вернулась, но ненадолго — они прожили вместе всего неделю и развелись.А ведь начало их романа было многообещающим — Даль спас актрисе жизнь, вытащив ее из воды во время неудачного купания.Он тяжело переживал расставание, а волноваться ему было нельзя: у него с детства были серьезнейшие проблемы с сердцем. Затем в его жизни появилась Татьяна Лаврова, тоже артистка и невероятная красавица, ставшая его второй женой. Но она была под стать Далю не только внешне — у нее тоже был сложный характер и тяга к спиртному. Актриса вовремя поняла, что алкоголь — это путь в никуда, и завязала, заодно бросив и пьющего супруга. После ее ухода Олег Иванович поклялся себе, что больше никогда не женится.Однако еще на съемках "Короля Лира" он встретил монтажера Лизу Апраскину. Она была девушкой писателя Сергея Довлатова, но Даль не выходил у нее из головы. Она смогла сделать его счастливым, но алкоголизм актера уже было невозможно остановить.По словам современников, Олег Даль предчувствовал свою скорую смерть — на похоронах Высоцкого он мрачно заключил, что будет следующим. Третьего марта 1981 года, на гастролях в Киеве, он поднялся к себе в номер и выпил бутылку водки. Сердце не выдержало нагрузки. Знакового актера эпохи застоя, любимца женщин, гения кино и театра нашли мертвым под утро.

https://ria.ru/20230203/kino-1849303753.html

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олег даль, нина дорошина, кино и сериалы, знаменитости