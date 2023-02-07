Сбежавшие жены и предчувствие гибели: трагическая судьба Олега Даля
© РИА Новости / Перейти в медиабанкМарина Неелова и Олег Даль на съемках кинофильма "Старая, старая сказка"
"Это удивительный человек, легкий, точный, который вас аккумулирует", – писала о Дале советский режиссер Надежда Кошеверова своему коллеге Григорию Козинцеву. Тот начинал работу над "Королем Лиром", и ему нужен был шут — проникновенный персонаж, чьим голосом говорит сам народ. Козинцев выбрал Олега Ивановича — и ни разу не пожалел.
© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в медиабанкОлег Даль и Марина Неелова в сцене из спектакля по пьесе М. Рощина "Валентин и Валентина"
Олег Даль и Марина Неелова в сцене из спектакля по пьесе М. Рощина "Валентин и Валентина"
Олег Даль с блеском играл и комедийные, и трагические, и драматические роли. Он был любимцем советских женщин — худой, изящный, с большими выразительными глазами, немного печальным и лукавым обаянием.
© РИА Новости / Ленфильм (1968) / Перейти в медиабанкВладимир Этуш в роли короля и Олег Даль в роли солдата в художественном фильме "Старая, старая сказка"
Владимир Этуш в роли короля и Олег Даль в роли солдата в художественном фильме "Старая, старая сказка"
Его противоречивый характер помогал ему в работе — он сыграл главного героя в ленте "Отпуск в сентябре" 1979 года, режиссером которой стал Виталий Мельников. Драма о советском "лишнем человеке" стала главным фильмом эпохи застоя, а роль Даля в ней — вершиной его творчества.
© РИА Новости / Перейти в медиабанкАртист Олег Даль в роли Жени Колышкина в художественном фильме "Женя, Женечка и Катюша"
Артист Олег Даль в роли Жени Колышкина в художественном фильме "Женя, Женечка и Катюша"
Но именно непростой характер стал причиной несчастий актера и его ранней — в 39 лет — гибели.
© РИА Новости / В. Баженов / Перейти в медиабанкОлег Даль и Елена Коренева в спектакле "Месяц в деревне"
Олег Даль и Елена Коренева в спектакле "Месяц в деревне"
У Олега Ивановича было три жены. Первая, актриса, Нина Дорошина, известная по фильму "Любовь и голуби", сбежала с режиссером Олегом Ефремовым прямо на свадьбе. Потом вернулась, но ненадолго — они прожили вместе всего неделю и развелись.
А ведь начало их романа было многообещающим — Даль спас актрисе жизнь, вытащив ее из воды во время неудачного купания.
Он тяжело переживал расставание, а волноваться ему было нельзя: у него с детства были серьезнейшие проблемы с сердцем.
Затем в его жизни появилась Татьяна Лаврова, тоже артистка и невероятная красавица, ставшая его второй женой.
Лаврова и Козаков в спектакле "Двое на качелях"
Но она была под стать Далю не только внешне — у нее тоже был сложный характер и тяга к спиртному. Актриса вовремя поняла, что алкоголь — это путь в никуда, и завязала, заодно бросив и пьющего супруга. После ее ухода Олег Иванович поклялся себе, что больше никогда не женится.
Актер Олег Даль в фильме "Сказки Андерсена"
Однако еще на съемках "Короля Лира" он встретил монтажера Лизу Апраскину. Она была девушкой писателя Сергея Довлатова, но Даль не выходил у нее из головы. Она смогла сделать его счастливым, но алкоголизм актера уже было невозможно остановить.
По словам современников, Олег Даль предчувствовал свою скорую смерть — на похоронах Высоцкого он мрачно заключил, что будет следующим. Третьего марта 1981 года, на гастролях в Киеве, он поднялся к себе в номер и выпил бутылку водки. Сердце не выдержало нагрузки. Знакового актера эпохи застоя, любимца женщин, гения кино и театра нашли мертвым под утро.