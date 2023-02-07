https://ria.ru/20230207/cherv-1850357474.html

В Кирове врачи извлекли из щеки пациента червя

В Кирове врачи извлекли из щеки пациента червя - РИА Новости, 07.02.2023

В Кирове врачи извлекли из щеки пациента червя

В Кировской области врачи извлекли из щеки пациента десятисантиметрового паразита, сообщило Министерство здравоохранения региона. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T17:36

2023-02-07T17:36

2023-02-07T23:49

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кировская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 фев — РИА Новости. В Кировской области врачи извлекли из щеки пациента десятисантиметрового паразита, сообщило Министерство здравоохранения региона. По полученным данным, местный житель обратился в поликлинику с жалобой на болезненную припухлость в правой щеке. Врач заподозрил гнойно-воспалительный процесс и прописал антибиотики. Благодаря лечению припухлость спала, но в щеке у мужчины осталось небольшое уплотнение. "Пациент был направлен к челюстно-лицевому хирургу Кировской областной клинической больницы. В результате ультразвукового исследования в щечной области была выявлена неподвижная трубчатая структура. Пациента госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии, где ему было выполнено оперативное вмешательство. Внутри жевательной мышцы было выделено и полностью удалено новообразование диаметром один сантиметр, в котором при вскрытии был обнаружен тонкий червь белого цвета длиной 10,5 сантиметра", — рассказали в ведомстве.По словам врачей, паразит находился в щеке как минимум несколько месяцев и уже был мертв. Отмечается, что это третий клинический случай дирофиляриоза (паразитарное заболевание. — Прим. ред.) в практике челюстно-лицевых хирургов Кировской областной клинической больницы. Так, в 2015-м червя извлекли из височной области женщины, в прошлом году самку паразита обнаружили на затылке еще одной местной жительницы.Совсем недавно дирофиляриоз считался редким заболеванием, характерным для регионов с жарким климатом. Тем не менее из-за активного перемещения людей и животных в последние годы его все чаще регистрируют на территории всей страны. Разносят дирофиляриоз комары. Насекомое кусает инфицированное животное, в его хоботке остаются личинки паразита, которые он затем также при укусе передает человеку.

https://ria.ru/20220506/kista-1787198526.html

https://ria.ru/20230113/vrachi-1844678339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, киров, кировская область