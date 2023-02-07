https://ria.ru/20230207/bolnitsa-1850382578.html

Пострадавших при взрыве газа в тульском Ефремове доставили в больницу

Пострадавших при взрыве газа в тульском Ефремове доставили в больницу - РИА Новости, 07.02.2023

Пострадавших при взрыве газа в тульском Ефремове доставили в больницу

Двое пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке в Тульской области доставлены в больницу, их жизни вне опасности, врачи оказывают всю необходимую помощь,... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T18:46

2023-02-07T18:46

2023-02-07T18:46

происшествия

тульская область

взрыв газа в жилом доме в ефремове

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

алексей дюмин

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Двое пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке в Тульской области доставлены в больницу, их жизни вне опасности, врачи оказывают всю необходимую помощь, сообщила пресс-служба минздрава России. По данным областной прокуратуры, вечером во вторник произошел взрыв в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме №2 по улице Химиков в Ефремове, обрушился первый подъезд. Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения. По данным МЧС, четыре человека погибли. Как отмечали в спасательном ведомстве, спасены семеро, четыре человека остаются под завалами. Губернатор Алексей Дюмин выехал на место ЧП. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральной центр медицины катастроф Минздрава России, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230207/gaz-1850368635.html

тульская область

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происшествия, тульская область, взрыв газа в жилом доме в ефремове , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алексей дюмин, россия, здоровье - общество