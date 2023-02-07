https://ria.ru/20230207/bayden-1850429985.html

Рейтинг Байдена приблизился к минимуму

Рейтинг Байдена приблизился к минимуму - РИА Новости, 08.02.2023

Рейтинг Байдена приблизился к минимуму

Всего 41% американцев одобряют работу президента США Джо Байдена, а 65% полагают, что страна движется в неверном направлении, свидетельствуют результаты опроса, РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-07T22:48

2023-02-07T22:48

2023-02-08T00:52

в мире

сша

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850190338_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1fec4ccc75ec2503bc47b02e11e4f54e.jpg

ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Всего 41% американцев одобряют работу президента США Джо Байдена, а 65% полагают, что страна движется в неверном направлении, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Рейтер и социологической службой Ipsos. Замеры сделаны в преддверии ежегодного выступления Байдена перед конгрессом, где он будет отчитываться о достижениях первой половины президентского срока и излагать планы на вторую. "Рейтинг общественного одобрения президента США Джо Байдена составляет 41% - близко к минимальным значениям его президентства. Трехдневный национальный опрос, который завершился в воскресенье, также показал, что 65% американцев думают, что страна находится на неверном пути против 58% годом ранее", - говорится в заметке Рейтер. В мае и июне популярность падала до 36% и держалась в районе 40% большую часть прошлого года, добавило агентство. В опросе участвовали 1029 совершеннолетних американцев, выборку исследователи называют репрезентативной, погрешность результатов оценивают в три процентных пункта.

https://ria.ru/20230207/tramp-1850428754.html

https://ria.ru/20230207/ssha-1850362326.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

в мире, сша, джо байден