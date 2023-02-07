https://ria.ru/20230207/bayden-1850429985.html
Рейтинг Байдена приблизился к минимуму
Рейтинг Байдена приблизился к минимуму - РИА Новости, 08.02.2023
Рейтинг Байдена приблизился к минимуму
Всего 41% американцев одобряют работу президента США Джо Байдена, а 65% полагают, что страна движется в неверном направлении, свидетельствуют результаты опроса, РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-07T22:48
2023-02-07T22:48
2023-02-08T00:52
в мире
сша
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850190338_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1fec4ccc75ec2503bc47b02e11e4f54e.jpg
ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Всего 41% американцев одобряют работу президента США Джо Байдена, а 65% полагают, что страна движется в неверном направлении, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Рейтер и социологической службой Ipsos. Замеры сделаны в преддверии ежегодного выступления Байдена перед конгрессом, где он будет отчитываться о достижениях первой половины президентского срока и излагать планы на вторую. "Рейтинг общественного одобрения президента США Джо Байдена составляет 41% - близко к минимальным значениям его президентства. Трехдневный национальный опрос, который завершился в воскресенье, также показал, что 65% американцев думают, что страна находится на неверном пути против 58% годом ранее", - говорится в заметке Рейтер. В мае и июне популярность падала до 36% и держалась в районе 40% большую часть прошлого года, добавило агентство. В опросе участвовали 1029 совершеннолетних американцев, выборку исследователи называют репрезентативной, погрешность результатов оценивают в три процентных пункта.
https://ria.ru/20230207/tramp-1850428754.html
https://ria.ru/20230207/ssha-1850362326.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850190338_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_06b7afc181502d2095dd74db4614b74e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден
22:48 07.02.2023 (обновлено: 00:52 08.02.2023)
Рейтинг Байдена приблизился к минимуму
Опрос Reuters и Ipsos: 65% американцев считают, что страна находится на неверном пути
ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Всего 41% американцев одобряют работу президента США Джо Байдена, а 65% полагают, что страна движется в неверном направлении, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Рейтер и социологической службой Ipsos.
Замеры сделаны в преддверии ежегодного выступления Байдена перед конгрессом, где он будет отчитываться о достижениях первой половины президентского срока и излагать планы на вторую.
"Рейтинг общественного одобрения президента США Джо Байдена составляет 41% - близко к минимальным значениям его президентства. Трехдневный национальный опрос, который завершился в воскресенье, также показал, что 65% американцев думают, что страна находится на неверном пути против 58% годом ранее", - говорится в заметке Рейтер.
В мае и июне популярность падала до 36% и держалась в районе 40% большую часть прошлого года, добавило агентство.
В опросе участвовали 1029 совершеннолетних американцев, выборку исследователи называют репрезентативной, погрешность результатов оценивают в три процентных пункта.