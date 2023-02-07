https://ria.ru/20230207/bayden-1850166771.html

Американский аналитик рассказал, какой ущерб Байден нанес США

Американский аналитик рассказал, какой ущерб Байден нанес США - РИА Новости, 07.02.2023

Американский аналитик рассказал, какой ущерб Байден нанес США

Президент США Джо Байден и члены его администрации ожидают от конгресса высокой оценки своей работы, тогда как в действительности им следовало бы постыдиться за РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T02:24

2023-02-07T02:24

2023-02-07T02:24

в мире

сша

россия

америка

джо байден

камала харрис

нато

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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден и члены его администрации ожидают от конгресса высокой оценки своей работы, тогда как в действительности им следовало бы постыдиться за ущерб, причиненный ими внутри и за пределами страны за прошедшие два года, заявил РИА Новости консервативный политический аналитик Чарльз Ортел, комментируя предстоящее ежегодное послание Байдена "О положении страны". Ежегодное обращение хозяина Белого дома к конгрессу состоится во вторник. В таких посланиях президенты США излагают свое видение ситуации в государстве, подводят итог деятельности своей администрации за прошедший год, и обозначают приоритеты во внутренней и внешней политике (при этом основное внимание традиционно уделяется внутренним проблемам). Для Байдена это станет уже третьей речью такого рода. "Байден считает, что администрацию Байдена-Харрис (вице-президент Камала Харрис – ред.) следует хвалить за успехи. Вместо этого, он, вице-президент и его кабинет уже стали посмешищами, которым следует спрятать головы от коллективного стыда за ущерб, нанесенный внутри и за пределами Америки в течение двух долгих лет", - сказал Ортел, предвосхищая выступление Байдена. По словам собеседника агентства, ожидаемая администрацией высокая оценка ее работы никак не коррелирует с многочисленными проблемами, с которыми сегодня сталкивается страна. В качестве примеров Ортел упомянул о бедственном положении на границе с Мексикой, высоком уровне преступности в американских городах под контролем демократов, а также ухудшение ситуации на рынке труда. Как полагает политический аналитик, в своей предстоящей речи Байден намерен обрушиться с критикой на своих политических оппонентов-республиканцев, многие из которых отказываются поддерживать его инициативы, а также призвать конгресс к значительному повышению потолка государственного долга. Предыдущее послание Байдена к конгрессу состоялось 1 марта, вскоре после начала Россией специальной военной операции на Украине, и президент США в первую очередь затронул именно эту тему. Среди прочего, Байден заявил, что для операции не было веских причин, объявил об усилении восточного фланга НАТО, отдельно оговорившись, что войска США в Европе не будут втянуты в конфликт с Россией. Во внутриполитической части американский лидер анонсировал снятие коронавирусных ограничений, поручил конгрессу ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия в США, а также пообещал реформировать налоговую систему таким образом, чтобы богатейшие компании страны платили свою "честную долю".

https://ria.ru/20230207/ssha-1850165396.html

https://ria.ru/20230201/dollar-1848759856.html

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в мире, сша, россия, америка, джо байден, камала харрис, нато