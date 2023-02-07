Американский аналитик рассказал, какой ущерб Байден нанес США
Чарльз Ортел: Байдену следует постыдиться за ущерб внутри и за пределами США
Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден и члены его администрации ожидают от конгресса высокой оценки своей работы, тогда как в действительности им следовало бы постыдиться за ущерб, причиненный ими внутри и за пределами страны за прошедшие два года, заявил РИА Новости консервативный политический аналитик Чарльз Ортел, комментируя предстоящее ежегодное послание Байдена "О положении страны".
Ежегодное обращение хозяина Белого дома к конгрессу состоится во вторник. В таких посланиях президенты США излагают свое видение ситуации в государстве, подводят итог деятельности своей администрации за прошедший год, и обозначают приоритеты во внутренней и внешней политике (при этом основное внимание традиционно уделяется внутренним проблемам). Для Байдена это станет уже третьей речью такого рода.
"Байден считает, что администрацию Байдена-Харрис (вице-президент Камала Харрис – ред.) следует хвалить за успехи. Вместо этого, он, вице-президент и его кабинет уже стали посмешищами, которым следует спрятать головы от коллективного стыда за ущерб, нанесенный внутри и за пределами Америки в течение двух долгих лет", - сказал Ортел, предвосхищая выступление Байдена.
По словам собеседника агентства, ожидаемая администрацией высокая оценка ее работы никак не коррелирует с многочисленными проблемами, с которыми сегодня сталкивается страна. В качестве примеров Ортел упомянул о бедственном положении на границе с Мексикой, высоком уровне преступности в американских городах под контролем демократов, а также ухудшение ситуации на рынке труда.
Как полагает политический аналитик, в своей предстоящей речи Байден намерен обрушиться с критикой на своих политических оппонентов-республиканцев, многие из которых отказываются поддерживать его инициативы, а также призвать конгресс к значительному повышению потолка государственного долга.
"Без сомнения, он также будет рекламировать свою борьбу с изменениями климата и выступит с нападками на критиков его якобы усилий по продвижению социальной справедливости. Сейчас его оставшиеся сторонники в прессе будут хвалить его за решительное мужество. Однако со временем эти высказывания ознаменуют собой еще один крен в его публичных речах", - резюмировал Ортел.
Предыдущее послание Байдена к конгрессу состоялось 1 марта, вскоре после начала Россией специальной военной операции на Украине, и президент США в первую очередь затронул именно эту тему. Среди прочего, Байден заявил, что для операции не было веских причин, объявил об усилении восточного фланга НАТО, отдельно оговорившись, что войска США в Европе не будут втянуты в конфликт с Россией. Во внутриполитической части американский лидер анонсировал снятие коронавирусных ограничений, поручил конгрессу ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия в США, а также пообещал реформировать налоговую систему таким образом, чтобы богатейшие компании страны платили свою "честную долю".
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