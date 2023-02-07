https://ria.ru/20230207/avtovaz-1850259607.html

"АвтоВАЗ" приобрел бывший завод Nissan в Петербурге

"АвтоВАЗ" приобрел бывший завод Nissan в Петербурге - РИА Новости, 07.02.2023

"АвтоВАЗ" приобрел бывший завод Nissan в Петербурге

"АвтоВАЗ" закрыл сделку по приобретению активов Nissan у ФГУП "НАМИ": 99% ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", включая завод в Санкт-Петербурге, перешли компании за... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T13:12

2023-02-07T13:12

2023-02-07T13:32

экономика

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россия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. "АвтоВАЗ" закрыл сделку по приобретению активов Nissan у ФГУП "НАМИ": 99% ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", включая завод в Санкт-Петербурге, перешли компании за символическую стоимость в размере одного евро, 1% остается у ФГУП "НАМИ", также сохраняется опцион по обратному выкупу этих активов японским автоконцерном в течение шести лет, следует из сообщения российского автопроизводителя.ФГУП "НАМИ" также за символическую стоимость приобрело "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" в конце ноября прошлого года. Компания объединяет российские активы Nissan - производственные и научно-исследовательские мощности автоконцерна в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркетинга в Москве. Сделка предполагала опцион обратного выкупа в течение шести лет."АО "АвтоВАЗ" объявляет о закрытии сделки по приобретению доли в уставном капитале ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус". Соответствующие документы сегодня, 07 февраля 2023 года, подписаны президентом АО "АвтоВАЗ" Максимом Соколовым и генеральным директором ФГУП "НАМИ" Федором Назаровым", - отметили в компании."В рамках договоренностей АО "АвтоВАЗ" приобрел долю в уставном капитале ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС" в размере 99% по цене 1 евро с оплатой в рублевом эквиваленте по курсу на день платежа. Заключенная сделка сохраняет колл-опцион для компании Nissan по обратному выкупу бывших активов в России в течение 6 лет в случае принятия соответствующего решения в будущем и его одобрения со стороны правительства РФ", - добавили в "АвтоВАЗе".По словам президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова, планы компании возобновить производство на заводе во втором полугодии 2023 года сохраняются. Это будут новые модели под брендом Lada в сегментах С и D. Объем выпуска в текущем году может составить до 10 тысяч штук."В ответ на текущие вызовы перед командой "АвтоВАЗа" стоит задача не только запустить производство автомобилей на площадке в Санкт-Петербурге, но и обеспечить уверенное повышение уровня локализации выпускаемой на ней продукции. Кроме того, возобновление работы завода обеспечит рост показателей промышленного производства региона и сохранение рабочих мест", - добавил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).

https://ria.ru/20230202/lada-1849123323.html

https://ria.ru/20230131/avtomobili-1848810968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, санкт-петербург, россия, автоваз, максим соколов, авто