https://ria.ru/20230207/avstriya-1850161163.html
Москва остается для Вены важным торговым партнером, заявил посол России
Москва остается для Вены важным торговым партнером, заявил посол России - РИА Новости, 07.02.2023
Москва остается для Вены важным торговым партнером, заявил посол России
Москва остается для Вены важным торговым партнером, бизнес в России свернули единицы австрийских компаний, заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T00:33
2023-02-07T00:33
2023-02-07T00:36
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россия
вена
москва
цены на нефть
дмитрий любинский
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Москва остается для Вены важным торговым партнером, бизнес в России свернули единицы австрийских компаний, заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский. "Правильнее было бы говорить, что Россия остается важным торговым партнером для Австрии. По итогам 2022 года наша страна входит в их первую десятку, а по объему экспорта занимает шестое место", - сказал дипломат в интервью "Известиям". По его словам, на официальном уровне по инициативе Вены диалог по торгово-экономической повестке де-факто заморожен, но в деловых кругах настроения иные. Посол считает, что деловой настрой местного предпринимательского сообщества никуда не исчез. "Предприниматели проявляют большой интерес к сохранению взаимовыгодного сотрудничества. На фоне беспрецедентного санкционного давления из представленных в России 650 австрийских компаний полностью свернули свой бизнес и ушли из нашей страны считаные единицы", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230203/pomosch-1849446519.html
https://ria.ru/20230202/avstriya-1849279357.html
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экономика, россия, вена, москва, цены на нефть, дмитрий любинский
Экономика, Россия, Вена, Москва, Цены на нефть, Дмитрий Любинский
00:33 07.02.2023 (обновлено: 00:36 07.02.2023)
Москва остается для Вены важным торговым партнером, заявил посол России
Посол России в Австрии Любинский: Москва остается для Вены важным торговым партнером
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Москва остается для Вены важным торговым партнером, бизнес в России свернули единицы австрийских компаний, заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.
"Правильнее было бы говорить, что Россия остается важным торговым партнером для Австрии. По итогам 2022 года наша страна входит в их первую десятку, а по объему экспорта занимает шестое место", - сказал дипломат в интервью "Известиям".
По его словам, на официальном уровне по инициативе Вены диалог по торгово-экономической повестке де-факто заморожен, но в деловых кругах настроения иные.
"Если оперировать австрийской статистикой, то за 10 месяцев 2022-го стоимостные показатели двустороннего товарооборота выросли к аналогичному периоду 2021 года на 65,4% и достигли рекордных 8,38 миллиарда евро. Объем российского экспорта практически удвоился до 6,86 миллиарда евро. Импорт сократился всего на 6,3%, до 1,51 миллиарда евро. Понятно, что высокие показатели экспорта в основном объясняются скачком цен на энергетических рынках, однако это не меняет сути", - добавил Люблинский.
Посол считает, что деловой настрой местного предпринимательского сообщества никуда не исчез.
"Предприниматели проявляют большой интерес к сохранению взаимовыгодного сотрудничества. На фоне беспрецедентного санкционного давления из представленных в России 650 австрийских компаний полностью свернули свой бизнес и ушли из нашей страны считаные единицы", - подчеркнул он.