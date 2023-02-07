https://ria.ru/20230207/avstriya-1850161163.html

Москва остается для Вены важным торговым партнером, заявил посол России

Москва остается для Вены важным торговым партнером, заявил посол России - РИА Новости, 07.02.2023

Москва остается для Вены важным торговым партнером, заявил посол России

Москва остается для Вены важным торговым партнером, бизнес в России свернули единицы австрийских компаний, заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T00:33

2023-02-07T00:33

2023-02-07T00:36

экономика

россия

вена

москва

цены на нефть

дмитрий любинский

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Москва остается для Вены важным торговым партнером, бизнес в России свернули единицы австрийских компаний, заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский. "Правильнее было бы говорить, что Россия остается важным торговым партнером для Австрии. По итогам 2022 года наша страна входит в их первую десятку, а по объему экспорта занимает шестое место", - сказал дипломат в интервью "Известиям". По его словам, на официальном уровне по инициативе Вены диалог по торгово-экономической повестке де-факто заморожен, но в деловых кругах настроения иные. Посол считает, что деловой настрой местного предпринимательского сообщества никуда не исчез. "Предприниматели проявляют большой интерес к сохранению взаимовыгодного сотрудничества. На фоне беспрецедентного санкционного давления из представленных в России 650 австрийских компаний полностью свернули свой бизнес и ушли из нашей страны считаные единицы", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230203/pomosch-1849446519.html

https://ria.ru/20230202/avstriya-1849279357.html

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экономика, россия, вена, москва, цены на нефть, дмитрий любинский