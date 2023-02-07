https://ria.ru/20230207/aviatekhnika-1850317504.html
Россия направила Мали крупную партию авиатехники
Россия направила Мали крупную партию авиатехники - РИА Новости, 07.02.2023
Россия направила Мали крупную партию авиатехники
Россия 19 января направила Мали крупную партию авиатехники, сотрудничество в военной и военно-технической сферах в этом году получило новое развитие, заявил... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:23
2023-02-07T15:23
2023-02-07T16:48
россия
мали
абдулай диоп
сергей лавров
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БАМАКО, 7 фев — РИА Новости. Россия 19 января направила Мали крупную партию авиатехники, сотрудничество в военной и военно-технической сферах в этом году получило новое развитие, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Буквально в прошлом году и в начале этого года сотрудничество военное и в военно-технической сферах получило новое развитие. Была отправлена крупная партия российской авиационной техники, благодаря которой национальной армии Мали удалось в последнее время провести успешные операции в борьбе с террористами, которые пока что сохраняют свою активность на малийской территории. Ну, и вторая партия авиатехники для указанных целей была поставлена совсем недавно — 19 января", - сказал Лавров в ходе встречи с главой МИД Мали Абдулой Диопом.Министр добавил, что Россия будет продолжать оказывать необходимую поддержку по двусторонней линии в решении задач повышения боеспособности Вооруженных сил Мали, подготовки военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов."На этот счет у наших малийских друзей есть конкретные пожелания, они планомерно удовлетворяются", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20230207/sammit-1850315027.html
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россия, мали, абдулай диоп, сергей лавров
Россия, Мали, Абдулай Диоп, Сергей Лавров
15:23 07.02.2023 (обновлено: 16:48 07.02.2023)
Россия направила Мали крупную партию авиатехники
Глава МИД Лавров сообщил, что Россия направила Мали крупную партию авиатехники в январе