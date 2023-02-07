Рейтинг@Mail.ru
Россия направила Мали крупную партию авиатехники - РИА Новости, 07.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230207/aviatekhnika-1850317504.html
Россия направила Мали крупную партию авиатехники
Россия направила Мали крупную партию авиатехники - РИА Новости, 07.02.2023
Россия направила Мали крупную партию авиатехники
Россия 19 января направила Мали крупную партию авиатехники, сотрудничество в военной и военно-технической сферах в этом году получило новое развитие, заявил... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:23
2023-02-07T16:48
россия
мали
абдулай диоп
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575951361_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_c3c76840372f7550b3e3fab5950de0cd.jpg
БАМАКО, 7 фев — РИА Новости. Россия 19 января направила Мали крупную партию авиатехники, сотрудничество в военной и военно-технической сферах в этом году получило новое развитие, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Буквально в прошлом году и в начале этого года сотрудничество военное и в военно-технической сферах получило новое развитие. Была отправлена крупная партия российской авиационной техники, благодаря которой национальной армии Мали удалось в последнее время провести успешные операции в борьбе с террористами, которые пока что сохраняют свою активность на малийской территории. Ну, и вторая партия авиатехники для указанных целей была поставлена совсем недавно — 19 января", - сказал Лавров в ходе встречи с главой МИД Мали Абдулой Диопом.Министр добавил, что Россия будет продолжать оказывать необходимую поддержку по двусторонней линии в решении задач повышения боеспособности Вооруженных сил Мали, подготовки военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов."На этот счет у наших малийских друзей есть конкретные пожелания, они планомерно удовлетворяются", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20230207/sammit-1850315027.html
россия
мали
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575951361_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_89bf1cdf85c3101e841840fb657a94d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мали, абдулай диоп, сергей лавров
Россия, Мали, Абдулай Диоп, Сергей Лавров
15:23 07.02.2023 (обновлено: 16:48 07.02.2023)
 
Россия направила Мали крупную партию авиатехники

Глава МИД Лавров сообщил, что Россия направила Мали крупную партию авиатехники в январе

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкМали. Город Бамако
Мали. Город Бамако - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Мали. Город Бамако. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАМАКО, 7 фев — РИА Новости. Россия 19 января направила Мали крупную партию авиатехники, сотрудничество в военной и военно-технической сферах в этом году получило новое развитие, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Буквально в прошлом году и в начале этого года сотрудничество военное и в военно-технической сферах получило новое развитие. Была отправлена крупная партия российской авиационной техники, благодаря которой национальной армии Мали удалось в последнее время провести успешные операции в борьбе с террористами, которые пока что сохраняют свою активность на малийской территории. Ну, и вторая партия авиатехники для указанных целей была поставлена совсем недавно — 19 января", - сказал Лавров в ходе встречи с главой МИД Мали Абдулой Диопом.
Министр добавил, что Россия будет продолжать оказывать необходимую поддержку по двусторонней линии в решении задач повышения боеспособности Вооруженных сил Мали, подготовки военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
"На этот счет у наших малийских друзей есть конкретные пожелания, они планомерно удовлетворяются", - подчеркнул Лавров.
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 15:18
Президент Мали примет участие в саммите Россия-Африка в Петербурге
 
РоссияМалиАбдулай ДиопСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала