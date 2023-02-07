https://ria.ru/20230207/aviaperevozki-1850289015.html

Azur air планирует увеличить перевозки до 2,3 миллиона пассажиров

Azur air планирует увеличить перевозки до 2,3 миллиона пассажиров - РИА Новости, 07.02.2023

Azur air планирует увеличить перевозки до 2,3 миллиона пассажиров

Российская авиакомпания Azur air в 2023 году планирует увеличить перевозки на 10% - до 2,3 миллиона пассажиров, сообщил журналистам генеральный директор... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T14:19

2023-02-07T14:19

2023-02-07T14:19

туризм

azur air

россия

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753616934_210:382:2944:1920_1920x0_80_0_0_4b83b6d93e9416d8f9069b482e92e1aa.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российская авиакомпания Azur air в 2023 году планирует увеличить перевозки на 10% - до 2,3 миллиона пассажиров, сообщил журналистам генеральный директор перевозчика Евгений Королев. В 2021 году авиакомпания перевезла 3,7 миллиона человек, в 2020 году - 1,9 миллиона. По словам Королева, в летнем сезоне компания в основном планирует выполнять рейсы в Турцию - в интересах российских туристов. "Маршрутная сеть может адаптироваться под потребности наших партнеров-туроператоров, мы готовы рассматривать любые доступные международные направления", - добавил он. Королев не исключил, что летом перевозчик предложит полетные программы по популярным внутренним направлениям, например, в Сочи. "О зимнем расписании говорить пока рано, но мы рассчитываем, что маршрутная сеть как минимум не будет сокращаться относительно текущего зимнего сезона", - отметил он.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

azur air, россия, новости - туризм