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Azur air планирует увеличить перевозки до 2,3 миллиона пассажиров
Azur air планирует увеличить перевозки до 2,3 миллиона пассажиров - РИА Новости, 07.02.2023
Azur air планирует увеличить перевозки до 2,3 миллиона пассажиров
Российская авиакомпания Azur air в 2023 году планирует увеличить перевозки на 10% - до 2,3 миллиона пассажиров, сообщил журналистам генеральный директор... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T14:19
2023-02-07T14:19
2023-02-07T14:19
туризм
azur air
россия
новости - туризм
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российская авиакомпания Azur air в 2023 году планирует увеличить перевозки на 10% - до 2,3 миллиона пассажиров, сообщил журналистам генеральный директор перевозчика Евгений Королев. В 2021 году авиакомпания перевезла 3,7 миллиона человек, в 2020 году - 1,9 миллиона. По словам Королева, в летнем сезоне компания в основном планирует выполнять рейсы в Турцию - в интересах российских туристов. "Маршрутная сеть может адаптироваться под потребности наших партнеров-туроператоров, мы готовы рассматривать любые доступные международные направления", - добавил он. Королев не исключил, что летом перевозчик предложит полетные программы по популярным внутренним направлениям, например, в Сочи. "О зимнем расписании говорить пока рано, но мы рассчитываем, что маршрутная сеть как минимум не будет сокращаться относительно текущего зимнего сезона", - отметил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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azur air, россия, новости - туризм
Туризм, Azur Air, Россия, Новости - Туризм
Azur air планирует увеличить перевозки до 2,3 миллиона пассажиров
Azur air планирует увеличить пассажиропоток на десять процентов, до 2,3 миллиона человек
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российская авиакомпания Azur air в 2023 году планирует увеличить перевозки на 10% - до 2,3 миллиона пассажиров, сообщил журналистам генеральный директор перевозчика Евгений Королев.
"По итогам 2022 года Azur air перевезла 2,1 миллиона пассажиров, в 2023 году планируем нарастить перевозки на 10% - до 2,3 миллиона пассажиров", - сказал Королев в кулуарах выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS.
В 2021 году авиакомпания перевезла 3,7 миллиона человек, в 2020 году - 1,9 миллиона.
По словам Королева, в летнем сезоне компания в основном планирует выполнять рейсы в Турцию - в интересах российских туристов.
"Маршрутная сеть может адаптироваться под потребности наших партнеров-туроператоров, мы готовы рассматривать любые доступные международные направления", - добавил он.
Королев не исключил, что летом перевозчик предложит полетные программы по популярным внутренним направлениям, например, в Сочи. "О зимнем расписании говорить пока рано, но мы рассчитываем, что маршрутная сеть как минимум не будет сокращаться относительно текущего зимнего сезона", - отметил он.