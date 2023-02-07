Рейтинг@Mail.ru
Azur air планирует увеличить перевозки до 2,3 миллиона пассажиров - РИА Новости, 07.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230207/aviaperevozki-1850289015.html
Azur air планирует увеличить перевозки до 2,3 миллиона пассажиров
Azur air планирует увеличить перевозки до 2,3 миллиона пассажиров - РИА Новости, 07.02.2023
Azur air планирует увеличить перевозки до 2,3 миллиона пассажиров
Российская авиакомпания Azur air в 2023 году планирует увеличить перевозки на 10% - до 2,3 миллиона пассажиров, сообщил журналистам генеральный директор... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T14:19
2023-02-07T14:19
туризм
azur air
россия
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753616934_210:382:2944:1920_1920x0_80_0_0_4b83b6d93e9416d8f9069b482e92e1aa.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российская авиакомпания Azur air в 2023 году планирует увеличить перевозки на 10% - до 2,3 миллиона пассажиров, сообщил журналистам генеральный директор перевозчика Евгений Королев. В 2021 году авиакомпания перевезла 3,7 миллиона человек, в 2020 году - 1,9 миллиона. По словам Королева, в летнем сезоне компания в основном планирует выполнять рейсы в Турцию - в интересах российских туристов. "Маршрутная сеть может адаптироваться под потребности наших партнеров-туроператоров, мы готовы рассматривать любые доступные международные направления", - добавил он. Королев не исключил, что летом перевозчик предложит полетные программы по популярным внутренним направлениям, например, в Сочи. "О зимнем расписании говорить пока рано, но мы рассчитываем, что маршрутная сеть как минимум не будет сокращаться относительно текущего зимнего сезона", - отметил он.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753616934_250:0:2917:2000_1920x0_80_0_0_dfce6a6d5499fa10a21bb0eb5fc2f4e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
azur air, россия, новости - туризм
Туризм, Azur Air, Россия, Новости - Туризм
14:19 07.02.2023
 
Azur air планирует увеличить перевозки до 2,3 миллиона пассажиров

Azur air планирует увеличить пассажиропоток на десять процентов, до 2,3 миллиона человек

© РИА Новости / Александр Тарасенков / Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Azur Air
Самолет авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Александр Тарасенков
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании Azur Air. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российская авиакомпания Azur air в 2023 году планирует увеличить перевозки на 10% - до 2,3 миллиона пассажиров, сообщил журналистам генеральный директор перевозчика Евгений Королев.
"По итогам 2022 года Azur air перевезла 2,1 миллиона пассажиров, в 2023 году планируем нарастить перевозки на 10% - до 2,3 миллиона пассажиров", - сказал Королев в кулуарах выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS.
В 2021 году авиакомпания перевезла 3,7 миллиона человек, в 2020 году - 1,9 миллиона.
По словам Королева, в летнем сезоне компания в основном планирует выполнять рейсы в Турцию - в интересах российских туристов.
"Маршрутная сеть может адаптироваться под потребности наших партнеров-туроператоров, мы готовы рассматривать любые доступные международные направления", - добавил он.
Королев не исключил, что летом перевозчик предложит полетные программы по популярным внутренним направлениям, например, в Сочи. "О зимнем расписании говорить пока рано, но мы рассчитываем, что маршрутная сеть как минимум не будет сокращаться относительно текущего зимнего сезона", - отметил он.
 
ТуризмAzur AirРоссияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала