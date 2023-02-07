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Число кибератак на госучреждения увеличилось в 2022 году, заявил эксперт - РИА Новости, 07.02.2023
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Число кибератак на госучреждения увеличилось в 2022 году, заявил эксперт
Число кибератак на госучреждения увеличилось в 2022 году, заявил эксперт - РИА Новости, 07.02.2023
Число кибератак на госучреждения увеличилось в 2022 году, заявил эксперт
Число кибератак на российские госучреждения в 2022 году увеличилось на 25% по сравнению с 2021 годом, до 403 атак, говорится в презентации советника... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:58
2023-02-07T13:58
технологии
россия
артем сычев
positive technologies
кибербезопасность
кибератаки
хакеры
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Число кибератак на российские госучреждения в 2022 году увеличилось на 25% по сравнению с 2021 годом, до 403 атак, говорится в презентации советника генерального директора компании по кибербезопасности Positive Technologies Артема Сычева. "В I квартале 2022 года количество атак, направленных на госучреждения, увеличилось практически в два раза по сравнению с последним кварталом 2021 года, а затем продолжало расти в течение всего года… Всего за 2022 год мы зафиксировали 403 атаки, что на 25% больше, чем за 2021 год", - говорится в презентации Сычева, продемонстрированной им на "Инфофоруме". В компании отметили, что злоумышленники использовали вредоносное ПО почти в каждой второй атаке на госучреждения. Наиболее популярными типами вредоносов оказались шифровальщики (56% среди атак с применением вредоносного ПО) и вредоносные программы для удаленного управления (29%). "Мы ожидаем дальнейшего увеличения числа атак на государственные структуры. За ними будут стоять как организованные высококвалифицированные кибергруппировки, нацеленные на кражу ценных данных, получение финансовой выгоды, нарушение работы государственных систем, так и хактивисты (политически мотивированные хакеры - ред.)", - говорится в презентации.
https://ria.ru/20221226/kiberugrozy-1841417588.html
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технологии, россия, артем сычев, positive technologies, кибербезопасность, кибератаки, хакеры
Технологии, Россия, Артем Сычев, Positive Technologies, Кибербезопасность, Кибератаки, хакеры
13:58 07.02.2023
 
Число кибератак на госучреждения увеличилось в 2022 году, заявил эксперт

Эксперт Сычев: число кибератак на госучреждения в 2022 году увеличилось на 25 процентов

© iStock.com / Михаил РуденкоХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© iStock.com / Михаил Руденко
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Число кибератак на российские госучреждения в 2022 году увеличилось на 25% по сравнению с 2021 годом, до 403 атак, говорится в презентации советника генерального директора компании по кибербезопасности Positive Technologies Артема Сычева.
"В I квартале 2022 года количество атак, направленных на госучреждения, увеличилось практически в два раза по сравнению с последним кварталом 2021 года, а затем продолжало расти в течение всего года… Всего за 2022 год мы зафиксировали 403 атаки, что на 25% больше, чем за 2021 год", - говорится в презентации Сычева, продемонстрированной им на "Инфофоруме".
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В компании отметили, что злоумышленники использовали вредоносное ПО почти в каждой второй атаке на госучреждения.
Наиболее популярными типами вредоносов оказались шифровальщики (56% среди атак с применением вредоносного ПО) и вредоносные программы для удаленного управления (29%).
"Мы ожидаем дальнейшего увеличения числа атак на государственные структуры. За ними будут стоять как организованные высококвалифицированные кибергруппировки, нацеленные на кражу ценных данных, получение финансовой выгоды, нарушение работы государственных систем, так и хактивисты (политически мотивированные хакеры - ред.)", - говорится в презентации.
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ТехнологииРоссияАртем СычевPositive TechnologiesКибербезопасностьКибератакихакеры
 
 
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