https://ria.ru/20230207/ataki-1850280231.html

Число кибератак на госучреждения увеличилось в 2022 году, заявил эксперт

Число кибератак на госучреждения увеличилось в 2022 году, заявил эксперт - РИА Новости, 07.02.2023

Число кибератак на госучреждения увеличилось в 2022 году, заявил эксперт

Число кибератак на российские госучреждения в 2022 году увеличилось на 25% по сравнению с 2021 годом, до 403 атак, говорится в презентации советника... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T13:58

2023-02-07T13:58

2023-02-07T13:58

технологии

россия

артем сычев

positive technologies

кибербезопасность

кибератаки

хакеры

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Число кибератак на российские госучреждения в 2022 году увеличилось на 25% по сравнению с 2021 годом, до 403 атак, говорится в презентации советника генерального директора компании по кибербезопасности Positive Technologies Артема Сычева. "В I квартале 2022 года количество атак, направленных на госучреждения, увеличилось практически в два раза по сравнению с последним кварталом 2021 года, а затем продолжало расти в течение всего года… Всего за 2022 год мы зафиксировали 403 атаки, что на 25% больше, чем за 2021 год", - говорится в презентации Сычева, продемонстрированной им на "Инфофоруме". В компании отметили, что злоумышленники использовали вредоносное ПО почти в каждой второй атаке на госучреждения. Наиболее популярными типами вредоносов оказались шифровальщики (56% среди атак с применением вредоносного ПО) и вредоносные программы для удаленного управления (29%). "Мы ожидаем дальнейшего увеличения числа атак на государственные структуры. За ними будут стоять как организованные высококвалифицированные кибергруппировки, нацеленные на кражу ценных данных, получение финансовой выгоды, нарушение работы государственных систем, так и хактивисты (политически мотивированные хакеры - ред.)", - говорится в презентации.

https://ria.ru/20221226/kiberugrozy-1841417588.html

https://ria.ru/20230126/khakery-1847529045.html

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технологии, россия, артем сычев, positive technologies, кибербезопасность, кибератаки, хакеры