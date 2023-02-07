https://ria.ru/20230207/ataki-1850280231.html
Число кибератак на госучреждения увеличилось в 2022 году, заявил эксперт
Число кибератак на госучреждения увеличилось в 2022 году, заявил эксперт - РИА Новости, 07.02.2023
Число кибератак на госучреждения увеличилось в 2022 году, заявил эксперт
Число кибератак на российские госучреждения в 2022 году увеличилось на 25% по сравнению с 2021 годом, до 403 атак, говорится в презентации советника... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:58
2023-02-07T13:58
2023-02-07T13:58
технологии
россия
артем сычев
positive technologies
кибербезопасность
кибератаки
хакеры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847642046_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_451266ba2f045f2b992a309bb2e8266c.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Число кибератак на российские госучреждения в 2022 году увеличилось на 25% по сравнению с 2021 годом, до 403 атак, говорится в презентации советника генерального директора компании по кибербезопасности Positive Technologies Артема Сычева. "В I квартале 2022 года количество атак, направленных на госучреждения, увеличилось практически в два раза по сравнению с последним кварталом 2021 года, а затем продолжало расти в течение всего года… Всего за 2022 год мы зафиксировали 403 атаки, что на 25% больше, чем за 2021 год", - говорится в презентации Сычева, продемонстрированной им на "Инфофоруме". В компании отметили, что злоумышленники использовали вредоносное ПО почти в каждой второй атаке на госучреждения. Наиболее популярными типами вредоносов оказались шифровальщики (56% среди атак с применением вредоносного ПО) и вредоносные программы для удаленного управления (29%). "Мы ожидаем дальнейшего увеличения числа атак на государственные структуры. За ними будут стоять как организованные высококвалифицированные кибергруппировки, нацеленные на кражу ценных данных, получение финансовой выгоды, нарушение работы государственных систем, так и хактивисты (политически мотивированные хакеры - ред.)", - говорится в презентации.
https://ria.ru/20221226/kiberugrozy-1841417588.html
https://ria.ru/20230126/khakery-1847529045.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847642046_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9781d782c652944c2c48247a2490f2d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, артем сычев, positive technologies, кибербезопасность, кибератаки, хакеры
Технологии, Россия, Артем Сычев, Positive Technologies, Кибербезопасность, Кибератаки, хакеры
Число кибератак на госучреждения увеличилось в 2022 году, заявил эксперт
Эксперт Сычев: число кибератак на госучреждения в 2022 году увеличилось на 25 процентов
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Число кибератак на российские госучреждения в 2022 году увеличилось на 25% по сравнению с 2021 годом, до 403 атак, говорится в презентации советника генерального директора компании по кибербезопасности Positive Technologies Артема Сычева.
"В I квартале 2022 года количество атак, направленных на госучреждения, увеличилось практически в два раза по сравнению с последним кварталом 2021 года, а затем продолжало расти в течение всего года… Всего за 2022 год мы зафиксировали 403 атаки, что на 25% больше, чем за 2021 год", - говорится в презентации Сычева, продемонстрированной им на "Инфофоруме".
В компании отметили, что злоумышленники использовали вредоносное ПО почти в каждой второй атаке на госучреждения.
Наиболее популярными типами вредоносов оказались шифровальщики (56% среди атак с применением вредоносного ПО) и вредоносные программы для удаленного управления (29%).
"Мы ожидаем дальнейшего увеличения числа атак на государственные структуры. За ними будут стоять как организованные высококвалифицированные кибергруппировки, нацеленные на кражу ценных данных, получение финансовой выгоды, нарушение работы государственных систем, так и хактивисты (политически мотивированные хакеры - ред.)", - говорится в презентации.