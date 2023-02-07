https://ria.ru/20230207/artemovsk-1850299095.html

СМИ рассказали о тяжелых потерях украинских войск под Артемовском

СМИ рассказали о тяжелых потерях украинских войск под Артемовском - РИА Новости, 07.02.2023

СМИ рассказали о тяжелых потерях украинских войск под Артемовском

Украинские военные несут серьезные потери в боях под Артемовском, написала американская газета New York Times. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T14:45

2023-02-07T14:45

2023-02-07T17:42

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

украина

артемовск

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Украинские военные несут серьезные потери в боях под Артемовском, написала американская газета New York Times.Бойцы ВСУ пожаловались изданию, что российские силы превосходят их по численности и вооружению.По данным NYT, в одном из прифронтовых госпиталей на подконтрольной Киеву территории Донбасса морг был забит телами украинских военных, в другом госпитале носилки с ранеными стояли даже в коридорах и почти весь день прибывал непрерывный поток машин скорой помощи."В гражданской жизни вы знаете, что, какой бы ужасной ни была ваша смена, она рано или поздно закончится. Здесь никогда не знаешь, когда это закончится", — привела газета слова военного хирурга Мирослава Дубенко.Один из украинских солдат рассказал изданию, что подразделениям ВСУ негде прятаться в условиях зимы и открытых позиций.На минувшей неделе советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Киев с вечера 2 февраля начал в спешке стягивать дополнительные резервы под Артемовск. Российские войска, по его словам, близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг города. Сейчас они закрепились на восточных рубежах, артиллеристы контролируют все подходы к населенному пункту.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Сейчас за него ведутся ожесточенные бои. По словам врио главы республики Дениса Пушилина, бойцы "Группы Вагнера" закрепились на северной и восточной окраинах города.Как сообщило накануне издание "Страна.ua" со ссылкой на украинского офицера Дениса Ярославского, российская армия заняла больше трети Артемовска.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230207/spetsoperatsiya-1850256800.html

https://ria.ru/20230207/seversk-1850199653.html

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донбасс

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, донбасс, украина, артемовск, владимир путин, вооруженные силы украины