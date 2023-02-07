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СМИ рассказали о тяжелых потерях украинских войск под Артемовском - РИА Новости, 07.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230207/artemovsk-1850299095.html
СМИ рассказали о тяжелых потерях украинских войск под Артемовском
СМИ рассказали о тяжелых потерях украинских войск под Артемовском - РИА Новости, 07.02.2023
СМИ рассказали о тяжелых потерях украинских войск под Артемовском
Украинские военные несут серьезные потери в боях под Артемовском, написала американская газета New York Times. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T14:45
2023-02-07T17:42
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
украина
артемовск
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Украинские военные несут серьезные потери в боях под Артемовском, написала американская газета New York Times.Бойцы ВСУ пожаловались изданию, что российские силы превосходят их по численности и вооружению.По данным NYT, в одном из прифронтовых госпиталей на подконтрольной Киеву территории Донбасса морг был забит телами украинских военных, в другом госпитале носилки с ранеными стояли даже в коридорах и почти весь день прибывал непрерывный поток машин скорой помощи."В гражданской жизни вы знаете, что, какой бы ужасной ни была ваша смена, она рано или поздно закончится. Здесь никогда не знаешь, когда это закончится", — привела газета слова военного хирурга Мирослава Дубенко.Один из украинских солдат рассказал изданию, что подразделениям ВСУ негде прятаться в условиях зимы и открытых позиций.На минувшей неделе советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Киев с вечера 2 февраля начал в спешке стягивать дополнительные резервы под Артемовск. Российские войска, по его словам, близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг города. Сейчас они закрепились на восточных рубежах, артиллеристы контролируют все подходы к населенному пункту.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Сейчас за него ведутся ожесточенные бои. По словам врио главы республики Дениса Пушилина, бойцы "Группы Вагнера" закрепились на северной и восточной окраинах города.Как сообщило накануне издание "Страна.ua" со ссылкой на украинского офицера Дениса Ярославского, российская армия заняла больше трети Артемовска.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230207/spetsoperatsiya-1850256800.html
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россия, донбасс, украина, артемовск, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Украина, Артемовск, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
14:45 07.02.2023 (обновлено: 17:42 07.02.2023)
 
СМИ рассказали о тяжелых потерях украинских войск под Артемовском

NYT: украинская армия несет серьезные потери в боях под Артемовском

© AP Photo / LibkosУкраинские военные переносят раненого в Артемовске
Украинские военные переносят раненого в Артемовске - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные переносят раненого в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Украинские военные несут серьезные потери в боях под Артемовском, написала американская газета New York Times.
Бойцы ВСУ пожаловались изданию, что российские силы превосходят их по численности и вооружению.

"Особенно сложно, когда у тебя 50 парней, а у них — 300", — приводит издание слова украинского военного по имени Павел, раненного под Артемовском.

По данным NYT, в одном из прифронтовых госпиталей на подконтрольной Киеву территории Донбасса морг был забит телами украинских военных, в другом госпитале носилки с ранеными стояли даже в коридорах и почти весь день прибывал непрерывный поток машин скорой помощи.
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"В гражданской жизни вы знаете, что, какой бы ужасной ни была ваша смена, она рано или поздно закончится. Здесь никогда не знаешь, когда это закончится", — привела газета слова военного хирурга Мирослава Дубенко.
Один из украинских солдат рассказал изданию, что подразделениям ВСУ негде прятаться в условиях зимы и открытых позиций.
"Украинские войска, измученные почти 12 месяцами ожесточенных боев <...> говорят, что у них есть танки и артиллерийские орудия, но и того и другого недостаточно, а боеприпасов гораздо меньше, чем у их противника", — говорится в публикации.
На минувшей неделе советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Киев с вечера 2 февраля начал в спешке стягивать дополнительные резервы под Артемовск. Российские войска, по его словам, близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг города. Сейчас они закрепились на восточных рубежах, артиллеристы контролируют все подходы к населенному пункту.
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Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Сейчас за него ведутся ожесточенные бои. По словам врио главы республики Дениса Пушилина, бойцы "Группы Вагнера" закрепились на северной и восточной окраинах города.
Как сообщило накануне издание "Страна.ua" со ссылкой на украинского офицера Дениса Ярославского, российская армия заняла больше трети Артемовска.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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