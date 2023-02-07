14:45 07.02.2023 (обновлено: 17:42 07.02.2023)
СМИ рассказали о тяжелых потерях украинских войск под Артемовском
NYT: украинская армия несет серьезные потери в боях под Артемовском
© AP Photo / LibkosУкраинские военные переносят раненого в Артемовске
© AP Photo / Libkos
Украинские военные переносят раненого в Артемовске. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Украинские военные несут серьезные потери в боях под Артемовском, написала американская газета New York Times.
Бойцы ВСУ пожаловались изданию, что российские силы превосходят их по численности и вооружению.
"Особенно сложно, когда у тебя 50 парней, а у них — 300", — приводит издание слова украинского военного по имени Павел, раненного под Артемовском.
По данным NYT, в одном из прифронтовых госпиталей на подконтрольной Киеву территории Донбасса морг был забит телами украинских военных, в другом госпитале носилки с ранеными стояли даже в коридорах и почти весь день прибывал непрерывный поток машин скорой помощи.
"В гражданской жизни вы знаете, что, какой бы ужасной ни была ваша смена, она рано или поздно закончится. Здесь никогда не знаешь, когда это закончится", — привела газета слова военного хирурга Мирослава Дубенко.
Один из украинских солдат рассказал изданию, что подразделениям ВСУ негде прятаться в условиях зимы и открытых позиций.
"Украинские войска, измученные почти 12 месяцами ожесточенных боев <...> говорят, что у них есть танки и артиллерийские орудия, но и того и другого недостаточно, а боеприпасов гораздо меньше, чем у их противника", — говорится в публикации.
На минувшей неделе советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Киев с вечера 2 февраля начал в спешке стягивать дополнительные резервы под Артемовск. Российские войска, по его словам, близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг города. Сейчас они закрепились на восточных рубежах, артиллеристы контролируют все подходы к населенному пункту.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Сейчас за него ведутся ожесточенные бои. По словам врио главы республики Дениса Пушилина, бойцы "Группы Вагнера" закрепились на северной и восточной окраинах города.
Как сообщило накануне издание "Страна.ua" со ссылкой на украинского офицера Дениса Ярославского, российская армия заняла больше трети Артемовска.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.