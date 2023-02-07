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"Мы просто обалдеем". Арестович предсказал, что ждет Украину - РИА Новости, 07.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230207/arestovich-1850186094.html
"Мы просто обалдеем". Арестович предсказал, что ждет Украину
"Мы просто обалдеем". Арестович предсказал, что ждет Украину - РИА Новости, 07.02.2023
"Мы просто обалдеем". Арестович предсказал, что ждет Украину
Конфликт на Украине может завершиться не так, как этого ждут жители страны, заявил экс-советник главы Офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович, пишет... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T08:59
2023-02-07T10:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей арестович
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Конфликт на Украине может завершиться не так, как этого ждут жители страны, заявил экс-советник главы Офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович, пишет издание "Страна.ua". "Что произойдет с обществом, которое замахивалось на завышенные ожидания, а получит условный Минск-3? Эта возвратная пружина нереализованных ожиданий так влупит по нам — по морали и всему остальному, — что мы просто обалдеем", — подчеркнул он. Арестович добавил, что для успеха нужны 400 тысяч идеально подготовленных солдат с оружием НАТО. "Это у нас есть? Нет. В ближайший год будет? Не будет. Учебных мощностей не хватит. &lt;…&gt; Мы как общество не готовы к такому исходу. Но самое неприятное, что и на Западе думают так же, а мы от них тотально зависим", — резюмировал он.Будучи советником главы Офиса президента Украины, Алексей Арестович публично придерживался противоположного мнения по поводу развития спецоперации. В эфирах украинских Youtube-каналов он не раз прогнозировал "скорую победу ВСУ" на поле боя и заявлял о якобы остром дефиците боеприпасов в российских войсках.В январе Арестович подал в отставку после своих слов о происшествии в Днепропетровске. Тогда он заявил, что причиной разрушения части дома в городе стала работа украинской ПВО. После этого политик столкнулся с волной критики. Украинские депутаты начали сбор подписей за его отставку. В итоге Арестович отказался от своих слов, выступил с извинениями, а после решил покинуть пост. Заявление об отставке Офис Владимира Зеленского принял в тот же день.Спустя несколько дней политик впервые признался, что киевскому режиму не удастся одержать верх в конфликте с Россией. Он отметил, что правительству Зеленского стоит прислушаться к предупреждениям президента Польши Анджея Дуды о возможности скорого исчезновения страны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230118/arestovich-1845739817.html
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в мире, украина, алексей арестович , владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Арестович , Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
08:59 07.02.2023 (обновлено: 10:55 07.02.2023)
 
"Мы просто обалдеем". Арестович предсказал, что ждет Украину

Алексей Арестович посоветовал украинцам умерить амбиции в вопросе завершения конфликта

CC BY 4.0 / Office of the President of Ukraine / Алексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
CC BY 4.0 / Office of the President of Ukraine /
Алексей Арестович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Конфликт на Украине может завершиться не так, как этого ждут жители страны, заявил экс-советник главы Офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович, пишет издание "Страна.ua".

"Что произойдет с обществом, которое замахивалось на завышенные ожидания, а получит условный Минск-3? Эта возвратная пружина нереализованных ожиданий так влупит по нам — по морали и всему остальному, — что мы просто обалдеем", — подчеркнул он.
Арестович добавил, что для успеха нужны 400 тысяч идеально подготовленных солдат с оружием НАТО.
"Это у нас есть? Нет. В ближайший год будет? Не будет. Учебных мощностей не хватит. <…> Мы как общество не готовы к такому исходу. Но самое неприятное, что и на Западе думают так же, а мы от них тотально зависим", — резюмировал он.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 15:01
Китайцы назвали причину ухода Арестовича в отставку
Будучи советником главы Офиса президента Украины, Алексей Арестович публично придерживался противоположного мнения по поводу развития спецоперации. В эфирах украинских Youtube-каналов он не раз прогнозировал "скорую победу ВСУ" на поле боя и заявлял о якобы остром дефиците боеприпасов в российских войсках.
В январе Арестович подал в отставку после своих слов о происшествии в Днепропетровске. Тогда он заявил, что причиной разрушения части дома в городе стала работа украинской ПВО.
После этого политик столкнулся с волной критики. Украинские депутаты начали сбор подписей за его отставку.
В итоге Арестович отказался от своих слов, выступил с извинениями, а после решил покинуть пост. Заявление об отставке Офис Владимира Зеленского принял в тот же день.
Спустя несколько дней политик впервые признался, что киевскому режиму не удастся одержать верх в конфликте с Россией. Он отметил, что правительству Зеленского стоит прислушаться к предупреждениям президента Польши Анджея Дуды о возможности скорого исчезновения страны.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 03:11
"Это наша смерть": Арестович рассказал о национальной катастрофе Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлексей АрестовичВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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