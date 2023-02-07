https://ria.ru/20230207/arest-1850224144.html

"Скопинскому маньяку" продлили арест по делу об укрывательстве убийства

"Скопинскому маньяку" продлили арест по делу об укрывательстве убийства - РИА Новости, 07.02.2023

"Скопинскому маньяку" продлили арест по делу об укрывательстве убийства

Скопинский районный суд Рязанской области продлил Виктору Мохову, известному как "скопинский маньяк", срок ареста по делу об укрывательстве преступления,... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T11:40

2023-02-07T11:40

2023-02-07T11:40

происшествия

скопин

рязанская область

виктор мохов

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РЯЗАНЬ, 7 фев – РИА Новости. Скопинский районный суд Рязанской области продлил Виктору Мохову, известному как "скопинский маньяк", срок ареста по делу об укрывательстве преступления, сообщается на сайте суда. В августе суд отправил Мохова под домашний арест по делу об укрывательстве преступления, но затем меру пресечения заменили на содержание под стражей, поскольку он нарушил условия домашнего ареста. Как пояснили в СУСК, он выходил в интернет и общался со свидетелем по уголовному делу, фигурантом которого является. Позднее срок содержания под стражей продлили. "В связи с тем, что срок содержания обвиняемого М. под стражей недостаточен для проведения предварительного следствия и обстоятельства, учтенные судом при избрании М. меры пресечения... не изменились и не отпали, судом был продлен срок содержания под стражей... по 01 марта 2023 года включительно", - говорится в сообщении. Как ранее сообщал СК, 7 августа во дворе заброшенного дома в Скопинском районе Рязанской области нашли тело местного жителя. Было возбуждено дело об убийстве, подозреваемого задержали, он дал признательные показания. Как заявляло следствие, вечером 2 августа пьяный фигурант дела в ходе ссоры нанес мужчине удар локтем в область шеи, тот тут же умер. Чтобы скрыть следы убийства, подозреваемый вместе со знакомым перенес тело во двор заброшенного дома, полагает СК. Источник сообщал РИА Новости, что убийство произошло в доме Мохова, "скопинский маньяк" помогал переносить тело. В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок немного сократили – до 16 лет 10 месяцев. Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта 2021 года. Решением суда за ним установили надзор на шесть лет: на это время ему нужно регулярно отмечаться в ОВД, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.

https://ria.ru/20220909/manyak-1815674391.html

https://ria.ru/20220909/svidetel-1815632762.html

скопин

рязанская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, скопин, рязанская область, виктор мохов