https://ria.ru/20230207/amerika-1850349037.html

США в декабре увеличили товарооборот с Россией

США в декабре увеличили товарооборот с Россией - РИА Новости, 07.02.2023

США в декабре увеличили товарооборот с Россией

США в декабре 2022 года увеличили экспорт в Россию до 112,8 миллиона долларов с ноябрьских 62,6 миллиона долларов, а импорт из России - до 638,4 миллиона... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T17:06

2023-02-07T17:06

2023-02-07T17:21

экономика

россия

сша

санкции

санкции в отношении россии

реакция на санкции

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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. США в декабре 2022 года увеличили экспорт в Россию до 112,8 миллиона долларов с ноябрьских 62,6 миллиона долларов, а импорт из России - до 638,4 миллиона долларов с 594,3 миллиона долларов, свидетельствуют данные американской статистики.Тем не менее в условиях антироссийских санкций, которые США продолжают вводить из-за конфликта на Украине, товарооборот был в разы ниже показателей декабря 2021 года. Тогда американский экспорт в Россию составлял 547,3 миллиона долларов, импорт – почти 1,9 миллиарда долларов.В целом за 2022 год экспорт составил 1,7 миллиарда долларов, импорт – 14,46 миллиарда долларов, годом ранее эти показатели были 6,4 миллиарда и 29,6 миллиарда долларов соответственно.

https://ria.ru/20230203/ekonomika-1849327269.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, сша, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции