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США в декабре увеличили товарооборот с Россией - РИА Новости, 07.02.2023
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США в декабре увеличили товарооборот с Россией
США в декабре увеличили товарооборот с Россией - РИА Новости, 07.02.2023
США в декабре увеличили товарооборот с Россией
США в декабре 2022 года увеличили экспорт в Россию до 112,8 миллиона долларов с ноябрьских 62,6 миллиона долларов, а импорт из России - до 638,4 миллиона... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T17:06
2023-02-07T17:21
экономика
россия
сша
санкции
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. США в декабре 2022 года увеличили экспорт в Россию до 112,8 миллиона долларов с ноябрьских 62,6 миллиона долларов, а импорт из России - до 638,4 миллиона долларов с 594,3 миллиона долларов, свидетельствуют данные американской статистики.Тем не менее в условиях антироссийских санкций, которые США продолжают вводить из-за конфликта на Украине, товарооборот был в разы ниже показателей декабря 2021 года. Тогда американский экспорт в Россию составлял 547,3 миллиона долларов, импорт – почти 1,9 миллиарда долларов.В целом за 2022 год экспорт составил 1,7 миллиарда долларов, импорт – 14,46 миллиарда долларов, годом ранее эти показатели были 6,4 миллиарда и 29,6 миллиарда долларов соответственно.
https://ria.ru/20230203/ekonomika-1849327269.html
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экономика, россия, сша, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Россия, США, Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
17:06 07.02.2023 (обновлено: 17:21 07.02.2023)
 
США в декабре увеличили товарооборот с Россией

США в декабре увеличили и экспорт, и импорт в торговле с Россией

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. США в декабре 2022 года увеличили экспорт в Россию до 112,8 миллиона долларов с ноябрьских 62,6 миллиона долларов, а импорт из России - до 638,4 миллиона долларов с 594,3 миллиона долларов, свидетельствуют данные американской статистики.
Тем не менее в условиях антироссийских санкций, которые США продолжают вводить из-за конфликта на Украине, товарооборот был в разы ниже показателей декабря 2021 года. Тогда американский экспорт в Россию составлял 547,3 миллиона долларов, импорт – почти 1,9 миллиарда долларов.
В целом за 2022 год экспорт составил 1,7 миллиарда долларов, импорт – 14,46 миллиарда долларов, годом ранее эти показатели были 6,4 миллиарда и 29,6 миллиарда долларов соответственно.
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