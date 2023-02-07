Рейтинг@Mail.ru
В Токио проходят акции за возвращение "северных территорий" - РИА Новости, 07.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230207/aktsii-1850186658.html
В Токио проходят акции за возвращение "северных территорий"
В Токио проходят акции за возвращение "северных территорий" - РИА Новости, 07.02.2023
В Токио проходят акции за возвращение "северных территорий"
Акции ультраправых организаций Японии за возвращение "северных территорий", как здесь называют южные острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T09:04
2023-02-07T19:21
в мире
япония
россия
токио
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746501796_0:353:948:887_1920x0_80_0_0_ec8db11c75129b6604b4995743874dad.jpg
ТОКИО, 7 фев — РИА Новости, Ксения Нака. Акции ультраправых организаций Японии за возвращение "северных территорий", как здесь называют южные острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, проходят во вторник в Токио в районе российского посольства, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Ряд полицейских машин начинается сразу у выхода со станции метро "Камиятё" — примерно за 500 метров от посольства. Белые, черные, фиолетовые и коричневые фургоны с громкоговорителями и патриотическими лозунгами, принадлежащие различным ультраправым организациям, на улицу непосредственно перед посольством не пропускают. Митингующие совершают объезд по периметру квартала, выкрикивая через громкоговорители требования "вернуть острова". Нескольким фургонам удалось высадить группу для переговоров с полицией, после чего несколько человек с вертикальным транспарантом, надпись на котором можно перевести как "Отобьем обратно северные территории", и без громкоговорителей в сопровождении десятков полицейских решено было допустить на сторону улицы напротив здания посольства. За головами полицейских, которых в разы больше, чем ультраправых активистов, с трудом можно разглядеть самих выступающих. Им пришлось довольствоваться выкрикиванием лозунгов, используя лишь силу голоса. Со стороны посольства выстроились полицейские машины и автобусы, а въезд в ворота перекрыт металлической решеткой и охраняется. За время нахождения корреспондента РИА Новости у посольства на стороне дипмиссии пикетов и выступлений замечено не было. Полиция следит и за тем, чтобы звук из громкоговорителей ультраправых не превышал определенных норм. Стоило одному из фургонов превысить допустимые пределы громкости, как вслед за ним бросилось два десятка полицейских с аппаратами измерения силы звука. День "северных территорий" отмечается в Японии 7 февраля, в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что, если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения под японский суверенитет острова Окинава, соглашение о возвращении которого вступило в силу в 1972 году. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит. После того как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД России 21 марта прошлого года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.
https://ria.ru/20221221/yaponiya-1840102533.html
https://ria.ru/20221205/kurily-1836303278.html
https://ria.ru/20230123/territoriya-1846895256.html
япония
россия
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746501796_0:289:978:1022_1920x0_80_0_0_23a3ffa506c3cf11a6b5cf56dd01c180.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, россия, токио
В мире, Япония, Россия, Токио
09:04 07.02.2023 (обновлено: 19:21 07.02.2023)
 
В Токио проходят акции за возвращение "северных территорий"

В Токио у российского посольства проходят акции ультраправых из-за "северных территорий"

© AP Photo / Koji SasaharaВетераны Вооруженных сил Японии с флагом Императорской армии
Ветераны Вооруженных сил Японии с флагом Императорской армии - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Koji Sasahara
Ветераны Вооруженных сил Японии с флагом Императорской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 7 фев — РИА Новости, Ксения Нака. Акции ультраправых организаций Японии за возвращение "северных территорий", как здесь называют южные острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, проходят во вторник в Токио в районе российского посольства, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ряд полицейских машин начинается сразу у выхода со станции метро "Камиятё" — примерно за 500 метров от посольства. Белые, черные, фиолетовые и коричневые фургоны с громкоговорителями и патриотическими лозунгами, принадлежащие различным ультраправым организациям, на улицу непосредственно перед посольством не пропускают. Митингующие совершают объезд по периметру квартала, выкрикивая через громкоговорители требования "вернуть острова".
Военнослужащий Сил самообороны Японии во время учений ПВО. 29 августа 2017 - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря 2022, 08:00
"Взяли Курилы на прицел". Что Япония попросила у США
Нескольким фургонам удалось высадить группу для переговоров с полицией, после чего несколько человек с вертикальным транспарантом, надпись на котором можно перевести как "Отобьем обратно северные территории", и без громкоговорителей в сопровождении десятков полицейских решено было допустить на сторону улицы напротив здания посольства.
За головами полицейских, которых в разы больше, чем ультраправых активистов, с трудом можно разглядеть самих выступающих. Им пришлось довольствоваться выкрикиванием лозунгов, используя лишь силу голоса. Со стороны посольства выстроились полицейские машины и автобусы, а въезд в ворота перекрыт металлической решеткой и охраняется. За время нахождения корреспондента РИА Новости у посольства на стороне дипмиссии пикетов и выступлений замечено не было.
Полиция следит и за тем, чтобы звук из громкоговорителей ультраправых не превышал определенных норм. Стоило одному из фургонов превысить допустимые пределы громкости, как вслед за ним бросилось два десятка полицейских с аппаратами измерения силы звука.
Пуск крылатой ракеты Оникс - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря 2022, 05:08
Ракетные комплексы "Бастион" заступили на дежурство на Курилах
День "северных территорий" отмечается в Японии 7 февраля, в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что, если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения под японский суверенитет острова Окинава, соглашение о возвращении которого вступило в силу в 1972 году. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
После того как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД России 21 марта прошлого года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.
Флаги России и Японии - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 18:24
Сенатор назвал территориальный вопрос с Японией неактуальным для России
 
В миреЯпонияРоссияТокио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала