https://ria.ru/20230207/aktsii-1850186658.html

В Токио проходят акции за возвращение "северных территорий"

В Токио проходят акции за возвращение "северных территорий" - РИА Новости, 07.02.2023

В Токио проходят акции за возвращение "северных территорий"

Акции ультраправых организаций Японии за возвращение "северных территорий", как здесь называют южные острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T09:04

2023-02-07T09:04

2023-02-07T19:21

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ТОКИО, 7 фев — РИА Новости, Ксения Нака. Акции ультраправых организаций Японии за возвращение "северных территорий", как здесь называют южные острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, проходят во вторник в Токио в районе российского посольства, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Ряд полицейских машин начинается сразу у выхода со станции метро "Камиятё" — примерно за 500 метров от посольства. Белые, черные, фиолетовые и коричневые фургоны с громкоговорителями и патриотическими лозунгами, принадлежащие различным ультраправым организациям, на улицу непосредственно перед посольством не пропускают. Митингующие совершают объезд по периметру квартала, выкрикивая через громкоговорители требования "вернуть острова". Нескольким фургонам удалось высадить группу для переговоров с полицией, после чего несколько человек с вертикальным транспарантом, надпись на котором можно перевести как "Отобьем обратно северные территории", и без громкоговорителей в сопровождении десятков полицейских решено было допустить на сторону улицы напротив здания посольства. За головами полицейских, которых в разы больше, чем ультраправых активистов, с трудом можно разглядеть самих выступающих. Им пришлось довольствоваться выкрикиванием лозунгов, используя лишь силу голоса. Со стороны посольства выстроились полицейские машины и автобусы, а въезд в ворота перекрыт металлической решеткой и охраняется. За время нахождения корреспондента РИА Новости у посольства на стороне дипмиссии пикетов и выступлений замечено не было. Полиция следит и за тем, чтобы звук из громкоговорителей ультраправых не превышал определенных норм. Стоило одному из фургонов превысить допустимые пределы громкости, как вслед за ним бросилось два десятка полицейских с аппаратами измерения силы звука. День "северных территорий" отмечается в Японии 7 февраля, в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что, если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения под японский суверенитет острова Окинава, соглашение о возвращении которого вступило в силу в 1972 году. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит. После того как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД России 21 марта прошлого года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

https://ria.ru/20221221/yaponiya-1840102533.html

https://ria.ru/20221205/kurily-1836303278.html

https://ria.ru/20230123/territoriya-1846895256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, россия, токио