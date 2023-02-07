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МИД прокомментировал инцидент с китайским аэростатом в небе над США - РИА Новости, 07.02.2023
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МИД прокомментировал инцидент с китайским аэростатом в небе над США
МИД прокомментировал инцидент с китайским аэростатом в небе над США - РИА Новости, 07.02.2023
МИД прокомментировал инцидент с китайским аэростатом в небе над США
Москва считает объяснения Пекина относительно причин вхождения аэростата в воздушное пространство США достаточными, Китай в этой ситуации повел себя... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T12:05
2023-02-07T12:21
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
сша
китай
мария захарова
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Москва считает объяснения Пекина относительно причин вхождения аэростата в воздушное пространство США достаточными, Китай в этой ситуации повел себя ответственно, Вашингтон - истерично, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Китай в этой непростой ситуации действовал ответственно, чего нельзя сказать об импульсивной реакции Вашингтона и американских СМИ: иначе как истеричной её назвать трудно", - добавила Захарова.По ее словам, США продолжают по надуманным поводам, а чаще без них, "очернять и демонизировать страны, которые не намерены плясать под их дудку".Воздушный шар, который, по мнению Вашингтона, использовался Китаем в разведывательных целях, пересек Канаду, США и был в субботу сбит у побережья штата Южная Каролина. В Пекине утверждают, что аэростат имел гражданское назначение и применялся для метеорологических исследований.
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сша
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, сша, китай, мария захарова
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, США, Китай, Мария Захарова
12:05 07.02.2023 (обновлено: 12:21 07.02.2023)
 
МИД прокомментировал инцидент с китайским аэростатом в небе над США

Захарова назвала реакцию США на инцидент с китайским аэростатом импульсивной и истеричной

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Москва считает объяснения Пекина относительно причин вхождения аэростата в воздушное пространство США достаточными, Китай в этой ситуации повел себя ответственно, Вашингтон - истерично, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Полагаем, что данные китайской стороной пояснения насчёт вхождения беспилотного аэростата КНР в воздушное пространство США в результате обстоятельств непреодолимой силы вполне достаточные и понятные", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
"Китай в этой непростой ситуации действовал ответственно, чего нельзя сказать об импульсивной реакции Вашингтона и американских СМИ: иначе как истеричной её назвать трудно", - добавила Захарова.
По ее словам, США продолжают по надуманным поводам, а чаще без них, "очернять и демонизировать страны, которые не намерены плясать под их дудку".
Воздушный шар, который, по мнению Вашингтона, использовался Китаем в разведывательных целях, пересек Канаду, США и был в субботу сбит у побережья штата Южная Каролина. В Пекине утверждают, что аэростат имел гражданское назначение и применялся для метеорологических исследований.
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреСШАКитайМария Захарова
 
 
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