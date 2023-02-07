https://ria.ru/20230207/aerostat-1850233899.html

МИД прокомментировал инцидент с китайским аэростатом в небе над США

МИД прокомментировал инцидент с китайским аэростатом в небе над США - РИА Новости, 07.02.2023

МИД прокомментировал инцидент с китайским аэростатом в небе над США

Москва считает объяснения Пекина относительно причин вхождения аэростата в воздушное пространство США достаточными, Китай в этой ситуации повел себя... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T12:05

2023-02-07T12:05

2023-02-07T12:21

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

сша

китай

мария захарова

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Москва считает объяснения Пекина относительно причин вхождения аэростата в воздушное пространство США достаточными, Китай в этой ситуации повел себя ответственно, Вашингтон - истерично, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Китай в этой непростой ситуации действовал ответственно, чего нельзя сказать об импульсивной реакции Вашингтона и американских СМИ: иначе как истеричной её назвать трудно", - добавила Захарова.По ее словам, США продолжают по надуманным поводам, а чаще без них, "очернять и демонизировать страны, которые не намерены плясать под их дудку".Воздушный шар, который, по мнению Вашингтона, использовался Китаем в разведывательных целях, пересек Канаду, США и был в субботу сбит у побережья штата Южная Каролина. В Пекине утверждают, что аэростат имел гражданское назначение и применялся для метеорологических исследований.

https://ria.ru/20230207/aerostat-1850182655.html

сша

китай

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, сша, китай, мария захарова