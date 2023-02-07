https://ria.ru/20230207/aerostat-1850182655.html

Обломки сбитого над США китайского аэростата доставили в ФБР, сообщили СМИ

Обломки сбитого над США китайского аэростата доставили в ФБР, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.02.2023

Обломки сбитого над США китайского аэростата доставили в ФБР, сообщили СМИ

Первая партия обломков китайского аэростата, сбитого в субботу американскими военными, доставлена для анализа в Федеральное бюро расследований (ФБР) США,... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T08:17

2023-02-07T08:17

2023-02-07T11:30

в мире

сша

виргиния

китай

фбр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1849944262_0:0:804:453_1920x0_80_0_0_44c5c3dc2de0e36e8ac8efe04fc5b134.jpg

ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Первая партия обломков китайского аэростата, сбитого в субботу американскими военными, доставлена для анализа в Федеральное бюро расследований (ФБР) США, передает в понедельник вечером телеканал CNN со ссылкой на собственные источники. Согласно приведенным данным, изучение данных обломков проходит в лаборатории ФБР в штате Виргиния. Иные подробности телеканал не приводит. Воздушный шар, который, по мнению американцев, использовался Китаем в разведывательных целях, пересек Канаду, США и был 4 февраля сбит у побережья штата Южная Каролина. Китайцы утверждают, что аэростат имел гражданское назначение и применялся для метеорологических исследований.

https://ria.ru/20230207/tramp-1850169779.html

сша

виргиния

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, виргиния, китай, фбр