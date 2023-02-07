https://ria.ru/20230207/aerostat-1850182655.html
Обломки сбитого над США китайского аэростата доставили в ФБР, сообщили СМИ
Обломки сбитого над США китайского аэростата доставили в ФБР, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.02.2023
Обломки сбитого над США китайского аэростата доставили в ФБР, сообщили СМИ
Первая партия обломков китайского аэростата, сбитого в субботу американскими военными, доставлена для анализа в Федеральное бюро расследований (ФБР) США,... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T08:17
2023-02-07T08:17
2023-02-07T11:30
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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Первая партия обломков китайского аэростата, сбитого в субботу американскими военными, доставлена для анализа в Федеральное бюро расследований (ФБР) США, передает в понедельник вечером телеканал CNN со ссылкой на собственные источники. Согласно приведенным данным, изучение данных обломков проходит в лаборатории ФБР в штате Виргиния. Иные подробности телеканал не приводит. Воздушный шар, который, по мнению американцев, использовался Китаем в разведывательных целях, пересек Канаду, США и был 4 февраля сбит у побережья штата Южная Каролина. Китайцы утверждают, что аэростат имел гражданское назначение и применялся для метеорологических исследований.
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в мире, сша, виргиния, китай, фбр
В мире, США, Виргиния, Китай, ФБР
08:17 07.02.2023 (обновлено: 11:30 07.02.2023)
Обломки сбитого над США китайского аэростата доставили в ФБР, сообщили СМИ
CNN: первую часть обломков сбитого над США китайского аэростата доставили в ФБР