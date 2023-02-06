СМИ: северокорейский зонд заходил в воздушное пространство Южной Кореи
Ренхап: северокорейский метеозонд заходил в воздушное пространство Южной Кореи 5 февраля
Вид на Сеул. Архивное фото
СЕУЛ, 6 фев – РИА Новости. Северокорейский метеозонд, предположительно, заходил в воздушное пространство Южной Кореи в воскресенье и покинул его через несколько часов, южнокорейские военные усилили мониторинг, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источник.
Сообщается, что воздушный шар размером примерно два метра был замечен, когда пролетал над территорией Южной Кореи в воскресенье днем, он покинул страну несколько часов спустя. Военные Южной Кореи не предприняли конкретных шагов по противовоздушной обороне, таких как отправка истребителей на место происшествия, поскольку посчитали, что воздушный шар не предназначен для шпионской деятельности.
В субботу американские военные по поручению президента Джо Байдена сбили принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское воздушное пространство. Как заявил шеф Пентагона, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами.
США заметили шар еще в начале прошлого месяца, о нем было доложено Байдену. В субботу Байден заявил, что приказал сбить разведывательный аэростат еще в минувшую среду, но послушал совета Пентагона и решил не подвергать опасности находящихся на земле.
Аэростат прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Перемещение шара отслеживало командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в КНР. Китай в свою очередь заявил, что не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи из-за ситуации с аппаратом. В Пекине заявили, что ситуация вызвана форс-мажором, устройство является метеозондом, отклонившимся от маршрута.
В воскресенье МИД и минобороны КНР выразили протест из-за атаки США на китайский аэростат, назвав реакцию американской стороны "чрезмерной". МИД КНР подчеркнул, что китайская сторона после проверки неоднократно уведомляла американскую сторону о том, что аэростат предназначен для использования в гражданских целях и вошел в воздушное пространство США из-за форс-мажора, что произошло совершенно непреднамеренно. В понедельник МИД КНР заявил, что действия США в отношении китайского аэростата нанесли ущерб процессу стабилизации китайско-американских отношений.
5 февраля, 13:58Маск посмеялся над сбитым военными китайским аэростатом