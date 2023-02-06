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Байден распорядился помочь с ликвидацией последствий землетрясения в Турции

Байден распорядился помочь с ликвидацией последствий землетрясения в Турции - РИА Новости, 06.02.2023

Байден распорядился помочь с ликвидацией последствий землетрясения в Турции

Президент США Джо Байден сообщил, что дал поручение оказать любую необходимую помощь в ликвидации последствий землетрясения в Турции. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T16:27

2023-02-06T16:27

2023-02-06T16:27

в мире

турция

сирия

сша

джо байден

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

сильное землетрясение в турции и сирии

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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что дал поручение оказать любую необходимую помощь в ликвидации последствий землетрясения в Турции. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 4.17 мск в понедельник в провинции Кахраманмараш на юге Турции, после чего были зафиксированы более 30 афтершоков. Второе землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировано в центральной части Турции в 13.24 мск, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По последним данным, в Турции погибли 1014 человек, разрушено 2824 зданий. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным министерства здравоохранения Сирии, число жертв землетрясения в республике выросло до 403, пострадали почти 1,3 тысячи человек.

турция

сирия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, турция, сирия, сша, джо байден, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), сильное землетрясение в турции и сирии